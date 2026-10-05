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Romania-Svezia: 0-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

5 Ottobre 2026 ore 20:45
Romania
0
Svezia
1
Partita finita
Arbitro: Elchin Masiyev
  1. 13' 0-1 Viktor Gyökeres
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Romania 0, Svezia 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Romania 0, Svezia 1.22:37

  3. 90'+5'

    Fallo di Alexandru Cicâldau (Romania).22:36

  4. 90'+5'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  5. 90'+3'

    Catalin Cîrjan (Romania) e' ammonito per fallo.22:35

  6. 90'+3'

    Fallo di Catalin Cîrjan (Romania).22:35

  7. 90'+3'

    Hampus Skoglund (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:35

  9. 90'+2'

    Alexandru Cicâldau (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  10. 90'+2'

    Fallo di Daniel Svensson (Svezia).22:33

  11. 90'+1'

    Tentativo fallito. Hampus Skoglund (Svezia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra.22:33

  12. 90'+1'

    Daniel Svensson (Svezia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Viktor Gyökeres.22:33

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:32

  15. 89'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).22:31

  16. 89'

    Sostituzione, Svezia. Hampus Skoglund sostituisce Alexander Bernhardsson.22:30

  17. 84'

    Lisav Eissat (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  18. 84'

    Fallo di Hugo Bolin (Svezia).22:26

  19. 84'

    Tiro parato. Dennis Man (Romania) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Alexandru Cicâldau con cross.22:26

  21. 84'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Eric Smith (Svezia).22:25

  22. 83'

    Sostituzione, Romania. Catalin Cîrjan sostituisce Florin Tanase.22:24

  23. 82'

    Valentin Mihaila (Romania) e' ammonito.22:24

  24. 82'

    Fallo di Valentin Mihaila (Romania).22:24

  25. 82'

    Felix Beijmo (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  27. 81'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).22:22

  28. 81'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  29. 79'

    Tentativo fallito. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andrei Coubis con cross.22:21

  30. 77'

    Sostituzione, Svezia. Samuel Dahl sostituisce Sebastian Nanasi per infortunio.22:19

  31. 77'

    Gara riprende.22:19

  33. 75'

    Sostituzione, Svezia. Hugo Bolin sostituisce Besfort Zeneli.22:17

  34. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Sebastian Nanasi (Svezia) per infortunio.22:17

  35. 75'

    Fallo di Dennis Man (Romania).22:17

  36. 75'

    Eric Smith (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  37. 75'

    Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro da fuori area.22:16

  39. 72'

    Tiro parato. Alexandru Cicâldau (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ianis Hagi.22:14

  40. 70'

    Dennis Man (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  41. 70'

    Fallo di Victor Lindelöf (Svezia).22:11

  42. 69'

    Sostituzione, Romania. Valentin Mihaila sostituisce Razvan Marin.22:11

  43. 69'

    Sostituzione, Romania. Alexandru Cicâldau sostituisce Darius Olaru.22:11

  45. 69'

    Sostituzione, Romania. Ianis Hagi sostituisce Nicolae Stanciu.22:11

  46. 63'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).22:05

  47. 63'

    Tiro parato. Florin Tanase (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dennis Man con passaggio filtrante.22:05

  48. 62'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) e' ammonito per fallo.22:03

  49. 62'

    Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  51. 62'

    Fallo di Lisav Eissat (Romania).22:03

  52. 58'

    Tiro parato. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lisav Eissat.22:00

  53. 56'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  54. 56'

    Fallo di Lisav Eissat (Romania).21:58

  55. 54'

    Sostituzione, Svezia. Daniel Svensson sostituisce Gabriel Gudmundsson.21:56

  57. 54'

    Sostituzione, Svezia. Hugo Larsson sostituisce Jesper Karlström.21:56

  58. 53'

    Felix Beijmo (Svezia) e' ammonito per fallo.21:55

  59. 53'

    Fallo di Felix Beijmo (Svezia).21:55

  60. 53'

    Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55

  61. 53'

    Tentativo fallito. Matei Ilie (Romania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Razvan Marin con cross da calcio d'angolo.21:55

  63. 52'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Lucas Bergvall (Svezia).21:54

  64. 52'

    Tiro respinto. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrei Ratiu.21:54

  65. 51'

    Fallo di Jesper Karlström (Svezia).21:53

  66. 51'

    Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  67. 50'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Lisav Eissat (Romania).21:51

  69. 49'

    Victor Lindelöf (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  70. 49'

    Fallo di Dennis Man (Romania).21:51

  71. 49'

    Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da fuori area.21:50

  72. 48'

    Razvan Marin (Romania) e' ammonito per fallo.21:49

  73. 48'

    Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  75. 48'

    Fallo di Razvan Marin (Romania).21:49

  76. Inizia il Secondo tempo Romania 0, Svezia 1.21:47

  77. 45'

    Sostituzione, Romania. Lisav Eissat sostituisce Nicusor Bancu.21:47

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Romania 0, Svezia 1.21:31

  79. 45'+1'

    Tentativo fallito. Eric Smith (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastian Nanasi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:31

  81. 45'+1'

    Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

  82. 45'+1'

    Fallo di Darius Olaru (Romania).21:30

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  84. 45'

    Tentativo fallito. Dennis Man (Romania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vlad Dragomir.21:30

  85. 44'

    Tiro parato. Sebastian Nanasi (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Viktor Gyökeres.21:29

  87. 43'

    Tiro respinto. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andrei Ratiu.21:28

  88. 43'

    Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).21:27

  89. 43'

    Andrei Coubis (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  90. 39'

    Fallo di Felix Beijmo (Svezia).21:24

  91. 39'

    Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  93. 37'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Eric Smith (Svezia).21:21

  94. 36'

    Tiro respinto. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dennis Man.21:21

  95. 33'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eric Smith da calcio d'angolo.21:17

  96. 32'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Andrei Coubis (Romania).21:16

  97. 30'

    Tentativo fallito. Victor Lindelöf (Svezia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Alexander Bernhardsson con cross da calcio d'angolo.21:15

  99. 30'

    Gara riprende.21:14

  100. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Romania) per infortunio.21:14

  101. 28'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Ottó Hindrich (Romania).21:13

  102. 27'

    Fuorigioco. Matei Ilie(Romania) prova il lancio lungo, ma Nicusor Bancu e' colto in fuorigioco.21:12

  103. 26'

    Fallo di Florin Tanase (Romania).21:11

  105. 26'

    Jesper Karlström (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  106. 25'

    Tentativo fallito. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Gabriel Gudmundsson con cross.21:10

  107. 24'

    Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  108. 24'

    Fallo di Besfort Zeneli (Svezia).21:08

  109. 21'

    Fallo di mano di Florin Tanase (Romania).21:06

  111. 20'

    Andrei Ratiu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  112. 20'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:04

  113. 19'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jesper Karlström.21:04

  114. 18'

    Fallo di Florin Tanase (Romania).21:03

  115. 18'

    Gabriel Gudmundsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  117. 17'

    Fuorigioco. Dennis Man(Romania) prova il lancio lungo, ma Florin Tanase e' colto in fuorigioco.21:01

  118. 16'

    Tiro respinto. Darius Olaru (Romania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Florin Tanase.21:01

  119. 15'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Eric Smith (Svezia).21:00

  120. 13'

    Gol! Romania 0, Svezia 1. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.20:58

  121. 13'

    Sebastian Nanasi (Svezia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Alexander Bernhardsson con cross.20:58

  123. 13'

    Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  124. 13'

    Fallo di Sebastian Nanasi (Svezia).20:57

  125. 9'

    Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53

  126. 9'

    Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).20:53

  127. 8'

    Tiro respinto. Nicusor Bancu (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dennis Man.20:52

  129. 5'

    Nicusor Bancu (Romania) e' ammonito per fallo.20:49

  130. 4'

    Fallo di Nicusor Bancu (Romania).20:49

  131. 4'

    Alexander Bernhardsson (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49

  132. 4'

    Tentativo fallito. Sebastian Nanasi (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Besfort Zeneli.20:49

  133. 3'

    Fallo di Florin Tanase (Romania).20:47

  135. 3'

    Victor Lindelöf (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  136. Fuorigioco. Ottó Hindrich(Romania) prova il lancio lungo, ma Dennis Man e' colto in fuorigioco.20:46

  137. Inizia il Primo tempo.20:45

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:36

Formazioni Romania - Svezia

Romania
Svezia
TITOLARI ROMANIA
  • (12) OTTÓ HINDRICH (P)
  • (11) NICUSOR BANCU (D)
  • (4) ANDREI COUBIS (D)
  • (3) MATEI ILIE (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (10) NICOLAE STANCIU (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (22) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (7) DARIUS OLARU (C)
  • (20) DENNIS MAN (C)
  • (9) FLORIN TANASE (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (23) TONY STRATA (D)
  • (5) LISAV EISSAT (D)
  • (19) CATALIN CÎRJAN (C)
  • (13) VALENTIN MIHAILA (A)
  • (15) RAUL OPRUT (D)
  • (21) OLIMPIU MORUTAN (A)
  • (17) VLADIMIR SCRECIU (C)
  • (8) ALEXANDRU CICÂLDAU (C)
  • (1) IONUT RADU (P)
  • (6) TUDOR BALUTA (C)
  • (14) IANIS HAGI (C)
  • (16) VALENTIN COJOCARU (P)
ALLENATORE ROMANIA
  • Gheorghe Hagi
TITOLARI SVEZIA
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (4) ERIC SMITH (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (2) FELIX BEIJMO (D)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (C)
  • (19) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (7) LUCAS BERGVALL (C)
  • (22) BESFORT ZENELI (C)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (14) HAMPUS SKOGLUND (D)
  • (13) KEN SEMA (C)
  • (15) VICTOR ERIKSSON (D)
  • (20) HUGO LARSSON (C)
  • (10) HUGO BOLIN (C)
  • (18) SAMUEL DAHL (D)
  • (11) WILLIOT SWEDBERG (C)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (23) MELKER ELLBORG (P)
  • (9) PAULOS ABRAHAM (A)
  • (1) NOEL TÖRNQVIST (P)
ALLENATORE SVEZIA
  • Graham Potter
PREPARTITA

Romania - Svezia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di Romania - Svezia sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Dove vedere Romania-Svezia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Romania-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre. Romania - Svezia Live

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