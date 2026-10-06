Incontro terminato, Kazakistan 2, Isole Far Oer 2.
Global Summit Logistics & Manufacturing
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Kazakistan 2, Isole Far Oer 2.
Secondo tempo terminato, Kazakistan 2, Isole Far Oer 2.17:54
Tentativo fallito. Artur Shushenachev (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yan Vorogovskiy con cross.17:54
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Islambek Kuat (Kazakistan).17:52
Tiro respinto. Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jóannes Bjartalíd.17:52
Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).17:51
Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.17:50
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).17:50
Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:50
Tentativo fallito. Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.17:49
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Ismail Bekbolat (Kazakistan).17:49
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Elkhan Astanov (Kazakistan).17:48
Tiro parato. Artur Shushenachev (Kazakistan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maksim Samorodov con cross.17:47
Tiro respinto. Nuraly Alip (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Maksim Samorodov.17:47
Sostituzione, Kazakistan. Elkhan Astanov sostituisce Bauyrzhan Islamkhan.17:46
Sergey Maliy (Kazakistan) e' stato espulso.17:44
Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).17:44
Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:44
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).17:43
Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:43
Sostituzione, Isole Far Oer. Poul Kallsberg sostituisce Áki Samuelsen.17:42
Sostituzione, Isole Far Oer. Mattias Hellisdal sostituisce Hanus Sørensen.17:41
Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Alibek Kasym.17:40
Sergey Maliy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:39
Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).17:39
Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.17:39
Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).17:37
Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:37
Gol! Kazakistan 2, Isole Far Oer 2. Nuraly Alip (Kazakistan) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Maksim Samorodov con cross.17:35
Tentativo fallito. Artur Shushenachev (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alibek Kasym con cross.17:33
Sostituzione, Kazakistan. Ismail Bekbolat sostituisce Georgy Zhukov.17:32
Sostituzione, Kazakistan. Zhasulan Amir sostituisce Nauryzbek Zhagorov.17:32
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maksim Samorodov con cross da calcio d'angolo.17:32
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).17:31
Tiro parato. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuraly Alip.17:30
Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.17:30
Tiro respinto. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Yan Vorogovskiy.17:29
Sostituzione, Isole Far Oer. Viljormur Davidsen sostituisce Petur Knudsen.17:29
Gol! Kazakistan 1, Isole Far Oer 2. Sergey Maliy (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.17:28
Tiro respinto. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.17:25
Secondo cartellino giallo per Martin Agnarsson (Isole Far Oer) per fallo.17:24
Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:24
Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).17:24
Gol! Kazakistan 0, Isole Far Oer 2. Géza Turi (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.17:22
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross da calcio d'angolo.17:21
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).17:20
Fuorigioco. Nauryzbek Zhagorov(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Maksim Samorodov e' colto in fuorigioco.17:19
Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.17:16
Tentativo fallito. Nuraly Alip (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.17:16
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).17:16
Tentativo fallito. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.17:14
Maksim Samorodov (Kazakistan) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.17:13
Sostituzione, Isole Far Oer. Samuel Chukwudi sostituisce Heini Vatnsdal.17:12
Heini Vatnsdal (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.17:12
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.17:12
Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:12
Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).17:12
Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jóannes Danielsen.17:11
Gara riprende.17:10
Gara momentaneamente sospesa, Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) per infortunio.17:09
Tentativo fallito. Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nauryzbek Zhagorov.17:08
Tiro respinto. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Agnarsson.17:07
Tiro parato. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.17:06
Tentativo fallito. Islambek Kuat (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.17:05
Sostituzione, Kazakistan. Artur Shushenachev sostituisce Ramazan Karimov.17:04
Sostituzione, Kazakistan. Yan Vorogovskiy sostituisce Stanislav Basmanov.17:04
Inizia il Secondo tempo Kazakistan 0, Isole Far Oer 1.17:05
Primo tempo terminato, Kazakistan 0, Isole Far Oer 1.16:49
Tentativo fallito. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.16:49
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Martin Agnarsson (Isole Far Oer).16:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.16:46
Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.16:46
Georgy Zhukov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:44
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).16:44
Tentativo fallito. Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.16:43
Tiro respinto. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di destro da oltre 25 metri. Assist di Nauryzbek Zhagorov.16:41
Gara riprende.16:40
Gara momentaneamente sospesa, Géza Turi (Isole Far Oer) per infortunio.16:39
Maksim Samorodov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:38
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).16:38
Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:38
Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Áki Samuelsen con cross da calcio d'angolo.16:37
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).16:36
Tiro parato. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hanus Sørensen con passaggio filtrante.16:36
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Hanus Sørensen.16:31
Fuorigioco. Alibek Kasym(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Islambek Kuat e' colto in fuorigioco.16:30
Islambek Kuat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28
Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).16:28
Georgy Zhukov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).16:27
Tentativo fallito. Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hanus Sørensen con passaggio filtrante.16:26
Tiro respinto. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Áki Samuelsen con cross.16:25
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Alibek Kasym (Kazakistan).16:25
Gol! Kazakistan 0, Isole Far Oer 1. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross da calcio d'angolo.16:22
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).16:22
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Stanislav Basmanov (Kazakistan).16:21
Tentativo fallito. Heini Vatnsdal (Isole Far Oer) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross da calcio d'angolo.16:21
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Ramazan Karimov (Kazakistan).16:21
Fuorigioco. Islambek Kuat(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Stanislav Basmanov e' colto in fuorigioco.16:18
Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:18
Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).16:18
Sergey Maliy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17
Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).16:17
Tentativo fallito. Islambek Kuat (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Ramazan Karimov.16:16
Tentativo fallito. Ramazan Karimov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nuraly Alip con suggerimento di testa.16:16
Ramazan Karimov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:15
Fallo di Heini Vatnsdal (Isole Far Oer).16:15
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).16:14
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:14
Gara riprende.16:12
Gara momentaneamente sospesa, Áki Samuelsen (Isole Far Oer) per infortunio.16:11
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Áki Samuelsen (Isole Far Oer).16:04
Fuorigioco. Odmar Færø(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Áki Samuelsen e' colto in fuorigioco.16:03
Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:01
Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).16:01
Inizia il Primo tempo.16:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:12
Kazakistan - Isole Faroe è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana.
Arbitro di Kazakistan - Isole Faroe sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.
Dove vedere Kazakistan-Isole Faroe di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Kazakistan-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
ULTIME NOTIZIE