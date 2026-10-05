Incontro terminato, Romania 0, Svezia 1.
Global Summit Logistics & Manufacturing
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Romania 0, Svezia 1.
Secondo tempo terminato, Romania 0, Svezia 1.22:37
Fallo di Alexandru Cicâldau (Romania).22:36
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Catalin Cîrjan (Romania) e' ammonito per fallo.22:35
Fallo di Catalin Cîrjan (Romania).22:35
Hampus Skoglund (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35
Alexandru Cicâldau (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Daniel Svensson (Svezia).22:33
Tentativo fallito. Hampus Skoglund (Svezia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.22:33
Daniel Svensson (Svezia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Viktor Gyökeres.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:32
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).22:31
Sostituzione, Svezia. Hampus Skoglund sostituisce Alexander Bernhardsson.22:30
Lisav Eissat (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Hugo Bolin (Svezia).22:26
Tiro parato. Dennis Man (Romania) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alexandru Cicâldau con cross.22:26
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Eric Smith (Svezia).22:25
Sostituzione, Romania. Catalin Cîrjan sostituisce Florin Tanase.22:24
Valentin Mihaila (Romania) e' ammonito.22:24
Fallo di Valentin Mihaila (Romania).22:24
Felix Beijmo (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).22:22
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Tentativo fallito. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrei Coubis con cross.22:21
Sostituzione, Svezia. Samuel Dahl sostituisce Sebastian Nanasi per infortunio.22:19
Gara riprende.22:19
Sostituzione, Svezia. Hugo Bolin sostituisce Besfort Zeneli.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Nanasi (Svezia) per infortunio.22:17
Fallo di Dennis Man (Romania).22:17
Eric Smith (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro da fuori area.22:16
Tiro parato. Alexandru Cicâldau (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ianis Hagi.22:14
Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Victor Lindelöf (Svezia).22:11
Sostituzione, Romania. Valentin Mihaila sostituisce Razvan Marin.22:11
Sostituzione, Romania. Alexandru Cicâldau sostituisce Darius Olaru.22:11
Sostituzione, Romania. Ianis Hagi sostituisce Nicolae Stanciu.22:11
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).22:05
Tiro parato. Florin Tanase (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dennis Man con passaggio filtrante.22:05
Alexander Bernhardsson (Svezia) e' ammonito per fallo.22:03
Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Lisav Eissat (Romania).22:03
Tiro parato. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lisav Eissat.22:00
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Lisav Eissat (Romania).21:58
Sostituzione, Svezia. Daniel Svensson sostituisce Gabriel Gudmundsson.21:56
Sostituzione, Svezia. Hugo Larsson sostituisce Jesper Karlström.21:56
Felix Beijmo (Svezia) e' ammonito per fallo.21:55
Fallo di Felix Beijmo (Svezia).21:55
Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55
Tentativo fallito. Matei Ilie (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Lucas Bergvall (Svezia).21:54
Tiro respinto. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrei Ratiu.21:54
Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:53
Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Lisav Eissat (Romania).21:51
Victor Lindelöf (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Dennis Man (Romania).21:51
Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da fuori area.21:50
Razvan Marin (Romania) e' ammonito per fallo.21:49
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Razvan Marin (Romania).21:49
Inizia il Secondo tempo Romania 0, Svezia 1.21:47
Sostituzione, Romania. Lisav Eissat sostituisce Nicusor Bancu.21:47
Primo tempo terminato, Romania 0, Svezia 1.21:31
Tentativo fallito. Eric Smith (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Nanasi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:31
Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Fallo di Darius Olaru (Romania).21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vlad Dragomir.21:30
Tiro parato. Sebastian Nanasi (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Gyökeres.21:29
Tiro respinto. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrei Ratiu.21:28
Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:27
Andrei Coubis (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Felix Beijmo (Svezia).21:24
Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Eric Smith (Svezia).21:21
Tiro respinto. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dennis Man.21:21
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eric Smith da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Andrei Coubis (Romania).21:16
Tentativo fallito. Victor Lindelöf (Svezia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Alexander Bernhardsson con cross da calcio d'angolo.21:15
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Romania) per infortunio.21:14
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ottó Hindrich (Romania).21:13
Fuorigioco. Matei Ilie(Romania) prova il lancio lungo, ma Nicusor Bancu e' colto in fuorigioco.21:12
Fallo di Florin Tanase (Romania).21:11
Jesper Karlström (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Tentativo fallito. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Gabriel Gudmundsson con cross.21:10
Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Besfort Zeneli (Svezia).21:08
Fallo di mano di Florin Tanase (Romania).21:06
Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:04
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jesper Karlström.21:04
Fallo di Florin Tanase (Romania).21:03
Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fuorigioco. Dennis Man(Romania) prova il lancio lungo, ma Florin Tanase e' colto in fuorigioco.21:01
Tiro respinto. Darius Olaru (Romania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Florin Tanase.21:01
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Eric Smith (Svezia).21:00
Gol! Romania 0, Svezia 1. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.20:58
Sebastian Nanasi (Svezia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Alexander Bernhardsson con cross.20:58
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Sebastian Nanasi (Svezia).20:57
Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53
Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).20:53
Tiro respinto. Nicusor Bancu (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dennis Man.20:52
Nicusor Bancu (Romania) e' ammonito per fallo.20:49
Fallo di Nicusor Bancu (Romania).20:49
Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Tentativo fallito. Sebastian Nanasi (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Besfort Zeneli.20:49
Fallo di Florin Tanase (Romania).20:47
Victor Lindelöf (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fuorigioco. Ottó Hindrich(Romania) prova il lancio lungo, ma Dennis Man e' colto in fuorigioco.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:36
Romania - Svezia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di Romania - Svezia sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Dove vedere Romania-Svezia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Romania-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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