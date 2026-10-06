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Albania-San Marino: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Albania
2
San Marino
1
Partita finita
Arbitro: Mehmet Türkmen
  1. 11' 1-0 Kristjan Asllani
  2. 66' 1-1 Lorenzo Lazzari
  3. 90+3' 2-1 Kristjan Asllani (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Albania 2, San Marino 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Albania 2, San Marino 1.22:39

  3. 90'+6'

    Fallo di Mirlind Daku (Albania).22:39

  4. 90'+6'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  5. 90'+6'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38

  6. 90'+6'

    Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).22:38

  7. 90'+3'

    Gol! Albania 2, San Marino 1. Kristjan Asllani (Albania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36

  9. 90'+2'

    Ardian Ismajli (Albania) e' ammonito.22:35

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33

  11. 90'

    Decisione VAR: rigore Albania.22:33

  12. 90'

    Rigore concesso da Filippo Fabbri (San Marino) per un fallo di mano in area.22:33

  13. 90'

    Tiro respinto. Ardian Ismajli (Albania) un colpo di testa da centro area. Assist di Kristjan Asllani con cross.22:33

  15. 90'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).22:33

  16. 90'

    Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:33

  17. 88'

    Tentativo fallito. Mirlind Daku (Albania) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anis Mehmeti con cross.22:31

  18. 87'

    Tentativo fallito. Mirlind Daku (Albania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Kristjan Asllani con cross.22:30

  19. 86'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Lazzari (San Marino).22:29

  21. 86'

    Sostituzione, San Marino. Giulio Bugli sostituisce Lorenzo Capicchioni per infortunio.22:28

  22. 85'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27

  23. 85'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).22:27

  24. 84'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) e' ammonito per fallo.22:26

  25. 83'

    Ylber Ramadani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26

  27. 83'

    Fallo di Nicolas Giacopetti (San Marino).22:26

  28. 83'

    Tiro respinto. Mirlind Daku (Albania) un tiro di destro da centro area. Assist di Elseid Hysaj.22:25

  29. 83'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).22:25

  30. 81'

    Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  31. 81'

    Fallo di Samuel Pancotti (San Marino).22:24

  33. 80'

    Tiro respinto. Berat Djimsiti (Albania) un colpo di testa da centro area. Assist di Elseid Hysaj con cross.22:22

  34. 79'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Capicchioni (San Marino).22:22

  35. 79'

    Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  36. 79'

    Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).22:22

  37. 77'

    Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:19

  39. 76'

    Simone Giocondi (San Marino) e' ammonito per fallo.22:19

  40. 76'

    Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19

  41. 76'

    Fallo di Simone Giocondi (San Marino).22:19

  42. 75'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).22:18

  43. 74'

    Tiro respinto. Myrto Uzuni (Albania) un tiro di sinistro da centro area.22:16

  45. 73'

    Tentativo fallito. Mirlind Daku (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ylber Ramadani in seguito a un contropiede.22:16

  46. 72'

    Tentativo fallito. Enea Della Balda (San Marino) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Samuel Pancotti.22:15

  47. 71'

    Sostituzione, Albania. Ylber Ramadani sostituisce Mario Mitaj.22:14

  48. 71'

    Sostituzione, Albania. Mirlind Daku sostituisce Juljan Shehu.22:13

  49. 71'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).22:13

  51. 71'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  52. 68'

    Tentativo fallito. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nicolas Giacopetti.22:11

  53. 66'

    Gol! Albania 1, San Marino 1. Lorenzo Lazzari (San Marino) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lorenzo Capicchioni con cross.22:08

  54. 64'

    Sostituzione, San Marino. Marco Pasolini sostituisce Dante Rossi per infortunio.22:07

  55. 63'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Capicchioni (San Marino).22:06

  57. 63'

    Tentativo fallito. Juljan Shehu (Albania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stavros Pilios con cross.22:05

  58. 61'

    Tentativo fallito. Myrto Uzuni (Albania) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Elseid Hysaj con cross.22:03

  59. 60'

    Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  60. 60'

    Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).22:02

  61. 59'

    Sostituzione, San Marino. Giacomo Benvenuti sostituisce Michele Cevoli.22:01

  63. 58'

    Sostituzione, San Marino. Lorenzo Lazzari sostituisce Cristian Meloni.22:01

  64. 58'

    Sostituzione, San Marino. Samuel Pancotti sostituisce Fausto Salicioni.22:01

  65. 58'

    Fallo di Myrto Uzuni (Albania).22:00

  66. 58'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  67. 56'

    Sostituzione, Albania. Myrto Uzuni sostituisce Arbër Hoxha.21:59

  69. 55'

    Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:58

  70. 55'

    Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).21:58

  71. 55'

    Mario Mitaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58

  72. 55'

    Fallo di Fausto Salicioni (San Marino).21:58

  73. 54'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:57

  75. 54'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:57

  76. 53'

    Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  77. 53'

    Fallo di Dante Rossi (San Marino).21:56

  78. 52'

    Fallo di Arbër Hoxha (Albania).21:54

  79. 52'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  81. 51'

    Michele Cevoli (San Marino) e' ammonito per fallo.21:54

  82. 51'

    Anis Mehmeti (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:54

  83. 51'

    Fallo di Michele Cevoli (San Marino).21:54

  84. 49'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).21:52

  85. 49'

    Fausto Salicioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  87. 49'

    Tiro parato. Anis Mehmeti (Albania) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristjan Asllani con cross.21:51

  88. 48'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50

  89. 48'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).21:50

  90. 47'

    Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49

  91. 47'

    Fallo di Cristian Meloni (San Marino).21:49

  93. 45'

    Sostituzione, Albania. Anis Mehmeti sostituisce Ernest Muçi.21:48

  94. Inizia il Secondo tempo Albania 1, San Marino 0.21:48

  95. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Albania 1, San Marino 0.21:34

  96. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Dante Rossi (San Marino).21:34

  97. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  99. 45'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Mario Dajsinani (Albania).21:31

  100. 45'

    Tiro parato. Enea Della Balda (San Marino) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fausto Salicioni.21:31

  101. 43'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:30

  102. 43'

    Fausto Salicioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  103. 43'

    Fuorigioco. Edoardo Colombo(San Marino) prova il lancio lungo, ma Fausto Salicioni e' colto in fuorigioco.21:29

  105. 41'

    Tentativo fallito. Juljan Shehu (Albania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kristjan Asllani.21:27

  106. 40'

    Tentativo fallito. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arbër Hoxha con cross.21:27

  107. 40'

    Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  108. 40'

    Fallo di Fausto Salicioni (San Marino).21:26

  109. 39'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).21:25

  111. 39'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  112. 38'

    Filippo Fabbri (San Marino) e' ammonito per fallo.21:24

  113. 38'

    Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  114. 38'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:24

  115. 37'

    Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elseid Hysaj.21:23

  117. 36'

    Berat Djimsiti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  118. 36'

    Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).21:23

  119. 36'

    Tiro respinto. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area.21:22

  120. 35'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Dante Rossi (San Marino).21:21

  121. 34'

    Tiro parato. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Juljan Shehu.21:20

  123. 33'

    Gara riprende.21:19

  124. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Giacopetti (San Marino) per infortunio.21:18

  125. 32'

    Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ernest Muçi.21:18

  126. 31'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:17

  127. 31'

    Filippo Fabbri (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  129. 30'

    Tentativo fallito. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Nicolas Giacopetti.21:16

  130. 27'

    Tiro parato. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filippo Fabbri.21:13

  131. 26'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).21:13

  132. 26'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  133. 25'

    Gara riprende.21:12

  135. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Michele Cevoli (San Marino) per infortunio.21:10

  136. 23'

    Tentativo fallito. Berat Djimsiti (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Elseid Hysaj con cross da calcio d'angolo.21:10

  137. 22'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).21:09

  138. 22'

    Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da centro area. Assist di Kristjan Asllani.21:09

  139. 21'

    Ernest Muçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

  141. 21'

    Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).21:07

  142. 20'

    Tiro respinto. Fausto Salicioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samuele Zannoni.21:07

  143. 18'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  144. 18'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).21:05

  145. 17'

    Fallo di Arbër Hoxha (Albania).21:04

  147. 17'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  148. 16'

    Fallo di Elseid Hysaj (Albania).21:03

  149. 16'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  150. 13'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59

  151. 13'

    Fallo di Enea Della Balda (San Marino).20:59

  153. 13'

    Tentativo fallito. Elseid Hysaj (Albania) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:59

  154. 12'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).20:58

  155. 11'

    Gol! Albania 1, San Marino 0. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.20:57

  156. 11'

    Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ernest Muçi con cross.20:57

  157. 9'

    Gara riprende.20:56

  159. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Ardian Ismajli (Albania) per infortunio.20:55

  160. 8'

    Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stavros Pilios.20:54

  161. 7'

    Tentativo fallito. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Stavros Pilios.20:53

  162. 5'

    Elseid Hysaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52

  163. 5'

    Fallo di Samuele Zannoni (San Marino).20:52

  165. 5'

    Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Elseid Hysaj con cross.20:51

  166. Inizia il Primo tempo.20:47

  167. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

Formazioni Albania - San Marino

Albania
San Marino
TITOLARI ALBANIA
  • (23) MARIO DAJSINANI (P)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (22) STAVROS PILIOS (C)
  • (16) JULJAN SHEHU (C)
  • (7) REY MANAJ (A)
  • (21) ARBËR HOXHA (A)
  • (10) ERNEST MUÇI (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (12) ALAIN TAHO (P)
  • (1) SIMON SIMONI (P)
  • (5) LUIS HASA (C)
  • (14) CRISTIAN SHPENDI (A)
  • (15) MARASH KUMBULLA (D)
  • (2) KLISMAN CAKE (D)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (9) ANIS MEHMETI (C)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (17) TAULANT SEFERI (A)
  • (11) MYRTO UZUNI (A)
  • (13) NASER ALIJI (D)
ALLENATORE ALBANIA
  • Rolando Maran
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (5) MICHELE CEVOLI (D)
  • (3) SIMONE GIOCONDI (D)
  • (6) DANTE ROSSI (D)
  • (4) FILIPPO FABBRI (D)
  • (18) ENEA DELLA BALDA (C)
  • (16) CRISTIAN MELONI (C)
  • (8) LORENZO CAPICCHIONI (C)
  • (10) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (11) NICOLAS GIACOPETTI (A)
  • (14) FAUSTO SALICIONI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (21) LORENZO LAZZARI (C)
  • (15) MARCO PASOLINI (D)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
  • (2) GIACOMO BENVENUTI (D)
  • (19) SAMUEL PANCOTTI (A)
  • (13) LYES HOËL (P)
  • (20) GIULIO BUGLI (D)
  • (7) GABRIEL CAPICCHIONI (A)
  • (9) NICHOLAS PROTTI (A)
  • (23) MIRCO DE ANGELIS (P)
  • (17) ALESSANDRO GOLINUCCI (C)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
PREPARTITA

Albania - San Marino è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Arena Kombetare di Tirana.
Arbitro di Albania - San Marino sarà Mehmet Türkmen. Al VAR invece ci sarà Onur Ozutoprak.

Dove vedere Albania-San Marino di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Albania-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Albania - San Marino Live

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