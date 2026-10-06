Incontro terminato, Bielorussia 1, Finlandia 0.
Global Summit Logistics & Manufacturing
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Bielorussia 1, Finlandia 0.
Secondo tempo terminato, Bielorussia 1, Finlandia 0.22:34
Samuli Miettinen (Finlandia) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Samuli Miettinen (Finlandia).22:34
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32
Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).22:31
Kirill Gomanov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Samuli Miettinen (Finlandia).22:29
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta con cross.22:29
Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).22:27
Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Tentativo fallito. Adam Markhiyev (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:26
Tentativo fallito. Adam Markhiyev (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta in seguito a un calcio da fermo.22:26
Sostituzione, Bielorussia. Evgeni Yablonskiy sostituisce Aleksandr Selyava.22:25
Santeri Väänänen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).22:25
Kirill Pechenin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.22:24
Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).22:24
Tiro respinto. Santeri Väänänen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area.22:22
Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vitali Lisakovich con cross da calcio d'angolo.22:21
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Oiva Jukkola (Finlandia).22:21
Tiro parato. Oiva Jukkola (Finlandia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Markhiyev.22:20
Tiro respinto. Kirill Pechenin (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area.22:20
Fallo di Leo Walta (Finlandia).22:19
Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).22:18
Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Benjamin Källman (Finlandia) e' ammonito per fallo.22:17
Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).22:17
Kirill Gomanov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Finlandia. Daniel Håkans sostituisce Ryan Mahuta per infortunio.22:15
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Ryan Mahuta (Finlandia) per infortunio.22:14
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).22:11
Tiro respinto. Oiva Jukkola (Finlandia) un colpo di testa da centro area.22:09
Sostituzione, Finlandia. Benjamin Källman sostituisce Juho Lähteenmäki.22:09
Sostituzione, Finlandia. Santeri Väänänen sostituisce Matti Peltola.22:08
Ryan Mahuta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).22:08
Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da fuori area.22:07
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).22:06
Tiro respinto. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Juho Lähteenmäki.22:06
Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce German Barkovskiy.22:03
Sostituzione, Finlandia. Oiva Jukkola sostituisce Onni Valakari.22:00
Sostituzione, Finlandia. Joel Pohjanpalo sostituisce Adrian Svanbäck.22:00
Tiro respinto. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di destro da centro area. Assist di Juho Lähteenmäki.21:59
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:56
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:56
Tentativo fallito. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Onni Valakari.21:54
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).21:54
Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area.21:48
Fallo di Onni Valakari (Finlandia).21:47
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Inizia il Secondo tempo Bielorussia 1, Finlandia 0.21:47
Sostituzione, Bielorussia. Anton Kovalev sostituisce Artem Shumanskiy.21:47
Sostituzione, Bielorussia. Vitali Lisakovich sostituisce Valeri Bocherov.21:46
Primo tempo terminato, Bielorussia 1, Finlandia 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).21:28
Valeri Bocherov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:23
Adrian Svanbäck (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).21:22
Fallo di Miro Tenho (Finlandia).21:18
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).21:14
Fallo di Miro Tenho (Finlandia).21:12
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito.21:12
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:11
Artem Shumanskiy (Bielorussia) e' ammonito.21:11
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).21:11
Fallo di mano di Max Ebong (Bielorussia).21:09
Matti Peltola (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).21:08
Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.21:03
Samuli Miettinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).21:02
Adrian Svanbäck (Finlandia) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Miro Tenho da calcio d'angolo.21:02
Tentativo fallito. Miro Tenho (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta con cross da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).21:02
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).21:01
Samuli Miettinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Rigore parato! Zakhar Volkov (Bielorussia) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:00
Rigore concesso da Matti Peltola (Finlandia) per un fallo in area.20:58
Rigore per Bielorussia. Artem Shumanskiy e'stato atterrato in area di rigore.20:58
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Artem Shumanskiy (Bielorussia).20:57
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).20:55
Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Anton Lukashov.20:55
Tiro parato. Matti Peltola (Finlandia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:54
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).20:50
Miro Tenho (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).20:50
Fuorigioco. Adrian Svanbäck(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Topi Keskinen e' colto in fuorigioco.20:47
Gol! Bielorussia 1, Finlandia 0. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.20:45
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Bielorussia - Finlandia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Illovszky Rudolf Stadion di Budapest.
Arbitro di Bielorussia - Finlandia sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Benjamin Cortus.
Dove vedere Bielorussia-Finlandia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bielorussia-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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