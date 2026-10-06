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Lussemburgo-Bulgaria: 0-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Lussemburgo
0
Bulgaria
2
Partita finita
Arbitro: Andris Treimanis
  1. 19' 0-1 Kristiyan Balov
  2. 34' 0-2 Atanas Iliev
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lussemburgo 0, Bulgaria 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Lussemburgo 0, Bulgaria 2.22:36

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:35

  4. 90'+2'

    Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).22:34

  5. 90'+2'

    Andrian Kraev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  6. 90'+1'

    Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aiman Dardari.22:33

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  9. 90'

    Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  10. 90'

    Fallo di Stanislav Ivanov (Bulgaria).22:31

  11. 89'

    Tiro parato. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vahid Selimovic.22:31

  12. 89'

    Tentativo fallito. Vahid Selimovic (Lussemburgo) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Timothé Rupil con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30

  13. 88'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  15. 88'

    Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).22:30

  16. 88'

    Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  17. 88'

    Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).22:30

  18. 87'

    Tentativo fallito. Yoan Stoyanov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:28

  19. 86'

    Tiro parato. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dirk Carlson.22:27

  21. 83'

    Sostituzione, Bulgaria. Kristian Dimitrov sostituisce Martin Minchev.22:25

  22. 82'

    Fallo di Dirk Carlson (Lussemburgo).22:24

  23. 82'

    Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  24. 81'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:23

  25. 81'

    Fallo di Dirk Carlson (Lussemburgo).22:23

  27. 81'

    Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  28. 81'

    Tiro parato. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vincent Thill.22:23

  29. 80'

    Fallo di Timothé Rupil (Lussemburgo).22:22

  30. 80'

    Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  31. 79'

    Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hamza Kadamani.22:21

  33. 78'

    Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Eric Veiga.22:20

  34. 78'

    Eric Veiga (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  35. 78'

    Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).22:20

  36. 76'

    Tentativo fallito. Vladimir Nikolov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Martin Minchev con cross.22:18

  37. 73'

    Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).22:14

  39. 73'

    Emil Tsenov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  40. 71'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:13

  41. 68'

    Fuorigioco. Florian Bohnert(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Omar Natami e' colto in fuorigioco.22:10

  42. 67'

    Sostituzione, Lussemburgo. Timothé Rupil sostituisce Tomás Cruz.22:09

  43. 66'

    Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Atanas Iliev.22:08

  45. 66'

    Sostituzione, Bulgaria. Stanislav Ivanov sostituisce Kristiyan Balov.22:08

  46. 66'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  47. 66'

    Fallo di Atanas Iliev (Bulgaria).22:07

  48. 64'

    Tentativo fallito. Hamza Kadamani (Lussemburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vincent Thill con cross da calcio d'angolo.22:06

  49. 63'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Daniel Naumov (Bulgaria).22:05

  51. 63'

    Tiro parato. Tomás Cruz (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:05

  52. 63'

    Tiro respinto. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Hamza Kadamani.22:05

  53. 62'

    Eric Veiga (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  54. 62'

    Fallo di Atanas Iliev (Bulgaria).22:04

  55. 61'

    Tentativo fallito. Vahid Selimovic (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Bohnert con cross da calcio d'angolo.22:02

  57. 60'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Daniel Naumov (Bulgaria).22:02

  58. 60'

    Tiro parato. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:02

  59. 60'

    Tiro parato. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vincent Thill.22:02

  60. 59'

    Fallo di Dirk Carlson (Lussemburgo).22:01

  61. 59'

    Atanas Iliev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01

  63. 56'

    Fuorigioco. Mathias Olesen(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Aiman Dardari e' colto in fuorigioco.21:58

  64. 55'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Yoan Stoyanov (Bulgaria).21:57

  65. 54'

    Tentativo fallito. Atanas Iliev (Bulgaria) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Martin Minchev con cross.21:56

  66. 51'

    Yoan Stoyanov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:53

  67. 51'

    Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:53

  69. 51'

    Fallo di Yoan Stoyanov (Bulgaria).21:53

  70. 51'

    Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  71. 51'

    Atanas Iliev (Bulgaria).21:53

  72. 50'

    Sostituzione, Bulgaria. Petko Panayotov sostituisce Georgi Rusev.21:52

  73. 49'

    Fallo di Hamza Kadamani (Lussemburgo).21:51

  75. 49'

    Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  76. 48'

    Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).21:50

  77. 48'

    Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  78. 48'

    Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49

  79. 48'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).21:49

  81. 47'

    Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49

  82. 47'

    Fallo di Martin Minchev (Bulgaria).21:49

  83. 45'

    Sostituzione, Lussemburgo. Mathias Olesen sostituisce Enzo dos Santos.21:47

  84. 45'

    Sostituzione, Lussemburgo. Aiman Dardari sostituisce Jayson Videira.21:47

  85. 45'

    Sostituzione, Lussemburgo. Tiago Pereira Cardoso sostituisce Anthony Moris.21:47

  87. Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 0, Bulgaria 2.21:47

  88. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Lussemburgo 0, Bulgaria 2.21:32

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  90. 45'

    Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eric Veiga con cross.21:30

  91. 44'

    Fallo di Hamza Kadamani (Lussemburgo).21:29

  93. 44'

    Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  94. 42'

    Fallo di Jayson Videira (Lussemburgo).21:27

  95. 42'

    Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  96. 41'

    Stefan Velkov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:26

  97. 41'

    Jayson Videira (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  99. 41'

    Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).21:26

  100. 40'

    Tiro respinto. Hristiyan Petrov (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area.21:25

  101. 39'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Eric Veiga (Lussemburgo).21:24

  102. 36'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  103. 36'

    Fallo di Georgi Rusev (Bulgaria).21:21

  105. 34'

    Gol! Lussemburgo 0, Bulgaria 2. Atanas Iliev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Georgi Rusev con cross in seguito a un calcio da fermo.21:20

  106. 34'

    Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).21:19

  107. 34'

    Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  108. 32'

    Tentativo fallito. Vahid Selimovic (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:17

  109. 31'

    Georgi Rusev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:16

  111. 31'

    Florian Bohnert (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  112. 31'

    Fallo di Georgi Rusev (Bulgaria).21:16

  113. 29'

    Tentativo fallito. Andrian Kraev (Bulgaria) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Atanas Iliev.21:14

  114. 29'

    Tentativo fallito. Atanas Iliev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:14

  115. 29'

    Tiro parato. Georgi Rusev (Bulgaria) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:14

  117. 28'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  118. 28'

    Fallo di Atanas Iliev (Bulgaria).21:13

  119. 26'

    Fallo di Enzo dos Santos (Lussemburgo).21:11

  120. 26'

    Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  121. 26'

    Tiro parato. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Omar Natami.21:11

  123. 24'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Emil Tsenov (Bulgaria).21:10

  124. 21'

    Fuorigioco. Ilia Gruev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Atanas Iliev e' colto in fuorigioco.21:06

  125. 21'

    Tiro parato. Martin Minchev (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yoan Stoyanov.21:06

  126. 19'

    Gol! Lussemburgo 0, Bulgaria 1. Kristiyan Balov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emil Tsenov.21:04

  127. 17'

    Tiro parato. Atanas Iliev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Georgi Rusev.21:02

  129. 14'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Emil Tsenov (Bulgaria).20:59

  130. 12'

    Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  131. 12'

    Fallo di Emil Tsenov (Bulgaria).20:57

  132. 10'

    Tentativo fallito. Andrian Kraev (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:56

  133. 10'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Eric Veiga (Lussemburgo).20:55

  135. 9'

    Fallo di Dirk Carlson (Lussemburgo).20:54

  136. 9'

    Atanas Iliev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  137. 8'

    Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:54

  138. 7'

    Tentativo fallito. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Omar Natami.20:52

  139. 6'

    Gara riprende.20:51

  141. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bulgaria).20:51

  142. 5'

    Tentativo fallito. Eric Veiga (Lussemburgo) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Cruz.20:50

  143. 3'

    Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  144. 3'

    Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).20:49

  145. 3'

    Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48

  147. 3'

    Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).20:48

  148. 2'

    Gara riprende.20:48

  149. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bulgaria).20:47

  150. 2'

    Tentativo fallito. Yoan Stoyanov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Martin Minchev.20:47

  151. Inizia il Primo tempo.20:46

  153. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Formazioni Lussemburgo - Bulgaria

Lussemburgo
Bulgaria
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORIS (P)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
  • (4) FLORIAN BOHNERT (D)
  • (5) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (17) HAMZA KADAMANI (C)
  • (11) VINCENT THILL (C)
  • (15) OMAR NATAMI (C)
  • (8) ENZO DOS SANTOS (C)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (9) JAYSON VIDEIRA (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (3) ARNOLD QEVANI (A)
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (18) SOFIANE IKENE (C)
  • (7) AIMAN DARDARI (A)
  • (20) MIGUEL GONÇALVES (C)
  • (2) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (10) TIMOTHÉ RUPIL (C)
  • (16) TIM KIPS (P)
  • (23) LUCAS FOX (P)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
  • (21) SÉBASTIEN THILL (C)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
TITOLARI BULGARIA
  • (1) DANIEL NAUMOV (P)
  • (13) STEFAN VELKOV (D)
  • (6) EMIL TSENOV (D)
  • (15) HRISTIYAN PETROV (D)
  • (2) YOAN STOYANOV (D)
  • (17) MARTIN MINCHEV (C)
  • (18) KRISTIYAN BALOV (C)
  • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
  • (4) ILIA GRUEV (C)
  • (11) GEORGI RUSEV (C)
  • (9) ATANAS ILIEV (A)
PANCHINA BULGARIA
  • (10) ZDRAVKO DIMITROV (A)
  • (7) BORISLAV TSONEV (C)
  • (20) VLADIMIR NIKOLOV (A)
  • (14) ASEN CHANDAROV (C)
  • (19) IVAN TURITSOV (D)
  • (21) STANISLAV IVANOV (A)
  • (3) ANDREA HRISTOV (D)
  • (5) KRISTIAN DIMITROV (D)
  • (23) ALEKS BOZHEV (P)
  • (22) KRISTIYAN STOYANOV (C)
  • (12) DIMITAR MITOV (P)
  • (16) PETKO PANAYOTOV (C)
ALLENATORE BULGARIA
  • Atanas Ribarski
PREPARTITA

Lussemburgo - Bulgaria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Arbitro di Lussemburgo - Bulgaria sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Dove vedere Lussemburgo-Bulgaria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Lussemburgo - Bulgaria Live

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