Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Montenegro-Armenia: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

5 Ottobre 2026 ore 20:45
Montenegro
0
Armenia
0
Partita finita
Arbitro: Manfredas Lukjancukas
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Incontro terminato, Montenegro 0, Armenia 0.

    1. 90'+6'

      Secondo tempo terminato, Montenegro 0, Armenia 0.22:37

    3. 90'+6'

      Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).22:37

    4. 90'+6'

      Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

    5. 90'+2'

      Fuorigioco. Vasilije Adzic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Stevan Jovetic e' colto in fuorigioco.22:32

    6. 90'+1'

      Eduard Spertsyan (Armenia) e' ammonito per fallo.22:31

    7. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:31

    9. 90'

      Marko Simun (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

    10. 90'

      Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).22:31

    11. 88'

      Sostituzione, Montenegro. Danilo Vukanic sostituisce Milutin Osmajic.22:29

    12. 88'

      Sostituzione, Armenia. Artur Gharibyan sostituisce Narek Hovhannisyan.22:28

    13. 86'

      Stefan Loncar (Montenegro) e' stato espulso.22:27

    15. 85'

      Decisione VAR: nessun incremento cartellino Stefan Loncar (Montenegro).22:25

    16. 84'

      Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:25

    17. 84'

      Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

    18. 83'

      Fallo di Stevan Jovetic (Montenegro).22:24

    19. 83'

      Georgi Harutyunyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

    21. 82'

      Stefan Savic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

    22. 82'

      Fallo di Arayik Eloyan (Armenia).22:22

    23. 81'

      Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:22

    24. 81'

      Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

    25. 80'

      Karlen Hovhannisyan (Armenia) e' ammonito per fallo.22:21

    27. 80'

      Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

    28. 80'

      Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).22:21

    29. 80'

      Fuorigioco. Arsen Beglaryan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.22:20

    30. 79'

      Sostituzione, Montenegro. Marko Simun sostituisce Andrija Bulatovic.22:19

    31. 78'

      Tentativo fallito. Karlen Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Eduard Spertsyan in seguito a un calcio da fermo.22:19

    33. 78'

      Fallo di Marko Vesovic (Montenegro).22:18

    34. 78'

      Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

    35. 77'

      Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).22:18

    36. 77'

      Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

    37. 75'

      Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrija Bulatovic con cross.22:15

    39. 74'

      Marko Vesovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

    40. 74'

      Fallo di Narek Hovhannisyan (Armenia).22:15

    41. 74'

      Sostituzione, Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Artur Miranyan.22:14

    42. 73'

      Sostituzione, Armenia. Argishti Petrosyan sostituisce Erik Simonyan per infortunio.22:14

    43. 72'

      Gara riprende.22:12

    45. 70'

      Gara momentaneamente sospesa, Erik Simonyan (Armenia) per infortunio.22:11

    46. 70'

      Tiro parato. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milutin Osmajic.22:11

    47. 66'

      Tentativo fallito. Ugochukwu Iwu (Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Artur Serobyan.22:07

    48. 64'

      Tentativo fallito. Andrej Djuric (Montenegro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vasilije Adzic con cross da calcio d'angolo.22:05

    49. 64'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).22:04

    51. 62'

      Sostituzione, Montenegro. Marko Vesovic sostituisce Milan Roganovic.22:02

    52. 62'

      Sostituzione, Montenegro. Stefan Loncar sostituisce Marko Jankovic.22:02

    53. 61'

      Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).22:02

    54. 61'

      Karlen Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02

    55. 60'

      Fallo di mano di Narek Hovhannisyan (Armenia).22:01

    57. 59'

      Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:59

    58. 57'

      Ognjen Gasevic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:58

    59. 57'

      Fallo di Ognjen Gasevic (Montenegro).21:58

    60. 57'

      Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58

    61. 56'

      Sostituzione, Armenia. Eduard Spertsyan sostituisce Gor Manvelyan.21:56

    63. 55'

      Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefan Savic.21:55

    64. 53'

      Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).21:53

    65. 53'

      Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

    66. 52'

      Tiro parato. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Krstovic.21:52

    67. 50'

      Tentativo fallito. Artur Miranyan (Armenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Artur Serobyan con cross da calcio d'angolo.21:51

    69. 50'

      Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).21:50

    70. 49'

      Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Narek Hovhannisyan.21:50

    71. 48'

      Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

    72. 48'

      Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).21:49

    73. 45'

      Sostituzione, Montenegro. Stevan Jovetic sostituisce Viktor Djukanovic.21:46

    75. Inizia il Secondo tempo Montenegro 0, Armenia 0.21:46

    76. 45'

      Primo tempo terminato, Montenegro 0, Armenia 0.21:31

    77. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31

    78. 45'

      Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gor Manvelyan con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30

    79. 44'

      Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).21:29

    81. 44'

      Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

    82. 43'

      Viktor Djukanovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

    83. 43'

      Fallo di Artur Serobyan (Armenia).21:29

    84. 41'

      Tentativo fallito. Narek Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan.21:26

    85. 40'

      Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ognjen Gasevic con cross.21:25

    87. 39'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Erik Simonyan (Armenia).21:24

    88. 37'

      Fallo di Ognjen Gasevic (Montenegro).21:23

    89. 37'

      Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

    90. 34'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Narek Hovhannisyan (Armenia).21:19

    91. 33'

      Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).21:18

    93. 33'

      Erik Simonyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

    94. 32'

      Fallo di Viktor Djukanovic (Montenegro).21:17

    95. 32'

      Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

    96. 28'

      Tiro parato. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nikola Krstovic.21:13

    97. 28'

      Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Viktor Djukanovic.21:13

    99. 22'

      Viktor Djukanovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

    100. 22'

      Fallo di Artur Miranyan (Armenia).21:07

    101. 21'

      Tentativo fallito. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Gor Manvelyan.21:06

    102. 20'

      Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).21:05

    103. 20'

      Ugochukwu Iwu (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

    105. 15'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).21:00

    106. 13'

      Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).20:58

    107. 13'

      Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58

    108. 11'

      Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).20:56

    109. 11'

      Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

    111. 10'

      Nayair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

    112. 10'

      Fallo di Milan Roganovic (Montenegro).20:55

    113. 7'

      Tiro parato. Georgi Harutyunyan (Armenia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Artur Serobyan con cross.20:52

    114. 6'

      Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).20:51

    115. 4'

      Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).20:49

    117. 4'

      Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

    118. Inizia il Primo tempo.20:46

    119. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

    Formazioni Montenegro - Armenia

    Montenegro
    Armenia
    TITOLARI MONTENEGRO
    • (1) BALSA POPOVIC (P)
    • (15) STEFAN SAVIC (D)
    • (2) MILAN ROGANOVIC (D)
    • (16) OGNJEN GASEVIC (D)
    • (4) ANDREJ DJURIC (D)
    • (21) ANDRIJA BULATOVIC (C)
    • (17) VASILIJE ADZIC (C)
    • (8) MARKO JANKOVIC (C)
    • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
    • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
    • (19) VIKTOR DJUKANOVIC (A)
    PANCHINA MONTENEGRO
    • (18) DANILO VUKANIC (C)
    • (10) STEVAN JOVETIC (A)
    • (11) MARKO SIMUN (C)
    • (23) DUSAN VUKOVIC (A)
    • (13) IGOR NIKIC (P)
    • (14) JONATHAN DRESAJ (D)
    • (6) SLOBODAN RUBEZIC (D)
    • (22) STEFAN LONCAR (C)
    • (5) IGOR VUJACIC (D)
    • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
    • (3) RISTO RADUNOVIC (D)
    • (7) MARKO VESOVIC (D)
    ALLENATORE MONTENEGRO
    • Mirko Vucinic
    TITOLARI ARMENIA
    • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
    • (21) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
    • (22) ERIK SIMONYAN (D)
    • (3) ERIK PILOYAN (D)
    • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
    • (7) NAREK HOVHANNISYAN (C)
    • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
    • (9) ARTUR SEROBYAN (C)
    • (8) KARLEN HOVHANNISYAN (C)
    • (14) GOR MANVELYAN (C)
    • (18) ARTUR MIRANYAN (A)
    PANCHINA ARMENIA
    • (13) KHARITON AYVAZYAN (D)
    • (17) ARTUR GHARIBYAN (A)
    • (1) ALEKSANDR MISHIEV (P)
    • (23) ARAYIK ELOYAN (C)
    • (16) GOR MATINYAN (P)
    • (15) KAREN NALBANDYAN (C)
    • (2) NAREK AGHASARYAN (C)
    • (5) ARGISHTI PETROSYAN (D)
    • (10) EDUARD SPERTSYAN (C)
    • (11) NAREK GRIGORYAN (A)
    • (20) DAVIT TERTERYAN (D)
    • (19) KAREN MURADYAN (C)
    ALLENATORE ARMENIA
    • Eghishe Melikyan
    PREPARTITA

    Montenegro - Armenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.
    Arbitro di Montenegro - Armenia sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Donatas Šimenas.

    Dove vedere Montenegro-Armenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Montenegro-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre. Montenegro - Armenia Live

    Global Summit

    ULTIME NOTIZIE

     SPORT TREND

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio