Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

PREPARTITA

Inghilterra - Repubblica Ceca è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Wembley Stadium di London.

Arbitro di Inghilterra - Repubblica Ceca sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Inghilterra-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.