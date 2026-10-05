Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

PREPARTITA

Montenegro - Armenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica.

Arbitro di Montenegro - Armenia sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Donatas Šimenas.

Dove vedere Montenegro-Armenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Montenegro-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.