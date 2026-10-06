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Inghilterra-Repubblica Ceca: 3-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Inghilterra
3
Repubblica Ceca
0
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
  1. 27' 1-0 Vladimír Coufal (A)
  2. 40' 2-0 Harry Kane
  3. 57' 3-0 Harry Kane
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Inghilterra 3, Repubblica Ceca 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Inghilterra 3, Repubblica Ceca 0.22:34

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:33

  4. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Trent Alexander-Arnold (Inghilterra).22:32

  5. 90'+1'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Roman Macek.22:32

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32

  7. 90'

    Jarell Quansah (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  9. 90'

    Fallo di Adam Hlozek (Repubblica Ceca).22:32

  10. 89'

    Fallo di Eberechi Eze (Inghilterra).22:30

  11. 89'

    Roman Macek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  12. 87'

    Fallo di Jarrad Branthwaite (Inghilterra).22:28

  13. 87'

    Ryan Naderi (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  15. 85'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area.22:26

  16. 84'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Ondrej Kricfalusi sostituisce Vladimír Coufal.22:25

  17. 84'

    Gara riprende.22:25

  18. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) per infortunio.22:25

  19. 82'

    Sostituzione, Inghilterra. Dominic Calvert-Lewin sostituisce Harry Kane.22:23

  21. 81'

    Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  22. 81'

    Fallo di Roman Macek (Repubblica Ceca).22:23

  23. 81'

    Tiro respinto. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ryan Naderi.22:22

  24. 79'

    Tentativo fallito. Roman Macek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pavel Sulc.22:20

  25. 77'

    Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  27. 77'

    Fallo di Ondrej Zmrzly (Repubblica Ceca).22:19

  28. 73'

    Sostituzione, Inghilterra. Rio Ngumoha sostituisce Jude Bellingham.22:14

  29. 72'

    Sostituzione, Inghilterra. Morgan Gibbs-White sostituisce Lewis Hall.22:14

  30. 72'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).22:14

  31. 72'

    Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  33. 71'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Harry Kane.22:12

  34. 69'

    Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  35. 69'

    Fallo di Roman Macek (Repubblica Ceca).22:10

  36. 68'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Roman Macek sostituisce Michal Sadílek.22:09

  37. 68'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Ondrej Zmrzly sostituisce Jirí Sláma.22:09

  39. 67'

    Martin Vitík (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:09

  40. 67'

    Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  41. 67'

    Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).22:09

  42. 66'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Myles Lewis-Skelly.22:08

  43. 65'

    Tiro respinto. Jarell Quansah (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area.22:07

  45. 65'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).22:06

  46. 63'

    Sostituzione, Inghilterra. James Garner sostituisce Elliot Anderson.22:05

  47. 63'

    Sostituzione, Inghilterra. Jarrad Branthwaite sostituisce Marc Guéhi.22:05

  48. 63'

    Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  49. 63'

    Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:04

  51. 61'

    Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jude Bellingham.22:03

  52. 58'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Adam Hlozek sostituisce Lukás Ambros.22:00

  53. 57'

    Gol! Inghilterra 3, Repubblica Ceca 0. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lewis Hall con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Harry Kane21:58

  54. 56'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Alex Král (Repubblica Ceca).21:58

  55. 56'

    Tiro parato. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.21:58

  57. 54'

    Michal Sadílek (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.21:56

  58. 54'

    Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  59. 54'

    Fallo di Michal Sadílek (Repubblica Ceca).21:56

  60. 53'

    Harry Kane (Inghilterra) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Trent Alexander-Arnold.21:55

  61. 53'

    Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) e' ammonito per fallo.21:54

  63. 52'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).21:54

  64. 52'

    Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  65. 49'

    Lewis Hall (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51

  66. 49'

    Fallo di Matej Radosta (Repubblica Ceca).21:51

  67. 48'

    Fallo di Harry Kane (Inghilterra).21:49

  69. 48'

    Martin Vitík (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  70. 47'

    Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  71. 47'

    Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).21:49

  72. Inizia il Secondo tempo Inghilterra 2, Repubblica Ceca 0.21:47

  73. 45'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Matej Radosta sostituisce Ondrej Lingr.21:46

  75. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Inghilterra 2, Repubblica Ceca 0.21:31

  76. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Inghilterra).21:31

  77. 45'+1'

    Fallo di Marc Guéhi (Inghilterra).21:30

  78. 45'+1'

    Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  81. 44'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:29

  82. 43'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Michal Sadílek (Repubblica Ceca).21:27

  83. 41'

    Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).21:25

  84. 41'

    Ryan Naderi (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  85. 40'

    Gol! Inghilterra 2, Repubblica Ceca 0. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morgan Rogers con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Harry Kane21:24

  87. 35'

    Tiro respinto. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Morgan Rogers.21:20

  88. 35'

    Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  89. 35'

    Fallo di Ryan Naderi (Repubblica Ceca).21:19

  90. 31'

    Tiro respinto. Eberechi Eze (Inghilterra) un colpo di testa da centro area. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:15

  91. 29'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Morgan Rogers.21:14

  93. 29'

    Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  94. 29'

    Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).21:13

  95. 28'

    Fallo di mano di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).21:12

  96. 27'

    Autorete di Vladimír Coufal, Repubblica Ceca. Inghilterra 1, Repubblica Ceca 0..21:11

  97. 25'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:10

  99. 23'

    Tiro respinto. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Harry Kane.21:08

  100. 21'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:06

  101. 21'

    Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  102. 19'

    Gara riprende.21:03

  103. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, (Inghilterra).21:03

  105. 18'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Marc Guéhi (Inghilterra).21:02

  106. 16'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Trent Alexander-Arnold da calcio d'angolo.21:00

  107. 15'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:00

  108. 14'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jarell Quansah.20:58

  109. 13'

    Gara riprende.20:57

  111. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukás Hornícek (Repubblica Ceca) per infortunio.20:56

  112. 12'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).20:56

  113. 12'

    Lukás Hornícek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

  114. 12'

    Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

  115. 12'

    Fallo di Ryan Naderi (Repubblica Ceca).20:56

  117. 8'

    Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  118. 8'

    Fallo di Jirí Sláma (Repubblica Ceca).20:52

  119. 7'

    Tentativo fallito. Alex Král (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ondrej Lingr.20:51

  120. 6'

    Fallo di Jude Bellingham (Inghilterra).20:50

  121. 6'

    Michal Sadílek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  123. 5'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Repubblica Ceca).20:50

  124. 5'

    Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:50

  125. 4'

    Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49

  126. 4'

    Fallo di Jirí Sláma (Repubblica Ceca).20:49

  127. 3'

    Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  129. 3'

    Fallo di Michal Sadílek (Repubblica Ceca).20:48

  130. 2'

    Jordan Pickford (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  131. 2'

    Fallo di Ryan Naderi (Repubblica Ceca).20:47

  132. Inizia il Primo tempo.20:45

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

Formazioni Inghilterra - Repubblica Ceca

Inghilterra
Repubblica Ceca
TITOLARI INGHILTERRA
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (2) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (16) MYLES LEWIS-SKELLY (C)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (21) EBERECHI EZE (C)
  • (17) MORGAN ROGERS (C)
  • (10) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (14) RIO NGUMOHA (A)
  • (23) JASON STEELE (P)
  • (15) JARRAD BRANTHWAITE (D)
  • (22) RICO LEWIS (D)
  • (13) JAMES TRAFFORD (P)
  • (18) JAMES GARNER (C)
  • (11) ANTHONY GORDON (A)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
  • (20) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (12) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (19) DOMINIC CALVERT-LEWIN (A)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (16) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (5) VLADIMÍR COUFAL (D)
  • (14) MARTIN VITÍK (D)
  • (7) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (4) ROBIN HRANÁC (D)
  • (8) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (20) ONDREJ LINGR (C)
  • (21) ALEX KRÁL (C)
  • (13) LUKÁS AMBROS (C)
  • (15) PAVEL SULC (C)
  • (9) RYAN NADERI (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (18) MATEJ RADOSTA (C)
  • (3) ONDREJ ZMRZLY (D)
  • (10) ADAM HLOZEK (A)
  • (1) MATEJ KOVÁR (P)
  • (11) VÁCLAV SEJK (A)
  • (6) DANIEL VASULÍN (A)
  • (23) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (17) PAVEL BUCHA (C)
  • (12) MARTIN SUBERT (C)
  • (22) MICHAL SÁCEK (D)
  • (2) ONDREJ KRICFALUSI (D)
  • (19) ROMAN MACEK (C)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Santi Denia
PREPARTITA

Inghilterra - Repubblica Ceca è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Wembley Stadium di London.
Arbitro di Inghilterra - Repubblica Ceca sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Inghilterra-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Inghilterra - Repubblica Ceca Live

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