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Croazia-Spagna: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Croazia
1
Spagna
2
Partita finita
Arbitro: Erik Lambrechts
  1. 17' 1-0 Ivan Perisic
  2. 61' 1-1 Mikel Merino
  3. 88' 1-2 Mikel Merino
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Croazia 1, Spagna 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Croazia 1, Spagna 2.22:36

  3. 90'+2'

    Víctor Muñoz (Spagna) e' ammonito per fallo.22:33

  4. 90'+2'

    Fallo di Víctor Muñoz (Spagna).22:33

  5. 90'+2'

    Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:32

  7. 88'

    Gol! Croazia 1, Spagna 2. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martín Zubimendi.22:30

  9. 88'

    Sostituzione, Croazia. Mario Pasalic sostituisce Mateo Kovacic.22:29

  10. 87'

    Sostituzione, Spagna. Yéremy Pino sostituisce Pedri.22:28

  11. 87'

    Fuorigioco. Mikel Merino(Spagna) prova il lancio lungo, ma Martín Zubimendi e' colto in fuorigioco.22:28

  12. 87'

    Tiro respinto. Víctor Muñoz (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marc Cucurella.22:28

  13. 86'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Baturina (Croazia).22:27

  15. 85'

    Fallo di Marc Pubill (Spagna).22:26

  16. 85'

    Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  17. 83'

    Marc Pubill (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  18. 83'

    Fallo di Martin Baturina (Croazia).22:24

  19. 79'

    Secondo cartellino giallo per Ivan Perisic (Croazia) per fallo.22:20

  21. 79'

    Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  22. 79'

    Fallo di Ivan Perisic (Croazia).22:20

  23. 78'

    Sostituzione, Spagna. Víctor Muñoz sostituisce Lamine Yamal.22:19

  24. 78'

    Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  25. 78'

    Fallo di Mateo Kovacic (Croazia).22:19

  27. 77'

    Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:19

  28. 76'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Martin Baturina (Croazia).22:17

  29. 76'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aymeric Laporte.22:17

  30. 71'

    Sostituzione, Croazia. Martin Baturina sostituisce Nikola Vlasic.22:12

  31. 71'

    Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Dani Olmo.22:12

  33. 71'

    Sostituzione, Spagna. Martín Zubimendi sostituisce Rodri.22:12

  34. 70'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).22:11

  35. 70'

    Josip Sutalo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  36. 69'

    Fuorigioco. Aymeric Laporte(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.22:10

  37. 66'

    Rodri (Spagna) e' ammonito per fallo.22:08

  39. 66'

    Fallo di Rodri (Spagna).22:08

  40. 66'

    Kristijan Jakic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08

  41. 66'

    Sostituzione, Croazia. Petar Sucic sostituisce Luka Modric.22:07

  42. 65'

    Sostituzione, Croazia. Dion Beljo sostituisce Igor Matanovic.22:07

  43. 65'

    Gara riprende.22:07

  45. 65'

    Luka Modric (Croazia) e' ammonito per fallo.22:06

  46. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, (Spagna).22:06

  47. 61'

    Gol! Croazia 1, Spagna 1. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dani Olmo.22:02

  48. 57'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).21:59

  49. 53'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Croazia).21:54

  51. 50'

    Tentativo fallito. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:51

  52. 46'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:47

  53. 46'

    Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).21:47

  54. 46'

    Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  55. 46'

    Fallo di Nikola Vlasic (Croazia).21:47

  57. Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Spagna 0.21:47

  58. 45'

    Sostituzione, Spagna. Mikel Merino sostituisce Álex Baena.21:47

  59. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Croazia 1, Spagna 0.21:31

  60. 45'+1'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Pedri con passaggio filtrante.21:30

  61. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  63. 45'

    Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aymeric Laporte con cross.21:29

  64. 43'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Spagna).21:28

  65. 43'

    Tiro respinto. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:28

  66. 42'

    Tentativo fallito. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marc Cucurella con cross.21:26

  67. 42'

    Tentativo fallito. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra. Assist di Luka Modric in seguito a un contropiede.21:26

  69. 38'

    Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).21:23

  70. 38'

    Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  71. 37'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).21:22

  72. 35'

    Fallo di Marc Pubill (Spagna).21:20

  73. 35'

    Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  75. 34'

    Fallo di Aymeric Laporte (Spagna).21:18

  76. 34'

    Josip Stanisic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  77. 33'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).21:18

  78. 33'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:18

  79. 33'

    Dani Olmo (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  81. 33'

    Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).21:17

  82. 26'

    Fallo di mano di Mateo Kovacic (Croazia).21:11

  83. 25'

    Tiro respinto. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area.21:10

  84. 24'

    Pedri (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  85. 24'

    Fallo di Kristijan Jakic (Croazia).21:09

  87. 24'

    Fallo di mano di Ivan Perisic (Croazia).21:08

  88. 23'

    Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).21:07

  89. 23'

    Luka Vuskovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  90. 23'

    Tiro parato. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Vlasic.21:07

  91. 22'

    Ivan Perisic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:06

  93. 22'

    Marc Pubill (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  94. 22'

    Fallo di Ivan Perisic (Croazia).21:06

  95. 21'

    Tentativo fallito. Igor Matanovic (Croazia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.21:06

  96. 20'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Spagna).21:05

  97. 17'

    Gol! Croazia 1, Spagna 0. Ivan Perisic (Croazia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:02

  99. 17'

    Tiro parato. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mateo Kovacic.21:02

  100. 16'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).21:01

  101. 16'

    Nikola Vlasic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  102. 15'

    Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  103. 15'

    Fallo di Igor Matanovic (Croazia).21:00

  105. 14'

    Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).20:59

  106. 14'

    Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:59

  107. 13'

    Tentativo fallito. Kristijan Jakic (Croazia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Josip Stanisic.20:58

  108. 13'

    Tiro parato. Josip Stanisic (Croazia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ivan Perisic con cross.20:58

  109. 7'

    Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  111. 7'

    Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).20:51

  112. 6'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Spagna).20:51

  113. 6'

    Tiro respinto. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mateo Kovacic.20:51

  114. Inizia il Primo tempo.20:45

  115. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

Formazioni Croazia - Spagna

Croazia
Spagna
TITOLARI CROAZIA
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (6) JOSIP SUTALO (D)
  • (5) LUKA VUSKOVIC (D)
  • (4) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (2) JOSIP STANISIC (D)
  • (14) IVAN PERISIC (C)
  • (13) NIKOLA VLASIC (C)
  • (18) KRISTIJAN JAKIC (C)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (20) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (12) IVOR PANDUR (P)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
  • (19) MARCO PASALIC (A)
  • (16) MARTIN BATURINA (C)
  • (7) DION BELJO (A)
  • (9) ANDREJ KRAMARIC (A)
  • (21) LUKA SUCIC (C)
  • (22) JOSIP MISIC (C)
  • (3) MARIN PONGRACIC (D)
  • (23) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (11) ANTE BUDIMIR (A)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
ALLENATORE CROAZIA
  • Slaven Bilic
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (12) MARC PUBILL (D)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (10) DANI OLMO (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (15) ÁLEX BAENA (A)
  • (19) LAMINE YAMAL (A)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
  • (17) FRAN GARCÍA (D)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (11) YÉREMY PINO (C)
  • (3) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (8) ROBERTO FERNÁNDEZ (A)
  • (9) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (7) VÍCTOR MUÑOZ (A)
  • (2) DEAN HUIJSEN (D)
  • (4) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
PREPARTITA

Croazia - Spagna è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Poljud di Split.
Arbitro di Croazia - Spagna sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Croazia-Spagna di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Croazia-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Croazia - Spagna Live

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