Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

PREPARTITA

Bielorussia - Finlandia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Illovszky Rudolf Stadion di Budapest.

Arbitro di Bielorussia - Finlandia sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Benjamin Cortus.

Dove vedere Bielorussia-Finlandia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Bielorussia-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.