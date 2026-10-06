Incontro terminato, Estonia 0, Islanda 0.
Global Summit Logistics & Manufacturing
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Estonia 0, Islanda 0.
Secondo tempo terminato, Estonia 0, Islanda 0.22:34
Tentativo fallito. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikael Anderson con cross.22:33
Tentativo fallito. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daníel Grétarsson con cross.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32
Fallo di Logi Tómasson (Islanda).22:31
Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).22:30
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Maksimilian Skvortsov (Estonia).22:29
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Michael Schjønning-Larsen (Estonia).22:28
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) e' ammonito.22:26
Tiro parato. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Stefán Thórdarson con suggerimento di testa.22:24
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).22:23
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).22:21
Fallo di Stefán Thórdarson (Islanda).22:19
Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Maksimilian Skvortsov (Estonia).22:18
Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).22:10
Sostituzione, Estonia. Maksimilian Skvortsov sostituisce Patrik Kristal.22:09
Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Gylfi Sigurdsson.22:09
Sostituzione, Islanda. Logi Tómasson sostituisce Hördur Magnússon.22:09
Tentativo fallito. Robi Saarma (Estonia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.22:04
Tentativo fallito. Mattias Käit (Estonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Kristal con cross.22:04
Tentativo fallito. Gylfi Sigurdsson (Islanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daníel Grétarsson.22:03
Sostituzione, Estonia. Mattias Käit sostituisce Kevor Palumets.22:02
Sostituzione, Estonia. Karel Mustmaa sostituisce Mattias Männilaan.22:02
Sostituzione, Estonia. Michael Schjønning-Larsen sostituisce Joseph Saliste.22:02
Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gylfi Sigurdsson in seguito a un calcio da fermo.22:01
Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).22:01
Tiro respinto. Ísak Jóhannesson (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.21:54
Tiro parato. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kevor Palumets.21:53
Tiro respinto. Victor Pálsson (Islanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hördur Magnússon.21:51
Fallo di Robi Saarma (Estonia).21:51
Stefán Thórdarson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51
Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).21:49
Märten Kuusk (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Orri Óskarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Fallo di Märten Kuusk (Estonia).21:48
Tentativo fallito. Mattias Männilaan (Estonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rasmus Peetson.21:48
Inizia il Secondo tempo Estonia 0, Islanda 0.21:47
Primo tempo terminato, Estonia 0, Islanda 0.21:32
Fallo di Andri Gudjohnsen (Islanda).21:31
Erko Tõugjas (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Hördur Magnússon (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).21:30
Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).21:28
Kevor Palumets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tentativo fallito. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:27
Tiro parato. Rasmus Peetson (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:27
Tentativo fallito. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Markus Poom in seguito a un contropiede.21:22
Tiro respinto. Hördur Magnússon (Islanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross.21:20
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).21:19
Tentativo fallito. Mattias Männilaan (Estonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Markus Poom con cross da calcio d'angolo.21:18
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hördur Magnússon (Islanda).21:17
Fallo di Hördur Magnússon (Islanda).21:15
Mattias Männilaan (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Kevor Palumets (Estonia).21:14
Gara riprende.21:12
Gara momentaneamente sospesa, Rasmus Peetson (Estonia) per infortunio.21:11
Daníel Grétarsson (Islanda) e' ammonito per fallo.21:11
Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).21:10
Rasmus Peetson (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fuorigioco. Joseph Saliste(Estonia) prova il lancio lungo, ma Robi Saarma e' colto in fuorigioco.21:09
Tentativo fallito. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Patrik Kristal.21:04
Tentativo fallito. Robi Saarma (Estonia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joseph Saliste con cross.21:03
Fallo di Hördur Magnússon (Islanda).21:02
Mattias Männilaan (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hördur Magnússon (Islanda).21:01
Tentativo fallito. Maksim Paskotsi (Estonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevor Palumets.21:01
Tiro respinto. Mikael Anderson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area.21:00
Tentativo fallito. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross da calcio d'angolo.21:00
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Joseph Saliste (Estonia).20:59
Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross da calcio d'angolo.20:57
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Maksim Paskotsi (Estonia).20:57
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).20:56
Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Tiro respinto. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area.20:55
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).20:54
Tiro parato. Rasmus Peetson (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Patrik Kristal con cross.20:54
Tentativo fallito. Mikael Anderson (Islanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ísak Jóhannesson in seguito a un contropiede.20:53
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Märten Kuusk (Estonia).20:52
Fallo di Mikael Anderson (Islanda).20:46
Märten Kuusk (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Estonia - Islanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn.
Arbitro di Estonia - Islanda sarà David Dickinson. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.
Dove vedere Estonia-Islanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Estonia-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
ULTIME NOTIZIE