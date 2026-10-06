Incontro terminato, Croazia 1, Spagna 2.
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L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Croazia 1, Spagna 2.
Secondo tempo terminato, Croazia 1, Spagna 2.22:36
Víctor Muñoz (Spagna) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Víctor Muñoz (Spagna).22:33
Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:32
Gol! Croazia 1, Spagna 2. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.22:30
Sostituzione, Croazia. Mario Pasalic sostituisce Mateo Kovacic.22:29
Sostituzione, Spagna. Yéremy Pino sostituisce Pedri.22:28
Fuorigioco. Mikel Merino(Spagna) prova il lancio lungo, ma Martín Zubimendi e' colto in fuorigioco.22:28
Tiro respinto. Víctor Muñoz (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marc Cucurella.22:28
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Baturina (Croazia).22:27
Fallo di Marc Pubill (Spagna).22:26
Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Marc Pubill (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Martin Baturina (Croazia).22:24
Secondo cartellino giallo per Ivan Perisic (Croazia) per fallo.22:20
Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fallo di Ivan Perisic (Croazia).22:20
Sostituzione, Spagna. Víctor Muñoz sostituisce Lamine Yamal.22:19
Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Mateo Kovacic (Croazia).22:19
Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:19
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Baturina (Croazia).22:17
Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aymeric Laporte.22:17
Sostituzione, Croazia. Martin Baturina sostituisce Nikola Vlasic.22:12
Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Dani Olmo.22:12
Sostituzione, Spagna. Martín Zubimendi sostituisce Rodri.22:12
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).22:11
Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fuorigioco. Aymeric Laporte(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.22:10
Rodri (Spagna) e' ammonito per fallo.22:08
Fallo di Rodri (Spagna).22:08
Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08
Sostituzione, Croazia. Petar Sucic sostituisce Luka Modric.22:07
Sostituzione, Croazia. Dion Beljo sostituisce Igor Matanovic.22:07
Gara riprende.22:07
Luka Modric (Croazia) e' ammonito per fallo.22:06
Gara momentaneamente sospesa, (Spagna).22:06
Gol! Croazia 1, Spagna 1. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dani Olmo.22:02
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).21:59
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Croazia).21:54
Tentativo fallito. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:51
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:47
Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).21:47
Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Nikola Vlasic (Croazia).21:47
Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Spagna 0.21:47
Sostituzione, Spagna. Mikel Merino sostituisce Álex Baena.21:47
Primo tempo terminato, Croazia 1, Spagna 0.21:31
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Pedri con passaggio filtrante.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aymeric Laporte con cross.21:29
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Spagna).21:28
Tiro respinto. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:28
Tentativo fallito. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marc Cucurella con cross.21:26
Tentativo fallito. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luka Modric in seguito a un contropiede.21:26
Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).21:23
Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).21:22
Fallo di Marc Pubill (Spagna).21:20
Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Aymeric Laporte (Spagna).21:18
Josip Stanisic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).21:18
Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:18
Dani Olmo (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).21:17
Fallo di mano di Mateo Kovacic (Croazia).21:11
Tiro respinto. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area.21:10
Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).21:09
Fallo di mano di Ivan Perisic (Croazia).21:08
Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).21:07
Luka Vuskovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tiro parato. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Vlasic.21:07
Ivan Perisic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:06
Marc Pubill (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Ivan Perisic (Croazia).21:06
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Croazia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.21:06
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Spagna).21:05
Gol! Croazia 1, Spagna 0. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:02
Tiro parato. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mateo Kovacic.21:02
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).21:01
Nikola Vlasic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).21:00
Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).20:59
Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59
Tentativo fallito. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Josip Stanisic.20:58
Tiro parato. Josip Stanisic (Croazia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ivan Perisic con cross.20:58
Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).20:51
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Spagna).20:51
Tiro respinto. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mateo Kovacic.20:51
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36
Croazia - Spagna è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Poljud di Split.
Arbitro di Croazia - Spagna sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Dove vedere Croazia-Spagna di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Croazia-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
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