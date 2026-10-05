Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:36

PREPARTITA

Romania - Svezia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest.

Arbitro di Romania - Svezia sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dove vedere Romania-Svezia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Romania-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.