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Bielorussia-Finlandia: 1-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Bielorussia
1
Finlandia
0
Partita finita
Arbitro: Sascha Stegemann
  1. 1' 1-0 Artem Shumanskiy
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Bielorussia 1, Finlandia 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Bielorussia 1, Finlandia 0.22:34

  3. 90'+2'

    Samuli Miettinen (Finlandia) e' ammonito per fallo.22:34

  4. 90'+2'

    Fallo di Samuli Miettinen (Finlandia).22:34

  5. 90'+2'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  6. 90'+1'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  7. 90'+1'

    Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).22:32

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32

  10. 90'

    Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).22:31

  11. 90'

    Kirill Gomanov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  12. 88'

    Fallo di Samuli Miettinen (Finlandia).22:29

  13. 88'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  15. 87'

    Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta con cross.22:29

  16. 86'

    Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).22:27

  17. 86'

    Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  18. 85'

    Tentativo fallito. Adam Markhiyev (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:26

  19. 85'

    Tentativo fallito. Adam Markhiyev (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta in seguito a un calcio da fermo.22:26

  21. 84'

    Sostituzione, Bielorussia. Evgeni Yablonskiy sostituisce Aleksandr Selyava.22:25

  22. 84'

    Santeri Väänänen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  23. 84'

    Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).22:25

  24. 83'

    Kirill Pechenin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.22:24

  25. 83'

    Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  27. 83'

    Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).22:24

  28. 81'

    Tiro respinto. Santeri Väänänen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area.22:22

  29. 80'

    Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vitali Lisakovich con cross da calcio d'angolo.22:21

  30. 80'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Oiva Jukkola (Finlandia).22:21

  31. 79'

    Tiro parato. Oiva Jukkola (Finlandia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Markhiyev.22:20

  33. 79'

    Tiro respinto. Kirill Pechenin (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area.22:20

  34. 78'

    Fallo di Leo Walta (Finlandia).22:19

  35. 78'

    Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  36. 77'

    Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).22:18

  37. 77'

    Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

  39. 75'

    Benjamin Källman (Finlandia) e' ammonito per fallo.22:17

  40. 75'

    Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).22:17

  41. 75'

    Kirill Gomanov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  42. 74'

    Sostituzione, Finlandia. Daniel Håkans sostituisce Ryan Mahuta per infortunio.22:15

  43. 73'

    Gara riprende.22:15

  45. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Ryan Mahuta (Finlandia) per infortunio.22:14

  46. 70'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).22:11

  47. 68'

    Tiro respinto. Oiva Jukkola (Finlandia) un colpo di testa da centro area.22:09

  48. 67'

    Sostituzione, Finlandia. Benjamin Källman sostituisce Juho Lähteenmäki.22:09

  49. 67'

    Sostituzione, Finlandia. Santeri Väänänen sostituisce Matti Peltola.22:08

  51. 67'

    Ryan Mahuta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  52. 67'

    Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).22:08

  53. 66'

    Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da fuori area.22:07

  54. 65'

    Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

  55. 65'

    Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).22:06

  57. 65'

    Tiro respinto. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Juho Lähteenmäki.22:06

  58. 62'

    Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce German Barkovskiy.22:03

  59. 58'

    Sostituzione, Finlandia. Oiva Jukkola sostituisce Onni Valakari.22:00

  60. 58'

    Sostituzione, Finlandia. Joel Pohjanpalo sostituisce Adrian Svanbäck.22:00

  61. 57'

    Tiro respinto. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di destro da centro area. Assist di Juho Lähteenmäki.21:59

  63. 55'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:56

  64. 55'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:56

  65. 53'

    Tentativo fallito. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Onni Valakari.21:54

  66. 53'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  67. 53'

    Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).21:54

  69. 47'

    Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area.21:48

  70. 46'

    Fallo di Onni Valakari (Finlandia).21:47

  71. 46'

    Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  72. Inizia il Secondo tempo Bielorussia 1, Finlandia 0.21:47

  73. 45'

    Sostituzione, Bielorussia. Anton Kovalev sostituisce Artem Shumanskiy.21:47

  75. 45'

    Sostituzione, Bielorussia. Vitali Lisakovich sostituisce Valeri Bocherov.21:46

  76. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bielorussia 1, Finlandia 0.21:32

  77. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  78. 44'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  79. 44'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).21:28

  81. 38'

    Valeri Bocherov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.21:23

  82. 38'

    Adrian Svanbäck (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

  83. 38'

    Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).21:22

  84. 34'

    Fallo di Miro Tenho (Finlandia).21:18

  85. 34'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  87. 29'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).21:14

  88. 28'

    Fallo di Miro Tenho (Finlandia).21:12

  89. 28'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  90. 27'

    German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito.21:12

  91. 27'

    Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  93. 27'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:11

  94. 27'

    Artem Shumanskiy (Bielorussia) e' ammonito.21:11

  95. 26'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  96. 26'

    Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).21:11

  97. 24'

    Fallo di mano di Max Ebong (Bielorussia).21:09

  99. 23'

    Matti Peltola (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  100. 23'

    Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).21:08

  101. 19'

    Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.21:03

  102. 18'

    Samuli Miettinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  103. 18'

    Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).21:02

  105. 18'

    Adrian Svanbäck (Finlandia) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Miro Tenho da calcio d'angolo.21:02

  106. 18'

    Tentativo fallito. Miro Tenho (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta con cross da calcio d'angolo.21:02

  107. 17'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Kirill Pechenin (Bielorussia).21:02

  108. 16'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).21:01

  109. 16'

    Samuli Miettinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  111. 15'

    Rigore parato! Zakhar Volkov (Bielorussia) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:00

  112. 14'

    Rigore concesso da Matti Peltola (Finlandia) per un fallo in area.20:58

  113. 14'

    Rigore per Bielorussia. Artem Shumanskiy e'stato atterrato in area di rigore.20:58

  114. 13'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Artem Shumanskiy (Bielorussia).20:57

  115. 11'

    Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  117. 11'

    Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).20:55

  118. 11'

    Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Anton Lukashov.20:55

  119. 9'

    Tiro parato. Matti Peltola (Finlandia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:54

  120. 6'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).20:50

  121. 6'

    Miro Tenho (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  123. 6'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).20:50

  124. 2'

    Fuorigioco. Adrian Svanbäck(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Topi Keskinen e' colto in fuorigioco.20:47

  125. Gol! Bielorussia 1, Finlandia 0. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.20:45

  126. Inizia il Primo tempo.20:45

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

Formazioni Bielorussia - Finlandia

Bielorussia
Finlandia
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (21) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (13) KIRILL GOMANOV (D)
  • (2) KIRILL PECHENIN (D)
  • (20) ZAKHAR VOLKOV (D)
  • (5) VLADISLAV KALININ (D)
  • (9) MAX EBONG (C)
  • (19) ANTON LUKASHOV (C)
  • (7) ARTEM SHUMANSKIY (C)
  • (8) ALEKSANDR SELYAVA (C)
  • (4) VALERI BOCHEROV (C)
  • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (12) ANDREY KUDRAVETS (P)
  • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
  • (15) DANIIL GALYATA (C)
  • (3) IVAN TIKHOMIROV (D)
  • (18) EVGENI MALASHEVICH (C)
  • (16) ANTON KOVALEV (C)
  • (22) ARTEM KONTSEVOY (C)
  • (6) ALEKSANDR SVIREPA (C)
  • (1) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
  • (17) VITALI LISAKOVICH (A)
  • (10) VALERI GROMYKO (C)
  • (14) EVGENI YABLONSKIY (C)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Viktor Goncharenko
TITOLARI FINLANDIA
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (13) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
  • (15) MIRO TENHO (D)
  • (5) SAMULI MIETTINEN (D)
  • (17) RYAN MAHUTA (D)
  • (11) ADAM MARKHIYEV (C)
  • (2) MATTI PELTOLA (C)
  • (10) LEO WALTA (C)
  • (9) ADRIAN SVANBÄCK (A)
  • (18) TOPI KESKINEN (A)
  • (8) ONNI VALAKARI (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (4) TONY MIETTINEN (D)
  • (14) OIVA JUKKOLA (C)
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (22) DANIEL HÅKANS (C)
  • (16) ANSSI SUHONEN (C)
  • (7) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)
  • (6) DONI ARIFI (C)
  • (3) ADAM STÅHL (D)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (21) LEO VÄISÄNEN (D)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
PREPARTITA

Bielorussia - Finlandia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Illovszky Rudolf Stadion di Budapest.
Arbitro di Bielorussia - Finlandia sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Benjamin Cortus.

Dove vedere Bielorussia-Finlandia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bielorussia-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Bielorussia - Finlandia Live

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