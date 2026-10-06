Incontro terminato, Lussemburgo 0, Bulgaria 2.
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Incontro terminato, Lussemburgo 0, Bulgaria 2.
Secondo tempo terminato, Lussemburgo 0, Bulgaria 2.22:36
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:35
Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).22:34
Andrian Kraev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aiman Dardari.22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Stanislav Ivanov (Bulgaria).22:31
Tiro parato. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vahid Selimovic.22:31
Tentativo fallito. Vahid Selimovic (Lussemburgo) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Timothé Rupil con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Vladimir Nikolov (Bulgaria).22:30
Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).22:30
Tentativo fallito. Yoan Stoyanov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:28
Tiro parato. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dirk Carlson.22:27
Sostituzione, Bulgaria. Kristian Dimitrov sostituisce Martin Minchev.22:25
Fallo di Dirk Carlson (Lussemburgo).22:24
Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Dirk Carlson (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:23
Fallo di Dirk Carlson (Lussemburgo).22:23
Vladimir Nikolov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Tiro parato. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vincent Thill.22:23
Fallo di Timothé Rupil (Lussemburgo).22:22
Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Hamza Kadamani.22:21
Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Eric Veiga.22:20
Eric Veiga (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).22:20
Tentativo fallito. Vladimir Nikolov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Martin Minchev con cross.22:18
Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).22:14
Emil Tsenov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Lussemburgo).22:13
Fuorigioco. Florian Bohnert(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Omar Natami e' colto in fuorigioco.22:10
Sostituzione, Lussemburgo. Timothé Rupil sostituisce Tomás Cruz.22:09
Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Atanas Iliev.22:08
Sostituzione, Bulgaria. Stanislav Ivanov sostituisce Kristiyan Balov.22:08
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Atanas Iliev (Bulgaria).22:07
Tentativo fallito. Hamza Kadamani (Lussemburgo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vincent Thill con cross da calcio d'angolo.22:06
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Daniel Naumov (Bulgaria).22:05
Tiro parato. Tomás Cruz (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:05
Tiro respinto. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Hamza Kadamani.22:05
Eric Veiga (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Atanas Iliev (Bulgaria).22:04
Tentativo fallito. Vahid Selimovic (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Bohnert con cross da calcio d'angolo.22:02
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Daniel Naumov (Bulgaria).22:02
Tiro parato. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:02
Tiro parato. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vincent Thill.22:02
Fallo di Dirk Carlson (Lussemburgo).22:01
Atanas Iliev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01
Fuorigioco. Mathias Olesen(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Aiman Dardari e' colto in fuorigioco.21:58
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Yoan Stoyanov (Bulgaria).21:57
Tentativo fallito. Atanas Iliev (Bulgaria) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Martin Minchev con cross.21:56
Yoan Stoyanov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:53
Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:53
Fallo di Yoan Stoyanov (Bulgaria).21:53
Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Atanas Iliev (Bulgaria).21:53
Sostituzione, Bulgaria. Petko Panayotov sostituisce Georgi Rusev.21:52
Fallo di Hamza Kadamani (Lussemburgo).21:51
Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).21:50
Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).21:49
Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:49
Fallo di Martin Minchev (Bulgaria).21:49
Sostituzione, Lussemburgo. Mathias Olesen sostituisce Enzo dos Santos.21:47
Sostituzione, Lussemburgo. Aiman Dardari sostituisce Jayson Videira.21:47
Sostituzione, Lussemburgo. Tiago Pereira Cardoso sostituisce Anthony Moris.21:47
Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 0, Bulgaria 2.21:47
Primo tempo terminato, Lussemburgo 0, Bulgaria 2.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eric Veiga con cross.21:30
Fallo di Hamza Kadamani (Lussemburgo).21:29
Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Jayson Videira (Lussemburgo).21:27
Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Stefan Velkov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:26
Jayson Videira (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).21:26
Tiro respinto. Hristiyan Petrov (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area.21:25
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Eric Veiga (Lussemburgo).21:24
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Georgi Rusev (Bulgaria).21:21
Gol! Lussemburgo 0, Bulgaria 2. Atanas Iliev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Georgi Rusev con cross in seguito a un calcio da fermo.21:20
Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).21:19
Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Tentativo fallito. Vahid Selimovic (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:17
Georgi Rusev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:16
Florian Bohnert (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Georgi Rusev (Bulgaria).21:16
Tentativo fallito. Andrian Kraev (Bulgaria) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Atanas Iliev.21:14
Tentativo fallito. Atanas Iliev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:14
Tiro parato. Georgi Rusev (Bulgaria) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:14
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Atanas Iliev (Bulgaria).21:13
Fallo di Enzo dos Santos (Lussemburgo).21:11
Martin Minchev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tiro parato. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Omar Natami.21:11
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Emil Tsenov (Bulgaria).21:10
Fuorigioco. Ilia Gruev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Atanas Iliev e' colto in fuorigioco.21:06
Tiro parato. Martin Minchev (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yoan Stoyanov.21:06
Gol! Lussemburgo 0, Bulgaria 1. Kristiyan Balov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emil Tsenov.21:04
Tiro parato. Atanas Iliev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Georgi Rusev.21:02
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Emil Tsenov (Bulgaria).20:59
Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Emil Tsenov (Bulgaria).20:57
Tentativo fallito. Andrian Kraev (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:56
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Eric Veiga (Lussemburgo).20:55
Fallo di Dirk Carlson (Lussemburgo).20:54
Atanas Iliev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:54
Tentativo fallito. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Omar Natami.20:52
Gara riprende.20:51
Gara momentaneamente sospesa, (Bulgaria).20:51
Tentativo fallito. Eric Veiga (Lussemburgo) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Cruz.20:50
Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).20:49
Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48
Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).20:48
Gara riprende.20:48
Gara momentaneamente sospesa, (Bulgaria).20:47
Tentativo fallito. Yoan Stoyanov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Martin Minchev.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Lussemburgo - Bulgaria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Arbitro di Lussemburgo - Bulgaria sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.
Dove vedere Lussemburgo-Bulgaria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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