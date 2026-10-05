Incontro terminato, Ucraina 1, Ungheria 2.
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Incontro terminato, Ucraina 1, Ungheria 2.
Secondo tempo terminato, Ucraina 1, Ungheria 2.22:35
Tentativo fallito. Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Maksym Khlan.22:34
Maksym Khlan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Attila Osváth (Ungheria).22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Tiro respinto. Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area.22:31
Tiro parato. Maksym Khlan (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taras Mykhavko.22:31
Tentativo fallito. Gábor Jurek (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di József Szalai in seguito a un contropiede.22:30
Sostituzione, Ungheria. Áron Csongvai sostituisce Dominik Szoboszlai.22:29
Sostituzione, Ucraina. Ivan Varfolomeev sostituisce Yehor Nazaryna.22:28
Gol! Ucraina 1, Ungheria 2. Márk Csinger (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Rajmund Tóth con cross.22:27
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).22:26
Gol! Ucraina 1, Ungheria 1. Roman Yaremchuk (Ucraina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross da calcio d'angolo.22:25
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Tamás Szűcs (Ungheria).22:25
Tiro respinto. Yehor Nazaryna (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Eduard Sarapii.22:25
Tiro respinto. Eduard Sarapii (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross.22:25
Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).22:24
Viktor Tsygankov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Fuorigioco. Viktor Tsygankov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Vanat e' colto in fuorigioco.22:21
Tentativo fallito. Taras Mykhavko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:20
Rajmund Tóth (Ungheria) e' ammonito.22:20
Fallo di Attila Osváth (Ungheria).22:20
Roman Yaremchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Tiro parato. Gábor Jurek (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Willi Orbán.22:19
Tentativo fallito. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:16
Tiro respinto. Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area.22:16
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Márk Csinger (Ungheria).22:15
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Dominik Szoboszlai (Ungheria).22:14
Sostituzione, Ungheria. József Szalai sostituisce Milán Tóth.22:14
Sostituzione, Ungheria. Rajmund Tóth sostituisce András Schäfer.22:14
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Márk Csinger (Ungheria).22:13
Tiro respinto. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Taras Mykhavko.22:13
Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).22:12
Illia Krupskyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Pikhalionok sostituisce Oleh Ocheretko.22:11
Fallo di Milán Vitális (Ungheria).22:09
Viktor Tsygankov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro respinto. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:09
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Eduard Sarapii (Ucraina).22:08
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Illia Krupskyi (Ucraina).22:07
Fallo di Milán Tóth (Ungheria).22:05
Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Sostituzione, Ungheria. Gábor Jurek sostituisce Alex Tóth.22:03
Sostituzione, Ungheria. Tamás Szűcs sostituisce Dániel Lukács.22:03
Sostituzione, Ucraina. Vladyslav Vanat sostituisce Ihor Krasnopir.22:02
Sostituzione, Ucraina. Maksym Khlan sostituisce Vladyslav Veleten.22:02
Sostituzione, Ucraina. Roman Yaremchuk sostituisce Matvii Ponomarenko.22:02
Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).22:01
Tiro parato. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:01
Tiro respinto. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Milán Vitális.22:01
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Eduard Sarapii (Ucraina).22:00
Dániel Lukács (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:57
Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).21:57
Taras Mykhavko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:57
Tiro respinto. Vladyslav Veleten (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Matvii Ponomarenko.21:56
Gol! Ucraina 0, Ungheria 1. Milán Tóth (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milán Vitális.21:54
Attila Osváth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Taras Mykhavko (Ucraina).21:51
Tentativo fallito. Milán Vitális (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:49
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Yehor Nazaryna (Ucraina).21:49
Tiro respinto. Attila Osváth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area.21:49
Fallo di Milán Tóth (Ungheria).21:48
Eduard Sarapii (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Ungheria 0.21:47
Primo tempo terminato, Ucraina 0, Ungheria 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Attila Osváth (Ungheria) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di András Schäfer.21:31
Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).21:29
Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Milán Vitális e' colto in fuorigioco.21:28
Illia Krupskyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:28
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Viktor Tsygankov (Ucraina) per infortunio.21:21
Ihor Krasnopir (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di András Schäfer (Ungheria).21:19
Fuorigioco. Viktor Tsygankov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Matvii Ponomarenko e' colto in fuorigioco.21:17
Tentativo fallito. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:14
Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).21:13
Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro respinto. Ihor Krasnopir (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Vladyslav Veleten.21:13
Fallo di Eduard Sarapii (Ucraina).21:11
Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Ihor Krasnopir (Ucraina).21:08
Milán Vitális (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Taras Mykhavko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).21:07
Yehor Nazaryna (Ucraina) e' ammonito per fallo.21:06
Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).21:06
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tentativo fallito. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yehor Nazaryna.21:04
Tiro respinto. Ihor Krasnopir (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Yehor Nazaryna con cross.21:04
Matvii Ponomarenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Márk Csinger (Ungheria).21:02
Tiro respinto. Yehor Nazaryna (Ucraina) un tiro di destro da fuori area.20:59
Matvii Ponomarenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58
Fallo di András Schäfer (Ungheria).20:58
Fallo di Eduard Sarapii (Ucraina).20:57
Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Viktor Tsygankov (Ucraina).20:57
Balázs Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Tiro respinto. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area.20:57
Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Zsolt Nagy (Ungheria).20:54
Fuorigioco. Illia Krupskyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Ihor Krasnopir e' colto in fuorigioco.20:53
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03
Ucraina - Ungheria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio City Arena - Stadión Antona Malatinského di Trnava.
Arbitro di Ucraina - Ungheria sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Dove vedere Ucraina-Ungheria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Ucraina-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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