Incontro terminato, Albania 2, San Marino 1.
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Incontro terminato, Albania 2, San Marino 1.
Secondo tempo terminato, Albania 2, San Marino 1.22:39
Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:39
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).22:38
Gol! Albania 2, San Marino 1. Kristjan Asllani (Albania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36
Ardian Ismajli (Albania) e' ammonito.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33
Decisione VAR: rigore Albania.22:33
Rigore concesso da Filippo Fabbri (San Marino) per un fallo di mano in area.22:33
Tiro respinto. Ardian Ismajli (Albania) un colpo di testa da centro area. Assist di Kristjan Asllani con cross.22:33
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).22:33
Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:33
Tentativo fallito. Mirlind Daku (Albania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anis Mehmeti con cross.22:31
Tentativo fallito. Mirlind Daku (Albania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Kristjan Asllani con cross.22:30
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Lazzari (San Marino).22:29
Sostituzione, San Marino. Giulio Bugli sostituisce Lorenzo Capicchioni per infortunio.22:28
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).22:27
Nicolas Giacopetti (San Marino) e' ammonito per fallo.22:26
Ylber Ramadani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26
Fallo di Nicolas Giacopetti (San Marino).22:26
Tiro respinto. Mirlind Daku (Albania) un tiro di destro da centro area. Assist di Elseid Hysaj.22:25
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).22:25
Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fallo di Samuel Pancotti (San Marino).22:24
Tiro respinto. Berat Djimsiti (Albania) un colpo di testa da centro area. Assist di Elseid Hysaj con cross.22:22
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Capicchioni (San Marino).22:22
Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).22:22
Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:19
Simone Giocondi (San Marino) e' ammonito per fallo.22:19
Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19
Fallo di Simone Giocondi (San Marino).22:19
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).22:18
Tiro respinto. Myrto Uzuni (Albania) un tiro di sinistro da centro area.22:16
Tentativo fallito. Mirlind Daku (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ylber Ramadani in seguito a un contropiede.22:16
Tentativo fallito. Enea Della Balda (San Marino) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Pancotti.22:15
Sostituzione, Albania. Ylber Ramadani sostituisce Mario Mitaj.22:14
Sostituzione, Albania. Mirlind Daku sostituisce Juljan Shehu.22:13
Fallo di Mario Mitaj (Albania).22:13
Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Tentativo fallito. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nicolas Giacopetti.22:11
Gol! Albania 1, San Marino 1. Lorenzo Lazzari (San Marino) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lorenzo Capicchioni con cross.22:08
Sostituzione, San Marino. Marco Pasolini sostituisce Dante Rossi per infortunio.22:07
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Capicchioni (San Marino).22:06
Tentativo fallito. Juljan Shehu (Albania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stavros Pilios con cross.22:05
Tentativo fallito. Myrto Uzuni (Albania) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Elseid Hysaj con cross.22:03
Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).22:02
Sostituzione, San Marino. Giacomo Benvenuti sostituisce Michele Cevoli.22:01
Sostituzione, San Marino. Lorenzo Lazzari sostituisce Cristian Meloni.22:01
Sostituzione, San Marino. Samuel Pancotti sostituisce Fausto Salicioni.22:01
Fallo di Myrto Uzuni (Albania).22:00
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Sostituzione, Albania. Myrto Uzuni sostituisce Arbër Hoxha.21:59
Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:58
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).21:58
Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58
Fallo di Fausto Salicioni (San Marino).21:58
Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:57
Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:57
Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Dante Rossi (San Marino).21:56
Fallo di Arbër Hoxha (Albania).21:54
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Michele Cevoli (San Marino) e' ammonito per fallo.21:54
Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54
Fallo di Michele Cevoli (San Marino).21:54
Fallo di Rey Manaj (Albania).21:52
Fausto Salicioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Tiro parato. Anis Mehmeti (Albania) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristjan Asllani con cross.21:51
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).21:50
Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49
Fallo di Cristian Meloni (San Marino).21:49
Sostituzione, Albania. Anis Mehmeti sostituisce Ernest Muçi.21:48
Inizia il Secondo tempo Albania 1, San Marino 0.21:48
Primo tempo terminato, Albania 1, San Marino 0.21:34
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Dante Rossi (San Marino).21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Mario Dajsinani (Albania).21:31
Tiro parato. Enea Della Balda (San Marino) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fausto Salicioni.21:31
Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:30
Fausto Salicioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fuorigioco. Edoardo Colombo(San Marino) prova il lancio lungo, ma Fausto Salicioni e' colto in fuorigioco.21:29
Tentativo fallito. Juljan Shehu (Albania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kristjan Asllani.21:27
Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arbër Hoxha con cross.21:27
Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Fausto Salicioni (San Marino).21:26
Fallo di Rey Manaj (Albania).21:25
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Filippo Fabbri (San Marino) e' ammonito per fallo.21:24
Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:24
Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elseid Hysaj.21:23
Berat Djimsiti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).21:23
Tiro respinto. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area.21:22
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Dante Rossi (San Marino).21:21
Tiro parato. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juljan Shehu.21:20
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Giacopetti (San Marino) per infortunio.21:18
Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ernest Muçi.21:18
Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:17
Filippo Fabbri (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nicolas Giacopetti.21:16
Tiro parato. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filippo Fabbri.21:13
Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:13
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Gara riprende.21:12
Gara momentaneamente sospesa, Michele Cevoli (San Marino) per infortunio.21:10
Tentativo fallito. Berat Djimsiti (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Elseid Hysaj con cross da calcio d'angolo.21:10
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).21:09
Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area. Assist di Kristjan Asllani.21:09
Ernest Muçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).21:07
Tiro respinto. Fausto Salicioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samuele Zannoni.21:07
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).21:05
Fallo di Arbër Hoxha (Albania).21:04
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Elseid Hysaj (Albania).21:03
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59
Fallo di Enea Della Balda (San Marino).20:59
Tentativo fallito. Elseid Hysaj (Albania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:59
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).20:58
Gol! Albania 1, San Marino 0. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.20:57
Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ernest Muçi con cross.20:57
Gara riprende.20:56
Gara momentaneamente sospesa, Ardian Ismajli (Albania) per infortunio.20:55
Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stavros Pilios.20:54
Tentativo fallito. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Stavros Pilios.20:53
Elseid Hysaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52
Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).20:52
Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Elseid Hysaj con cross.20:51
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Albania - San Marino è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Albania - San Marino sarà Mehmet Türkmen. Al VAR invece ci sarà Onur Ozutoprak.
Dove vedere Albania-San Marino di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Albania-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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