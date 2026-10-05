Incontro terminato, Montenegro 0, Armenia 0.
Global Summit Logistics & Manufacturing
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Montenegro 0, Armenia 0.
Secondo tempo terminato, Montenegro 0, Armenia 0.22:37
Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).22:37
Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fuorigioco. Vasilije Adzic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Stevan Jovetic e' colto in fuorigioco.22:32
Eduard Spertsyan (Armenia) e' ammonito per fallo.22:31
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:31
Marko Simun (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Eduard Spertsyan (Armenia).22:31
Sostituzione, Montenegro. Danilo Vukanic sostituisce Milutin Osmajic.22:29
Sostituzione, Armenia. Artur Gharibyan sostituisce Narek Hovhannisyan.22:28
Stefan Loncar (Montenegro) e' stato espulso.22:27
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Stefan Loncar (Montenegro).22:25
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:25
Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Stevan Jovetic (Montenegro).22:24
Georgi Harutyunyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Stefan Savic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Arayik Eloyan (Armenia).22:22
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).22:22
Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Karlen Hovhannisyan (Armenia) e' ammonito per fallo.22:21
Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).22:21
Fuorigioco. Arsen Beglaryan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Nayair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.22:20
Sostituzione, Montenegro. Marko Simun sostituisce Andrija Bulatovic.22:19
Tentativo fallito. Karlen Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Eduard Spertsyan in seguito a un calcio da fermo.22:19
Fallo di Marko Vesovic (Montenegro).22:18
Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).22:18
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrija Bulatovic con cross.22:15
Marko Vesovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Narek Hovhannisyan (Armenia).22:15
Sostituzione, Armenia. Arayik Eloyan sostituisce Artur Miranyan.22:14
Sostituzione, Armenia. Argishti Petrosyan sostituisce Erik Simonyan per infortunio.22:14
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Erik Simonyan (Armenia) per infortunio.22:11
Tiro parato. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milutin Osmajic.22:11
Tentativo fallito. Ugochukwu Iwu (Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Artur Serobyan.22:07
Tentativo fallito. Andrej Djuric (Montenegro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vasilije Adzic con cross da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).22:04
Sostituzione, Montenegro. Marko Vesovic sostituisce Milan Roganovic.22:02
Sostituzione, Montenegro. Stefan Loncar sostituisce Marko Jankovic.22:02
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).22:02
Karlen Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02
Fallo di mano di Narek Hovhannisyan (Armenia).22:01
Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:59
Ognjen Gasevic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:58
Fallo di Ognjen Gasevic (Montenegro).21:58
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58
Sostituzione, Armenia. Eduard Spertsyan sostituisce Gor Manvelyan.21:56
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefan Savic.21:55
Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).21:53
Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Tiro parato. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Krstovic.21:52
Tentativo fallito. Artur Miranyan (Armenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Artur Serobyan con cross da calcio d'angolo.21:51
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).21:50
Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Narek Hovhannisyan.21:50
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).21:49
Sostituzione, Montenegro. Stevan Jovetic sostituisce Viktor Djukanovic.21:46
Inizia il Secondo tempo Montenegro 0, Armenia 0.21:46
Primo tempo terminato, Montenegro 0, Armenia 0.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gor Manvelyan con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30
Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).21:29
Artur Serobyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Viktor Djukanovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Artur Serobyan (Armenia).21:29
Tentativo fallito. Narek Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nayair Tiknizyan.21:26
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ognjen Gasevic con cross.21:25
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Erik Simonyan (Armenia).21:24
Fallo di Ognjen Gasevic (Montenegro).21:23
Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Narek Hovhannisyan (Armenia).21:19
Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).21:18
Erik Simonyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Viktor Djukanovic (Montenegro).21:17
Erik Piloyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tiro parato. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nikola Krstovic.21:13
Tentativo fallito. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Viktor Djukanovic.21:13
Viktor Djukanovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Artur Miranyan (Armenia).21:07
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Gor Manvelyan.21:06
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).21:05
Ugochukwu Iwu (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Erik Piloyan (Armenia).21:00
Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).20:58
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).20:56
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Nayair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Milan Roganovic (Montenegro).20:55
Tiro parato. Georgi Harutyunyan (Armenia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Artur Serobyan con cross.20:52
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).20:51
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).20:49
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Montenegro - Armenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.
Arbitro di Montenegro - Armenia sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Donatas Šimenas.
Dove vedere Montenegro-Armenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Montenegro-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.
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