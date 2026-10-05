Grazie per aver seguito la diretta scritta di Italia-Turchia e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Nations League 2026-2027.22:44

Italia che chiude questa maxi pausa con la seconda vittoria in quattro gare. Battuta la Turchia anche al ritorno con il risultato di 3-1. Grande partita d'assalto, con gli azzurri bravi a risalire il campo e ad essere sempre pericolosi nell'arrivare nell'area di rigore avversaria. Un po' da rivedere la fase difensiva. Nonostante la Turchia, infatti, non avesse attaccanti di ruolo, la Nazionale di Montella ha avuto diverse occasioni in questa partita. Quel che conta, però, è il risultato (3-1) e, soprattutto, la crescita dalla prima partita, in cui sembrava già tutto perso, ad oggi. Poi le due vittorie con la Turchia e, nel mezzo, il pareggio con la Francia.22:40

90'+4' E FINISCE QUI!!! L'Italia chiude questa maxi pausa con la vittoria per 3-1 sulla Turchia. A segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito per gli azzurri22:36

90'+2' OCCASIONE TURCHIA!!! Palla per Gul che vince il duello con Bastoni, ma non trova la porta con la sua conclusione22:35

90'+1' TRIS DELLA FRANCIA!!! Arriva anche il gol di Olise e la Francia la ribalta completamente: 3-1 al Belgio22:33

90'+1' 3 minuti di recupero...22:32

90' ANCORA DOUMBIA!!! Altra conclusione dell'ex Venezia che vuole il gol, ma Cakir gli dice di no22:31

89' Dentro anche Aydin per Kadioglu che va sulla fascia destra22:32

88' DOPPIO CAMBIO MONTELLA!!! Dentro Gul che prende il posto di Akgün. Attaccante per attaccante22:31

88' E sono 7 i gol di Pio Esposito con la Nazionale22:30

87' GOL! ITALIA-Turchia 3-1. Rete di Francesco Pio Esposito. Ci prova Doumbia che se la porta sul sinistro, ma la sua conclusione viene respinta da Bardakci. C'è Romano che la rimette dentro per Pio Esposito che, da due passi, firma il 3-1.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito22:29

86' OCCHIO A DOUMBIA!!! Ancora un sinistro del centrocampista dello Sporting che non trova, però, la porta di Cakir. C'era anche fuorigioco22:28

84' ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Frattesi che prende il posto di Vergara: sostituzioni completate per Mancini22:26

84' LA FRANCIA LA RIBALTA!!! 2-1 con gol di Cherki. Francia che torna in testa e l'Italia è seconda davanti al Belgio22:50

83' E, dopo quest'occasione, Vergara chiede il cambio a Mancini. Dovrebbe essere solo problemi di crampi22:24

83' Ci prova anche Vergara, ma la sua conclusione viene ribattuta da Kabak22:24

82' Sinistro di Romano dalla distanza, si distende Cakir22:24

81' Bardakci anticipa Vergara con un tocco di mano. Giallo per il difensore della Turchia che era tra i diffidati e salterà la prossima col Belgio22:48

80' Dall'altra parte, la Francia pareggia contro il Belgio. 1-1 con gol di Doué22:23

79' Terzo cambio per Montella che fa entrare Aktürkoglu per Yüksek. Una punta in più per la Turchia22:21

78' DONNARUMMA PRESENTE!!! Turchia pericolosa con Ozcan che arriva a rimorchio all'altezza del limite dell'area, conclusione però parata da Donnarumma sempre attento.22:22

75' Romano bravo a conquistare un calcio di punizione sull'out di sinistra. L'Italia risale il campo22:18

71' YUSEK A TERRA!!! Bella l'azione della Turchia che entra, ancora, in area minacciosa. Palla per Yusek, ma superlativo intervento di Vergara sul centrocampista del Fenerbahce. Rischia di far rigore, ma l'intervento è perfetto22:15

71' Ed esce Simsir, l'autore del gol. Dentro Fakili. Montella cambia i due trequartisti22:13

71' DOPPIO CAMBIO MONTELLA!!! Arrivano i cambi della Turchia con Elmaz che prende il posto di Kahveci22:13

70' Mancini cambia qualcosa a centrocampo e inserisce Tonali al posto di un Barella non proprio pimpante questa sera22:12

69' L'Italia rischia ancora nella propria area di rigore, ma Calafiori riesce ad intercettare il passaggio di Kahveci22:11

65' 1° gol in Nazionale per Riccardo Calafiori22:09

65' C'è anche un check del VAR per una presunta spinta di Calafiori su Elmali, ma il difensore della Turchia cade troppo facilmente sull'elevazione di Calafiori. Gol convalidato22:08

64' GOL! ITALIA-Turchia 2-1. Rete di Riccardo Calafiori. Vantaggio immediato dell'Italia che torna subito avanti con uno dei beniamini di casa. Colpo di testa del difensore che la manda sul palo più lontano dove Cakir non può arrivare, sull'assist di Barella sugli sviluppi del calcio di punizione.22:48

62' E questo è il primo gol di Aral Simsir con la maglia della Nazionale 22:06

61' GOL! Italia-TURCHIA 1-1. Rete di Aral Simsir. E arriva il pareggio della Nazionale di Montella col gol di Simsir che, davanti a Donnarumma, non può sbagliare dopo l'assist di tacco di Elmali sul cross da destra di Celik. Mancini resta fermo, Bastoni segue Elmali, ma non c'era nessuno su Simsir.22:05

58' DOUMBIA VICINO AL GOL!!! Pio Esposito per Doumbia che si inserisce perfettamente in area, ma il suo destro viene respinto da Cakir che, con una grande parata, evita lo 0-222:00

56' Stesso discorso a destra con Kayode che prende il posto di Di Lorenzo22:47

56' Dentro anche Calafiori per Ruggeri. Un po' per coprire meglio su Simsir, un po' per spingere di più a sinistra21:59

56' DENTRO PIO ESPOSITO!!! Mancini cambia la punta: tocca a Pio Esposito che prende il posto di Scamacca. Pio Esposito autore di un gol all'andata21:59

56' Çelik ammonito per il fallo su Doumbia. Giallo automatico per averlo fermato in campo aperto, con un fallo tattico21:57

55' Colpo di testa di Simsir sulla palla di Kahveci, ma respinge in maniera provvidenziale Bastoni21:56

53' Mancini chiede a qualche giocatore della panchina di intensificare il proprio riscaldamento. Non è contentissimo di questo inizio di ripresa e potrebbero arrivare presto dei cambi21:55

51' OCCASIONE TURCHIA!!! Lancio di Cakir per Simsir che sguscia via a Bastoni, salta Donnarumma, ma non ha lo specchio della porta aperto per calciare. Riesce comunque a guadagnare l'angolo. Ma che rischio per l'Italia21:53

50' Rischia qualcosa Celik con un retropassaggio verso Cakir, si salva il portiere della Turchia21:52

48' Kahveci prende alle spalle Di Lorenzo e prova la conclusione, ma calcia alto sopra la traversa21:50

47' Secondo giallo in casa Italia. Viene ammonito Ruggeri, dopo il giallo comminato a Scamacca nel primo tempo21:51

47' SUBITO SCAMACCA PERICOLOSO!!! Di Lorenzo serve, da destra, Scamacca che però non riesce a incrociare a due passi da Cakir21:48

46' SI RIPARTE A BOLOGNA!!!21:47

Intervallo anche a Parigi. Il Belgio è avanti sulla Francia per 1-0 grazie al gol di Lukébakio. La classifica del Gruppo 1 recita: Belgio 9 punti, Italia e Francia 7, Turchia 0.21:35

Cosa serve? Sicuramente più fraseggio in mezzo al campo e tenere più la palla nella metà campo avversaria. Anche se, con Daniel Maldini e Vergara, sei sicuramente più portato a transizioni veloci da una parte all'altra. A livello difensivo, per ora bene, anche se questi lanci lunghi dalle retrovie hanno un po' dato fastidio a Bastoni e Mancini che dovevano tenere d'occhio la velocità di Akgün.21:35

È un'Italia meno appariscente in questa quarta (e ultima) partita. Ha portato più palla la Turchia che ha avuto due occasioni importanti con Kabak e Akgün, con Donnarumma però sempre impeccabile tra i pali. L'Italia si è distesa bene in campo aperto, ma ha creato di meno rispetto ai primi tempi contro Francia e all'andata contro la stessa Turchia. Detto ciò, in vantaggio ci sono gli azzurri con lo splendido gol di Scamacca.21:33

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-0 dopo i primi 45': a segno Scamacca21:31

44' Lancio per Akgün, un lancio molto bello, ma l'attaccante turco non riesce a controllare. Turchia molto pericolosa qui: Akgün sarebbe stato a tu per tu con Donnarumma21:41

42' Scamacca in ritardo su Yüksek, arriva anche un pestone dell'attaccante azzurro. Giallo per lui.21:27

38' Torna al tiro l'Italia. Scamacca gira bene a sinistra per Ruggeri che salta il primo uomo, poi calcia col destro, deviazione in angolo21:25

37' Inserimento di Di Lorenzo al limite dell'area sul lancio di Bastoni, capisce tutto Bardakci che chiude il giocatore del Napoli21:23

35' Nell'altro match di serata, il Belgio è passato in vantaggio a Parigi con la Francia. 1-0 con gol di Lukébakio, autore anche di un gol contro l'Italia (e contro il Milan in Europa League)21:22

32' La Turchia corre veloce con Simsir che, però, non calcia. Serve Elmali dentro l'area, che viene chiuso però da Bastoni21:40

31' 59% di possesso palla per la Turchia in questa prima mezz'ora21:17

30' Celik si spinge a destra, cross deviato da Romano in angolo21:16

27' In questo momento la classifica reciterebbe: Francia 8, Belgio e Italia 7, Turchia dopo 4 giornate.21:15

27' C'è anche un check in sala VAR: tutto regolare, Scamacca non ha toccato col braccio21:13

27' 2° gol con la maglia della Nazionale per Scamacca21:12

26' GOL! ITALIA-Turchia 1-0. Rete di Gianluca Scamacca. E questa volta è tutto buono. Cross di Di Lorenzo da destra, tocca di testa Doumbia e Scamacca spacca la porta con un destro secco che Cakir non vede neanche.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca21:12

24' Bel passaggio in profondità di Di Lorenzo per Scamacca, l'attaccante si gira e passa all'indietro per Romano, ma capisce tutto Simsir che recupera21:10

23' GOL, ANZI NO!!! Riparte veloce l'Italia e Scamacca batte Cakir per l'1-0. Annullato però il gol: c'era fuorigioco dell'attaccante dell'Atalanta21:09

22' Si riprende con un calcio di punizione per la Turchia: fallo di Doumbia su Akgün21:08

20' Gioco fermo. Elmali prima viene spinto da Vergara, poi viene travolto dal portiere Cakir. Elmali manda, proprio lui, fuori per il dolore.21:07

19' Attacca ancora con convinzione la Turchia, ma l'Italia chiude tutti gli ingressi in area. Per ora la difesa azzurra ha lasciato solo l'occasione a Akgün. Per il resto la Nazionale di Montella non riesce a penetrare21:06

17' ANCORA TURCHIA!!! Simsir pennella per Akgün che si inserisce bene, ma il suo colpo di testa ravvicinato è parato da Donnarumma21:02

16' Attacca ancora la Turchia, ma il destro di Özcan è preda di Donnarumma che si distende bene con una parata plastica21:02

13' CONCLUSIONE DELLA TURCHIA!!! Ancora un tiro di un difensore, questa volta è quello di Kabak che impensierisce Donnarumma che manda in angolo20:59

12' PRIMA CHANCE ITALIA!!! Romano per Scamacca che si gira e prova la conclusione da fuori area, ma manda alto. Scamacca chiede scusa a Vergara che era libero a sinistra20:57

10' Daniel Maldini ci prova con un destro di controbalzo, ribattuto, poi Romano si gioca il fallo tattico per non far partire il contropiede della Turchia20:56

9' Fraseggio prolungato della Turchia, ma va al tiro il difensore Bardakci che spara alto20:55

8' Elmali crossa da sinistra, Bastoni provvidenziale nell'anticipare Simsir20:55

5' Il cross di Bastoni diventa un tiro, che non impensierisce però Cakir20:51

3' Di Lorenzo per Vergara, asse tutto Napoli a destra, ma l'arbitro ferma per fuorigioco dell'esterno offensivo dell'Italia20:49

2' Palla di Mancini per Scamacca in profondità, capisce tutto Cakir che recupera in uscita20:47

1' SI PARTE!!! Primo possesso per la Turchia...20:46

Squadre in campo. Scocca l'ora degli inni: prima quello della Turchia poi il "Canto degli italiani" di Goffredo Mameli e Michele Novaro20:41

Il direttore di gara sarà il sig. Szymon Marciniak. Il fischietto polacco sarà coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik e dal quarto ufficiale, il sig. Karol Arys. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, avremo Piotr Lasyk (VAR) e Lukas Fähndrich (AVAR).19:48

Sono 14 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Turchia e Italia. Il bilancio pende dalla parte degli azzurri con 10 vittorie oltre a 4 pareggi. I turchi non hanno mai superato - nella propria storia - l'Italia. L'ultimo match, ovviamente, è quello di una settimana fa, col successo per 4-1 a Bursa grazie ai gol di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Tra i precedenti, da ricordare anche il 3-0 Italia all'Olimpico agli Europei 2021. A segno Immobile e Insigne oltre all'autogol iniziale di Demiral. Proprio da quella vittoria partì la cavalcata della Nazionale di Mancini che vinse quell'edizione con la finale contro l'Inghilterra.19:45

Diversi cambiamenti anche per Montella che passa al 3-4-2-1 considerando le tante assenze. Oltre ai vari infortunati, tra cui Yildiz e Çalhanoglu, mancano per questa partita gli squalificati Arda Guler e Yilmaz. Ci si aspettava la coppia d'attacco Aktürkoglu-Gül e, invece, gioca solo Akgün davanti.20:22

Sono 9 i cambi di Mancini rispetto alla gara di Parigi con la Francia. Restano in campo solo Donnarumma e Bastoni, poi tutti 'nuovi'. A centrocampo tornano titolari Barella e Romano che, da Italia-Belgio, non avevano più giocato dal 1'. Prima volta da titolari anche per Vergara e Doumbia.20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: La Turchia scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Çakir - Çelik, Kabak, Bardakci - Kadioglu, Yüksek, Özcan, Elmali - Kahveci, Simsir - Akgün. Ct: Vincenzo Montella. A disposizione: Bayindir, Sengezer - Topçu, Demiral - Aydin, Tiknaz, Elmaz, Kabasakal, Eskihellaç - Fakili, Gül, Aktürkoglu.21:36

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Donnarumma - Di Lorenzo, G.Mancini, Bastoni, Ruggeri - Barella, Romano, I.Doumbia - Vergara, Scamacca, D.Maldini. Ct: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario - Kayode, Calafiori, Scalvini - Tonali, Frattesi, Fagioli - Cambiaghi, S.Inácio, Seb.Esposito, Pio Esposito.21:37

Dall'altra parte, invece, una Turchia in piena crisi. Una crisi partita già coi Mondiali e l'eliminazione precoce durante la fase a gironi. Turchia che ha rimediato, finora, tre sconfitte su tre in questo gruppo di Nations League: 1-0 con la Francia, 4-1 con l'Italia e 3-0 col Belgio. E i tifosi chiedono le dimissioni al ct Vincenzo Montella.19:37

Italia che si appresta a chiudere questa mega sosta dopo una vittoria (4-1 alla Turchia), un pareggio (1-1 con la Francia) e una sconfitta (0-2 col Belgio). Dal ko interno col Belgio al pareggio contro la Francia - una delle Nazionale più forti del mondo - ha fatto cambiare nettamente la percezione della squadra di Roberto Mancini. Soprattutto l'1-1 dello stade de France ha dato nuova consapevolezza e nuovo entusiasmo, che gli azzurri avevano un po' perso con gli ultimi risultati. Ora serve una vittoria per mettere al sicuro almeno il 3° posto, per poi tentare - alla prossima sosta - l'assalto ai quarti di finale.19:34

Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Turchia, gara valida per la Giornata 4 del Gruppo 1 della Nations League 2026-2027. Si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.19:25