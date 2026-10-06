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Kazakistan-Isole Faroe: 2-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 16:00
Kazakistan
2
Isole Faroe
2
Partita finita
Arbitro: Kristo Tohver
  1. 22' 0-1 Petur Knudsen
  2. 63' 0-2 Géza Turi
  3. 68' 1-2 Sergey Maliy
  4. 76' 2-2 Nuraly Alip
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Kazakistan 2, Isole Far Oer 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Kazakistan 2, Isole Far Oer 2.17:54

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Artur Shushenachev (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yan Vorogovskiy con cross.17:54

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Islambek Kuat (Kazakistan).17:52

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Jóannes Bjartalíd.17:52

  6. 90'+1'

    Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).17:51

  7. 90'+1'

    Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:51

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.17:50

  10. 90'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).17:50

  11. 90'

    Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:50

  12. 90'

    Tentativo fallito. Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.17:49

  13. 89'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Ismail Bekbolat (Kazakistan).17:49

  15. 89'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Elkhan Astanov (Kazakistan).17:48

  16. 88'

    Tiro parato. Artur Shushenachev (Kazakistan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maksim Samorodov con cross.17:47

  17. 87'

    Tiro respinto. Nuraly Alip (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Maksim Samorodov.17:47

  18. 87'

    Sostituzione, Kazakistan. Elkhan Astanov sostituisce Bauyrzhan Islamkhan.17:46

  19. 85'

    Sergey Maliy (Kazakistan) e' stato espulso.17:44

  21. 85'

    Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).17:44

  22. 85'

    Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:44

  23. 84'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).17:43

  24. 84'

    Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:43

  25. 82'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Poul Kallsberg sostituisce Áki Samuelsen.17:42

  27. 82'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Mattias Hellisdal sostituisce Hanus Sørensen.17:41

  28. 81'

    Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Alibek Kasym.17:40

  29. 80'

    Sergey Maliy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:39

  30. 80'

    Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).17:39

  31. 79'

    Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.17:39

  33. 78'

    Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).17:37

  34. 78'

    Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:37

  35. 76'

    Gol! Kazakistan 2, Isole Far Oer 2. Nuraly Alip (Kazakistan) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Maksim Samorodov con cross.17:35

  36. 74'

    Tentativo fallito. Artur Shushenachev (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alibek Kasym con cross.17:33

  37. 73'

    Sostituzione, Kazakistan. Ismail Bekbolat sostituisce Georgy Zhukov.17:32

  39. 73'

    Sostituzione, Kazakistan. Zhasulan Amir sostituisce Nauryzbek Zhagorov.17:32

  40. 72'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maksim Samorodov con cross da calcio d'angolo.17:32

  41. 72'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Odmar Færø (Isole Far Oer).17:31

  42. 71'

    Tiro parato. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nuraly Alip.17:30

  43. 70'

    Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.17:30

  45. 70'

    Tiro respinto. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Yan Vorogovskiy.17:29

  46. 69'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Viljormur Davidsen sostituisce Petur Knudsen.17:29

  47. 68'

    Gol! Kazakistan 1, Isole Far Oer 2. Sergey Maliy (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.17:28

  48. 66'

    Tiro respinto. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.17:25

  49. 65'

    Secondo cartellino giallo per Martin Agnarsson (Isole Far Oer) per fallo.17:24

  51. 64'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.17:24

  52. 64'

    Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).17:24

  53. 63'

    Gol! Kazakistan 0, Isole Far Oer 2. Géza Turi (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.17:22

  54. 62'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan con cross da calcio d'angolo.17:21

  55. 61'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).17:20

  57. 60'

    Fuorigioco. Nauryzbek Zhagorov(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Maksim Samorodov e' colto in fuorigioco.17:19

  58. 57'

    Tentativo fallito. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.17:16

  59. 57'

    Tentativo fallito. Nuraly Alip (Kazakistan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.17:16

  60. 56'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).17:16

  61. 55'

    Tentativo fallito. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.17:14

  63. 53'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.17:13

  64. 53'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Samuel Chukwudi sostituisce Heini Vatnsdal.17:12

  65. 52'

    Heini Vatnsdal (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.17:12

  66. 52'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.17:12

  67. 52'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:12

  69. 52'

    Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).17:12

  70. 51'

    Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jóannes Danielsen.17:11

  71. 50'

    Gara riprende.17:10

  72. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) per infortunio.17:09

  73. 48'

    Tentativo fallito. Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nauryzbek Zhagorov.17:08

  75. 48'

    Tiro respinto. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area. Assist di Martin Agnarsson.17:07

  76. 47'

    Tiro parato. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.17:06

  77. 46'

    Tentativo fallito. Islambek Kuat (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.17:05

  78. 45'

    Sostituzione, Kazakistan. Artur Shushenachev sostituisce Ramazan Karimov.17:04

  79. 45'

    Sostituzione, Kazakistan. Yan Vorogovskiy sostituisce Stanislav Basmanov.17:04

  81. Inizia il Secondo tempo Kazakistan 0, Isole Far Oer 1.17:05

  82. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Kazakistan 0, Isole Far Oer 1.16:49

  83. 45'+4'

    Tentativo fallito. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.16:49

  84. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Martin Agnarsson (Isole Far Oer).16:48

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.16:46

  87. 45'

    Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.16:46

  88. 44'

    Georgy Zhukov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:44

  89. 44'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).16:44

  90. 43'

    Tentativo fallito. Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.16:43

  91. 41'

    Tiro respinto. Georgy Zhukov (Kazakistan) un tiro di destro da oltre 25 metri. Assist di Nauryzbek Zhagorov.16:41

  93. 39'

    Gara riprende.16:40

  94. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Géza Turi (Isole Far Oer) per infortunio.16:39

  95. 38'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:38

  96. 38'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).16:38

  97. 38'

    Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:38

  99. 37'

    Tentativo fallito. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Áki Samuelsen con cross da calcio d'angolo.16:37

  100. 36'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (Kazakistan).16:36

  101. 36'

    Tiro parato. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hanus Sørensen con passaggio filtrante.16:36

  102. 31'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Hanus Sørensen.16:31

  103. 30'

    Fuorigioco. Alibek Kasym(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Islambek Kuat e' colto in fuorigioco.16:30

  105. 28'

    Islambek Kuat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28

  106. 28'

    Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).16:28

  107. 27'

    Georgy Zhukov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27

  108. 27'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).16:27

  109. 26'

    Tentativo fallito. Jóannes Danielsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hanus Sørensen con passaggio filtrante.16:26

  111. 25'

    Tiro respinto. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Áki Samuelsen con cross.16:25

  112. 24'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Alibek Kasym (Kazakistan).16:25

  113. 22'

    Gol! Kazakistan 0, Isole Far Oer 1. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross da calcio d'angolo.16:22

  114. 22'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).16:22

  115. 21'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Stanislav Basmanov (Kazakistan).16:21

  117. 21'

    Tentativo fallito. Heini Vatnsdal (Isole Far Oer) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross da calcio d'angolo.16:21

  118. 20'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Ramazan Karimov (Kazakistan).16:21

  119. 18'

    Fuorigioco. Islambek Kuat(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Stanislav Basmanov e' colto in fuorigioco.16:18

  120. 17'

    Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:18

  121. 17'

    Fallo di Odmar Færø (Isole Far Oer).16:18

  123. 17'

    Sergey Maliy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17

  124. 17'

    Fallo di Petur Knudsen (Isole Far Oer).16:17

  125. 16'

    Tentativo fallito. Islambek Kuat (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Ramazan Karimov.16:16

  126. 16'

    Tentativo fallito. Ramazan Karimov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nuraly Alip con suggerimento di testa.16:16

  127. 15'

    Ramazan Karimov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:15

  129. 15'

    Fallo di Heini Vatnsdal (Isole Far Oer).16:15

  130. 14'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).16:14

  131. 14'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:14

  132. 12'

    Gara riprende.16:12

  133. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, Áki Samuelsen (Isole Far Oer) per infortunio.16:11

  135. 3'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Áki Samuelsen (Isole Far Oer).16:04

  136. 2'

    Fuorigioco. Odmar Færø(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Áki Samuelsen e' colto in fuorigioco.16:03

  137. Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:01

  138. Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).16:01

  139. Inizia il Primo tempo.16:01

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:12

Formazioni Kazakistan - Isole Faroe

Kazakistan
Isole Faroe
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (12) TEMIRLAN ANARBEKOV (P)
  • (2) SERGEY MALIY (D)
  • (6) ALIBEK KASYM (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (7) GEORGY ZHUKOV (C)
  • (5) ISLAMBEK KUAT (C)
  • (13) STANISLAV BASMANOV (C)
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (C)
  • (9) BAUYRZHAN ISLAMKHAN (A)
  • (10) MAKSIM SAMORODOV (A)
  • (19) RAMAZAN KARIMOV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (16) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (D)
  • (21) ELKHAN ASTANOV (C)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (17) ARTUR SHUSHENACHEV (A)
  • (20) ALEKSANDR SHIROBOKOV (D)
  • (22) ERKIN TAPALOV (D)
  • (1) STAS POKATILOV (P)
  • (15) DAMIR KASABULAT (D)
  • (8) ZHASULAN AMIR (D)
  • (4) ARSEN ASHIRBEK (C)
  • (23) ISMAIL BEKBOLAT (A)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • John van 't Schip
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (8) HEINI VATNSDAL (D)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (15) ODMAR FÆRØ (D)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (C)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (C)
  • (21) GÉZA TURI (C)
  • (2) JÓANNES DANIELSEN (C)
  • (20) HANUS SØRENSEN (A)
  • (10) ÁKI SAMUELSEN (A)
  • (11) PETUR KNUDSEN (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (5) ARNBJØRN SVENSSON (D)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (14) POUL KALLSBERG (A)
  • (17) ÁSI DAM (C)
  • (4) SAMUEL CHUKWUDI (D)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (D)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (D)
  • (9) JØRGEN NIELSEN (A)
  • (12) ARI PETERSEN (P)
  • (6) EMIL JOENSEN (C)
  • (22) MATTIAS HELLISDAL (C)
  • (18) ARON BENJAMINSEN (A)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
PREPARTITA

Kazakistan - Isole Faroe è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana.
Arbitro di Kazakistan - Isole Faroe sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Marko Liiva.

Dove vedere Kazakistan-Isole Faroe di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Kazakistan-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Kazakistan - Isole Faroe Live

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