Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03

PREPARTITA

Ucraina - Ungheria è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio City Arena - Stadión Antona Malatinského di Trnava.

Arbitro di Ucraina - Ungheria sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Dove vedere Ucraina-Ungheria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Ucraina-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.