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Estonia-Islanda: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Estonia
0
Islanda
0
Partita finita
Arbitro: David Dickinson
    0'
    45'
    90'
    90'
    92'

    Incontro terminato, Estonia 0, Islanda 0.

    1. 90'+3'

      Secondo tempo terminato, Estonia 0, Islanda 0.22:34

    3. 90'+2'

      Tentativo fallito. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikael Anderson con cross.22:33

    4. 90'+1'

      Tentativo fallito. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daníel Grétarsson con cross.22:33

    5. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32

    6. 89'

      Fallo di Logi Tómasson (Islanda).22:31

    7. 89'

      Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

    9. 88'

      Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).22:30

    10. 87'

      Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

    11. 87'

      Fallo di Maksimilian Skvortsov (Estonia).22:29

    12. 86'

      Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Michael Schjønning-Larsen (Estonia).22:28

    13. 84'

      Michael Schjønning-Larsen (Estonia) e' ammonito.22:26

    15. 82'

      Tiro parato. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Stefán Thórdarson con suggerimento di testa.22:24

    16. 81'

      Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).22:23

    17. 79'

      Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).22:21

    18. 77'

      Fallo di Stefán Thórdarson (Islanda).22:19

    19. 77'

      Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

    21. 76'

      Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

    22. 76'

      Fallo di Maksimilian Skvortsov (Estonia).22:18

    23. 69'

      Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10

    24. 69'

      Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).22:10

    25. 68'

      Sostituzione, Estonia. Maksimilian Skvortsov sostituisce Patrik Kristal.22:09

    27. 67'

      Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Gylfi Sigurdsson.22:09

    28. 67'

      Sostituzione, Islanda. Logi Tómasson sostituisce Hördur Magnússon.22:09

    29. 63'

      Tentativo fallito. Robi Saarma (Estonia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.22:04

    30. 63'

      Tentativo fallito. Mattias Käit (Estonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Kristal con cross.22:04

    31. 61'

      Tentativo fallito. Gylfi Sigurdsson (Islanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daníel Grétarsson.22:03

    33. 61'

      Sostituzione, Estonia. Mattias Käit sostituisce Kevor Palumets.22:02

    34. 61'

      Sostituzione, Estonia. Karel Mustmaa sostituisce Mattias Männilaan.22:02

    35. 61'

      Sostituzione, Estonia. Michael Schjønning-Larsen sostituisce Joseph Saliste.22:02

    36. 60'

      Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gylfi Sigurdsson in seguito a un calcio da fermo.22:01

    37. 59'

      Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01

    39. 59'

      Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).22:01

    40. 53'

      Tiro respinto. Ísak Jóhannesson (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.21:54

    41. 52'

      Tiro parato. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kevor Palumets.21:53

    42. 50'

      Tiro respinto. Victor Pálsson (Islanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hördur Magnússon.21:51

    43. 49'

      Fallo di Robi Saarma (Estonia).21:51

    45. 49'

      Stefán Thórdarson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51

    46. 47'

      Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).21:49

    47. 47'

      Märten Kuusk (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

    48. 47'

      Orri Óskarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

    49. 47'

      Fallo di Märten Kuusk (Estonia).21:48

    51. 46'

      Tentativo fallito. Mattias Männilaan (Estonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rasmus Peetson.21:48

    52. Inizia il Secondo tempo Estonia 0, Islanda 0.21:47

    53. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Estonia 0, Islanda 0.21:32

    54. 45'+1'

      Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).21:31

    55. 45'+1'

      Erko Tõugjas (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

    57. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

    58. 44'

      Hördur Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

    59. 44'

      Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).21:30

    60. 43'

      Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).21:28

    61. 43'

      Kevor Palumets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

    63. 42'

      Tentativo fallito. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:27

    64. 42'

      Tiro parato. Rasmus Peetson (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:27

    65. 37'

      Tentativo fallito. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Markus Poom in seguito a un contropiede.21:22

    66. 35'

      Tiro respinto. Hördur Magnússon (Islanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross.21:20

    67. 34'

      Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).21:19

    69. 33'

      Tentativo fallito. Mattias Männilaan (Estonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Markus Poom con cross da calcio d'angolo.21:18

    70. 32'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hördur Magnússon (Islanda).21:17

    71. 30'

      Fallo di Hördur Magnússon (Islanda).21:15

    72. 30'

      Mattias Männilaan (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15

    73. 29'

      Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

    75. 29'

      Fallo di Kevor Palumets (Estonia).21:14

    76. 27'

      Gara riprende.21:12

    77. 26'

      Gara momentaneamente sospesa, Rasmus Peetson (Estonia) per infortunio.21:11

    78. 25'

      Daníel Grétarsson (Islanda) e' ammonito per fallo.21:11

    79. 25'

      Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).21:10

    81. 25'

      Rasmus Peetson (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

    82. 24'

      Fuorigioco. Joseph Saliste(Estonia) prova il lancio lungo, ma Robi Saarma e' colto in fuorigioco.21:09

    83. 19'

      Tentativo fallito. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Patrik Kristal.21:04

    84. 18'

      Tentativo fallito. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joseph Saliste con cross.21:03

    85. 17'

      Fallo di Hördur Magnússon (Islanda).21:02

    87. 17'

      Mattias Männilaan (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    88. 15'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hördur Magnússon (Islanda).21:01

    89. 15'

      Tentativo fallito. Maksim Paskotsi (Estonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevor Palumets.21:01

    90. 15'

      Tiro respinto. Mikael Anderson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area.21:00

    91. 15'

      Tentativo fallito. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross da calcio d'angolo.21:00

    93. 14'

      Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Joseph Saliste (Estonia).20:59

    94. 12'

      Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross da calcio d'angolo.20:57

    95. 11'

      Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).20:57

    96. 11'

      Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).20:56

    97. 11'

      Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

    99. 10'

      Tiro respinto. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area.20:55

    100. 9'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).20:54

    101. 9'

      Tiro parato. Rasmus Peetson (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Patrik Kristal con cross.20:54

    102. 8'

      Tentativo fallito. Mikael Anderson (Islanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ísak Jóhannesson in seguito a un contropiede.20:53

    103. 6'

      Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

    105. 6'

      Fallo di Märten Kuusk (Estonia).20:52

    106. Fallo di Mikael Anderson (Islanda).20:46

    107. Märten Kuusk (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

    108. Inizia il Primo tempo.20:46

    109. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

    Formazioni Estonia - Islanda

    Estonia
    Islanda
    TITOLARI ESTONIA
    • (12) MATVEI IGONEN (P)
    • (2) MÄRTEN KUUSK (D)
    • (5) ERKO TÕUGJAS (D)
    • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
    • (13) JOSEPH SALISTE (C)
    • (14) PATRIK KRISTAL (C)
    • (6) RASMUS PEETSON (C)
    • (20) MARKUS POOM (C)
    • (10) KEVOR PALUMETS (C)
    • (7) ROBI SAARMA (A)
    • (17) MATTIAS MÄNNILAAN (A)
    PANCHINA ESTONIA
    • (15) MAKSIMILIAN SKVORTSOV (C)
    • (16) JOONAS TAMM (D)
    • (9) KAREL MUSTMAA (A)
    • (1) EVERT GRÜNVALD (P)
    • (18) TANEL TAMMIK (D)
    • (19) MICHAEL SCHJØNNING-LARSEN (D)
    • (21) ALEX TAMM (A)
    • (8) MARKUS SOOMETS (C)
    • (11) MIHKEL AINSALU (C)
    • (4) MATTIAS KÄIT (C)
    • (22) KARL VALLNER (P)
    • (23) FRANK LIIVAK (C)
    ALLENATORE ESTONIA
    • Jurgen Henn
    TITOLARI ISLANDA
    • (12) HÁKON VALDIMARSSON (P)
    • (4) VICTOR PÁLSSON (D)
    • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
    • (23) HÖRDUR MAGNÚSSON (D)
    • (16) STEFÁN THÓRDARSON (D)
    • (10) GYLFI SIGURDSSON (C)
    • (7) HÁKON HARALDSSON (C)
    • (8) ÍSAK JÓHANNESSON (C)
    • (22) ANDRI GUDJOHNSEN (C)
    • (18) MIKAEL ANDERSON (C)
    • (9) ORRI ÓSKARSSON (A)
    PANCHINA ISLANDA
    • (2) LOGI TÓMASSON (D)
    • (21) ARNÓR SIGURDSSON (C)
    • (5) ÍSAK THORVALDSSON (A)
    • (14) BRYNJÓLFUR WILLUMSSON (A)
    • (15) ALFONS SAMPSTED (D)
    • (20) THÓRIR HELGASON (C)
    • (6) ANDRI BALDURSSON (C)
    • (13) ANTON EINARSSON (P)
    • (19) BRYNJAR INGI BJARNASON (D)
    • (11) JÓN DAGUR THORSTEINSSON (A)
    • (1) RÚNAR RÚNARSSON (P)
    • (17) ARON GUNNARSSON (C)
    ALLENATORE ISLANDA
    • Arnar Gunnlaugsson
    PREPARTITA

    Estonia - Islanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn.
    Arbitro di Estonia - Islanda sarà David Dickinson. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

    Dove vedere Estonia-Islanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Estonia-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Estonia - Islanda Live

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