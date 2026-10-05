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Ucraina-Ungheria: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

5 Ottobre 2026 ore 20:45
Ucraina
1
Ungheria
2
Partita finita
Arbitro: Igor Pajac
  1. 52' 0-1 Milán Tóth
  2. 83' 1-1 Roman Yaremchuk
  3. 85' 1-2 Márk Csinger
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Ucraina 1, Ungheria 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Ucraina 1, Ungheria 2.22:35

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Maksym Khlan.22:34

  4. 90'+1'

    Maksym Khlan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  5. 90'+1'

    Fallo di Attila Osváth (Ungheria).22:33

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  7. 89'

    Tiro respinto. Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area.22:31

  9. 89'

    Tiro parato. Maksym Khlan (Ucraina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taras Mykhavko.22:31

  10. 88'

    Tentativo fallito. Gábor Jurek (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di József Szalai in seguito a un contropiede.22:30

  11. 87'

    Sostituzione, Ungheria. Áron Csongvai sostituisce Dominik Szoboszlai.22:29

  12. 86'

    Sostituzione, Ucraina. Ivan Varfolomeev sostituisce Yehor Nazaryna.22:28

  13. 85'

    Gol! Ucraina 1, Ungheria 2. Márk Csinger (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Rajmund Tóth con cross.22:27

  15. 84'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  16. 84'

    Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).22:26

  17. 83'

    Gol! Ucraina 1, Ungheria 1. Roman Yaremchuk (Ucraina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross da calcio d'angolo.22:25

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Tamás Szűcs (Ungheria).22:25

  19. 83'

    Tiro respinto. Yehor Nazaryna (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Eduard Sarapii.22:25

  21. 83'

    Tiro respinto. Eduard Sarapii (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross.22:25

  22. 82'

    Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).22:24

  23. 82'

    Viktor Tsygankov (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  24. 79'

    Fuorigioco. Viktor Tsygankov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Vladyslav Vanat e' colto in fuorigioco.22:21

  25. 79'

    Tentativo fallito. Taras Mykhavko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:20

  27. 78'

    Rajmund Tóth (Ungheria) e' ammonito.22:20

  28. 78'

    Fallo di Attila Osváth (Ungheria).22:20

  29. 78'

    Roman Yaremchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  30. 77'

    Tiro parato. Gábor Jurek (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Willi Orbán.22:19

  31. 74'

    Tentativo fallito. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:16

  33. 74'

    Tiro respinto. Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) un tiro di sinistro da centro area.22:16

  34. 73'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Márk Csinger (Ungheria).22:15

  35. 72'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Dominik Szoboszlai (Ungheria).22:14

  36. 72'

    Sostituzione, Ungheria. József Szalai sostituisce Milán Tóth.22:14

  37. 72'

    Sostituzione, Ungheria. Rajmund Tóth sostituisce András Schäfer.22:14

  39. 71'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Márk Csinger (Ungheria).22:13

  40. 71'

    Tiro respinto. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Taras Mykhavko.22:13

  41. 70'

    Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).22:12

  42. 70'

    Illia Krupskyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  43. 70'

    Sostituzione, Ucraina. Oleksandr Pikhalionok sostituisce Oleh Ocheretko.22:11

  45. 67'

    Fallo di Milán Vitális (Ungheria).22:09

  46. 67'

    Viktor Tsygankov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  47. 67'

    Tiro respinto. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:09

  48. 66'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Eduard Sarapii (Ucraina).22:08

  49. 65'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Illia Krupskyi (Ucraina).22:07

  51. 63'

    Fallo di Milán Tóth (Ungheria).22:05

  52. 63'

    Illia Zabarnyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  53. 62'

    Sostituzione, Ungheria. Gábor Jurek sostituisce Alex Tóth.22:03

  54. 61'

    Sostituzione, Ungheria. Tamás Szűcs sostituisce Dániel Lukács.22:03

  55. 60'

    Sostituzione, Ucraina. Vladyslav Vanat sostituisce Ihor Krasnopir.22:02

  57. 60'

    Sostituzione, Ucraina. Maksym Khlan sostituisce Vladyslav Veleten.22:02

  58. 60'

    Sostituzione, Ucraina. Roman Yaremchuk sostituisce Matvii Ponomarenko.22:02

  59. 59'

    Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01

  60. 59'

    Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).22:01

  61. 59'

    Tiro parato. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:01

  63. 59'

    Tiro respinto. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Milán Vitális.22:01

  64. 58'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Eduard Sarapii (Ucraina).22:00

  65. 55'

    Dániel Lukács (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:57

  66. 55'

    Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).21:57

  67. 55'

    Taras Mykhavko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:57

  69. 55'

    Tiro respinto. Vladyslav Veleten (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Matvii Ponomarenko.21:56

  70. 52'

    Gol! Ucraina 0, Ungheria 1. Milán Tóth (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milán Vitális.21:54

  71. 49'

    Attila Osváth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  72. 49'

    Fallo di Taras Mykhavko (Ucraina).21:51

  73. 48'

    Tentativo fallito. Milán Vitális (Ungheria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:49

  75. 47'

    Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Yehor Nazaryna (Ucraina).21:49

  76. 47'

    Tiro respinto. Attila Osváth (Ungheria) un tiro di destro da fuori area.21:49

  77. 46'

    Fallo di Milán Tóth (Ungheria).21:48

  78. 46'

    Eduard Sarapii (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  79. Inizia il Secondo tempo Ucraina 0, Ungheria 0.21:47

  81. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Ucraina 0, Ungheria 0.21:32

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31

  83. 45'

    Tentativo fallito. Attila Osváth (Ungheria) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di András Schäfer.21:31

  84. 43'

    Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  85. 43'

    Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).21:29

  87. 43'

    Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Ungheria) prova il lancio lungo, ma Milán Vitális e' colto in fuorigioco.21:28

  88. 42'

    Illia Krupskyi (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  89. 42'

    Fallo di Alex Tóth (Ungheria).21:28

  90. 36'

    Gara riprende.21:21

  91. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Viktor Tsygankov (Ucraina) per infortunio.21:21

  93. 33'

    Ihor Krasnopir (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  94. 33'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).21:19

  95. 32'

    Fuorigioco. Viktor Tsygankov(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Matvii Ponomarenko e' colto in fuorigioco.21:17

  96. 28'

    Tentativo fallito. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:14

  97. 27'

    Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).21:13

  99. 27'

    Willi Orbán (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  100. 27'

    Tiro respinto. Ihor Krasnopir (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Vladyslav Veleten.21:13

  101. 25'

    Fallo di Eduard Sarapii (Ucraina).21:11

  102. 25'

    Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  103. 22'

    Fallo di Ihor Krasnopir (Ucraina).21:08

  105. 22'

    Milán Vitális (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  106. 21'

    Taras Mykhavko (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  107. 21'

    Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).21:07

  108. 20'

    Yehor Nazaryna (Ucraina) e' ammonito per fallo.21:06

  109. 20'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).21:06

  111. 20'

    Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  112. 19'

    Tentativo fallito. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yehor Nazaryna.21:04

  113. 18'

    Tiro respinto. Ihor Krasnopir (Ucraina) un tiro di destro da centro area. Assist di Yehor Nazaryna con cross.21:04

  114. 16'

    Matvii Ponomarenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  115. 16'

    Fallo di Márk Csinger (Ungheria).21:02

  117. 14'

    Tiro respinto. Yehor Nazaryna (Ucraina) un tiro di destro da fuori area.20:59

  118. 13'

    Matvii Ponomarenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:58

  119. 13'

    Fallo di András Schäfer (Ungheria).20:58

  120. 11'

    Fallo di Eduard Sarapii (Ucraina).20:57

  121. 11'

    Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  123. 11'

    Fallo di Viktor Tsygankov (Ucraina).20:57

  124. 11'

    Balázs Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  125. 11'

    Tiro respinto. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area.20:57

  126. 9'

    Calcio d'angolo,Ucraina. Calcio d'angolo causato da Zsolt Nagy (Ungheria).20:54

  127. 7'

    Fuorigioco. Illia Krupskyi(Ucraina) prova il lancio lungo, ma Ihor Krasnopir e' colto in fuorigioco.20:53

  129. Inizia il Primo tempo.20:46

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03

Formazioni Ucraina - Ungheria

Ucraina
Ungheria
TITOLARI UCRAINA
  • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (4) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (3) EDUARD SARAPII (D)
  • (2) ILLIA KRUPSKYI (D)
  • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (21) VLADYSLAV VELETEN (C)
  • (10) MATVII PONOMARENKO (C)
  • (18) OLEH OCHERETKO (C)
  • (19) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (15) VIKTOR TSYGANKOV (C)
  • (22) IHOR KRASNOPIR (A)
PANCHINA UCRAINA
  • (14) OLEKSANDR DRAMBAIEV (D)
  • (8) OLEKSANDR NAZARENKO (C)
  • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (7) ANDRII YARMOLENKO (C)
  • (6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)
  • (11) VLADYSLAV VANAT (A)
  • (17) OLEKSANDR PIKHALIONOK (C)
  • (20) MAKSYM KHLAN (C)
  • (16) IVAN VARFOLOMEEV (C)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (1) HEORHII YERMAKOV (P)
  • (9) ROMAN YAREMCHUK (A)
ALLENATORE UCRAINA
  • Andrea Maldera
TITOLARI UNGHERIA
  • (1) BALÁZS TÓTH (P)
  • (18) ZSOLT NAGY (D)
  • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
  • (6) WILLI ORBÁN (D)
  • (3) MÁRK CSINGER (D)
  • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (16) DÁNIEL LUKÁCS (C)
  • (13) ANDRÁS SCHÄFER (C)
  • (21) ALEX TÓTH (C)
  • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (20) MILÁN TÓTH (A)
PANCHINA UNGHERIA
  • (19) RAJMUND TÓTH (C)
  • (5) ÁKOS MARKGRÁF (D)
  • (17) GÁBOR JUREK (A)
  • (22) ÁRMIN PÉCSI (P)
  • (4) BENCE VÁRKONYI (D)
  • (7) TAMÁS SZŰCS (C)
  • (11) JÓZSEF SZALAI (A)
  • (15) ÁRON CSONGVAI (C)
  • (23) ÁRON DOKTORICS (C)
  • (9) DONÁT BÁRÁNY (A)
  • (14) BENDEGÚZ BOLLA (D)
  • (12) BENCE GUNDEL-TAKÁCS (P)
ALLENATORE UNGHERIA
  • Marco Rossi
PREPARTITA

Ucraina - Ungheria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio City Arena - Stadión Antona Malatinského di Trnava.
Arbitro di Ucraina - Ungheria sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Dove vedere Ucraina-Ungheria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Ucraina-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre. Ucraina - Ungheria Live

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