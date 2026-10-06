Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:12

PREPARTITA

Kazakistan - Isole Faroe è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana.

Arbitro di Kazakistan - Isole Faroe sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.

Dove vedere Kazakistan-Isole Faroe di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Kazakistan-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.