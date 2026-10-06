Incontro terminato, Inghilterra 3, Repubblica Ceca 0.
Global Summit Logistics & Manufacturing
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Inghilterra 3, Repubblica Ceca 0.
Secondo tempo terminato, Inghilterra 3, Repubblica Ceca 0.22:34
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:33
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Trent Alexander-Arnold (Inghilterra).22:32
Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Roman Macek.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:32
Jarell Quansah (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Adam Hlozek (Repubblica Ceca).22:32
Fallo di Eberechi Eze (Inghilterra).22:30
Roman Macek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Jarrad Branthwaite (Inghilterra).22:28
Ryan Naderi (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Tiro respinto. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area.22:26
Sostituzione, Repubblica Ceca. Ondrej Kricfalusi sostituisce Vladimír Coufal.22:25
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) per infortunio.22:25
Sostituzione, Inghilterra. Dominic Calvert-Lewin sostituisce Harry Kane.22:23
Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Roman Macek (Repubblica Ceca).22:23
Tiro respinto. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ryan Naderi.22:22
Tentativo fallito. Roman Macek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pavel Sulc.22:20
Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Ondrej Zmrzly (Repubblica Ceca).22:19
Sostituzione, Inghilterra. Rio Ngumoha sostituisce Jude Bellingham.22:14
Sostituzione, Inghilterra. Morgan Gibbs-White sostituisce Lewis Hall.22:14
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).22:14
Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Tiro respinto. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Harry Kane.22:12
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Roman Macek (Repubblica Ceca).22:10
Sostituzione, Repubblica Ceca. Roman Macek sostituisce Michal Sadílek.22:09
Sostituzione, Repubblica Ceca. Ondrej Zmrzly sostituisce Jirí Sláma.22:09
Martin Vitík (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:09
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).22:09
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Myles Lewis-Skelly.22:08
Tiro respinto. Jarell Quansah (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area.22:07
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Vladimír Coufal (Repubblica Ceca).22:06
Sostituzione, Inghilterra. James Garner sostituisce Elliot Anderson.22:05
Sostituzione, Inghilterra. Jarrad Branthwaite sostituisce Marc Guéhi.22:05
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:04
Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jude Bellingham.22:03
Sostituzione, Repubblica Ceca. Adam Hlozek sostituisce Lukás Ambros.22:00
Gol! Inghilterra 3, Repubblica Ceca 0. Harry Kane (Inghilterra) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lewis Hall con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane21:58
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Alex Král (Repubblica Ceca).21:58
Tiro parato. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.21:58
Michal Sadílek (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.21:56
Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Michal Sadílek (Repubblica Ceca).21:56
Harry Kane (Inghilterra) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Trent Alexander-Arnold.21:55
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) e' ammonito per fallo.21:54
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).21:54
Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Lewis Hall (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51
Fallo di Matej Radosta (Repubblica Ceca).21:51
Fallo di Harry Kane (Inghilterra).21:49
Martin Vitík (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).21:49
Inizia il Secondo tempo Inghilterra 2, Repubblica Ceca 0.21:47
Sostituzione, Repubblica Ceca. Matej Radosta sostituisce Ondrej Lingr.21:46
Primo tempo terminato, Inghilterra 2, Repubblica Ceca 0.21:31
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Jarell Quansah (Inghilterra).21:31
Fallo di Marc Guéhi (Inghilterra).21:30
Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:29
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Michal Sadílek (Repubblica Ceca).21:27
Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).21:25
Ryan Naderi (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Gol! Inghilterra 2, Repubblica Ceca 0. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morgan Rogers con cross.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane21:24
Tiro respinto. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Morgan Rogers.21:20
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Ryan Naderi (Repubblica Ceca).21:19
Tiro respinto. Eberechi Eze (Inghilterra) un colpo di testa da centro area. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:15
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Morgan Rogers.21:14
Harry Kane (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Martin Vitík (Repubblica Ceca).21:13
Fallo di mano di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).21:12
Autorete di Vladimír Coufal, Repubblica Ceca. Inghilterra 1, Repubblica Ceca 0..21:11
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:10
Tiro respinto. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Harry Kane.21:08
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:06
Pavel Sulc (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Gara riprende.21:03
Gara momentaneamente sospesa, (Inghilterra).21:03
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Marc Guéhi (Inghilterra).21:02
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Trent Alexander-Arnold da calcio d'angolo.21:00
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:00
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jarell Quansah.20:58
Gara riprende.20:57
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Hornícek (Repubblica Ceca) per infortunio.20:56
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).20:56
Lukás Hornícek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Eberechi Eze (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Fallo di Ryan Naderi (Repubblica Ceca).20:56
Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Jirí Sláma (Repubblica Ceca).20:52
Tentativo fallito. Alex Král (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ondrej Lingr.20:51
Fallo di Jude Bellingham (Inghilterra).20:50
Michal Sadílek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Lukás Hornícek (Repubblica Ceca).20:50
Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:50
Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Fallo di Jirí Sláma (Repubblica Ceca).20:49
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Michal Sadílek (Repubblica Ceca).20:48
Jordan Pickford (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Ryan Naderi (Repubblica Ceca).20:47
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Inghilterra - Repubblica Ceca è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Wembley Stadium di London.
Arbitro di Inghilterra - Repubblica Ceca sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Inghilterra-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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