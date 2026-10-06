Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Estonia - Islanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn.

Arbitro di Estonia - Islanda sarà David Dickinson. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Dove vedere Estonia-Islanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Estonia-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.