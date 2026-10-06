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Moldova-Slovacchia: 0-4 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Moldova
0
Slovacchia
4
Partita finita
Arbitro: Yigal Frid
  1. 8' 0-1 David Strelec
  2. 44' 0-2 Tomás Suslov
  3. 60' 0-3 Dávid Hancko
  4. 75' 0-4 Lukás Haraslín
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Moldavia 0, Slovacchia 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Moldavia 0, Slovacchia 4.22:36

  3. 90'+2'

    Tiro respinto. Oleg Reabciuk (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Victor Stîna.22:35

  4. 90'+1'

    Tomás Rigo (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  5. 90'+1'

    Fallo di Nichita Motpan (Moldavia).22:34

  6. 90'+1'

    Fallo di mano di Milan Skriniar (Slovacchia).22:33

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33

  9. 90'

    Iurie Iovu (Moldavia) e' ammonito per fallo.22:33

  10. 90'

    Erik Prekop (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  11. 90'

    Fallo di Iurie Iovu (Moldavia).22:33

  12. 89'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Slovacchia).22:31

  13. 89'

    Tiro respinto. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Stîna.22:31

  15. 87'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Daniel Dumbravanu (Moldavia).22:30

  16. 86'

    Tentativo fallito. Iurie Iovu (Moldavia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Petru Popescu.22:29

  17. 86'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Ivan Mesík (Slovacchia).22:28

  18. 84'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Iurie Iovu (Moldavia).22:27

  19. 84'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  21. 84'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).22:26

  22. 82'

    Sostituzione, Slovacchia. Peter Pokorny sostituisce Tomás Suslov per infortunio.22:24

  23. 82'

    Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Satka sostituisce Adam Obert.22:24

  24. 81'

    Sostituzione, Slovacchia. Erik Prekop sostituisce David Strelec.22:24

  25. 81'

    Tiro parato. Oleg Reabciuk (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Victor Stîna con cross.22:23

  27. 79'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Slovacchia).22:22

  28. 79'

    Tiro respinto. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.22:22

  29. 78'

    Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).22:21

  30. 78'

    Victor Stîna (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21

  31. 77'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).22:20

  33. 76'

    Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Ioan-Calin Revenco.22:19

  34. 75'

    Gol! Moldavia 0, Slovacchia 4. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Leo Sauer.22:18

  35. 75'

    Tiro parato. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Suslov.22:17

  36. 73'

    Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea con cross da calcio d'angolo.22:15

  37. 72'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Slovacchia).22:15

  39. 72'

    Tentativo fallito. Cristian Dros (Moldavia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.22:15

  40. 71'

    Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).22:14

  41. 71'

    Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  42. 71'

    Gara riprende.22:14

  43. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomás Rigo (Slovacchia) per infortunio.22:12

  45. 70'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Tomás Rigo (Slovacchia).22:12

  46. 69'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da David Strelec (Slovacchia).22:12

  47. 69'

    Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Vladimir Fratea con cross.22:12

  48. 69'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).22:12

  49. 67'

    Sostituzione, Slovacchia. Leo Sauer sostituisce Ivan Schranz.22:10

  51. 67'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Ondrej Duda.22:10

  52. 67'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  53. 67'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).22:09

  54. 66'

    Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Vladislav Baboglo.22:08

  55. 65'

    Sostituzione, Moldavia. Victor Stîna sostituisce Nicky Clescenco.22:08

  57. 65'

    Fuorigioco. Vladislav Baboglo(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Ioan-Calin Revenco e' colto in fuorigioco.22:08

  58. 62'

    Tentativo fallito. Ivan Mesík (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dávid Hancko.22:04

  59. 60'

    Gol! Moldavia 0, Slovacchia 3. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa. Assist di Lukás Haraslín in seguito a un calcio da fermo.22:02

  60. 59'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  61. 59'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).22:02

  63. 59'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  64. 59'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).22:01

  65. 58'

    Sostituzione, Moldavia. Cristian Dros sostituisce Mihail Gherasimencov.22:01

  66. 58'

    Sostituzione, Moldavia. Daniel Dumbravanu sostituisce Vadim Rata.22:01

  67. 58'

    Fuorigioco. Oleg Reabciuk(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Nicky Clescenco e' colto in fuorigioco.22:00

  69. 55'

    Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:58

  70. 55'

    Vadim Rata (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  71. 53'

    Tiro respinto. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ioan-Calin Revenco.21:56

  72. 53'

    Tentativo fallito. Iurie Iovu (Moldavia) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea in seguito a un calcio da fermo.21:56

  73. 53'

    Fallo di Adam Obert (Slovacchia).21:55

  75. 53'

    Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55

  76. 51'

    Tiro parato. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vadim Rata.21:53

  77. 50'

    Fuorigioco. Ondrej Duda(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma David Strelec e' colto in fuorigioco.21:52

  78. 46'

    Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

  79. 46'

    Fallo di Nicky Clescenco (Moldavia).21:48

  81. Inizia il Secondo tempo Moldavia 0, Slovacchia 2.21:48

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Moldavia 0, Slovacchia 2.21:31

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  84. 44'

    Gol! Moldavia 0, Slovacchia 2. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Mesík.

    Guarda la scheda del giocatore Tomás Suslov21:29

  85. 44'

    Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:29

  87. 42'

    Fallo di mano di Sergiu Perciun (Moldavia).21:27

  88. 37'

    Fuorigioco. Ivan Mesík(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma David Strelec e' colto in fuorigioco.21:22

  89. 37'

    Tiro respinto. Ivan Mesík (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area.21:22

  90. 36'

    Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petru Popescu.21:21

  91. 32'

    Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Lukás Haraslín.21:17

  93. 29'

    Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  94. 29'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).21:14

  95. 26'

    Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  96. 26'

    Gioco pericoloso di Petru Popescu (Moldavia).21:11

  97. 24'

    Tentativo fallito. Vadim Rata (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petru Popescu.21:09

  99. 22'

    Vadim Rata (Moldavia) e' ammonito per fallo.21:07

  100. 22'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07

  101. 22'

    Fallo di Vadim Rata (Moldavia).21:07

  102. 21'

    Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06

  103. 19'

    Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:04

  105. 19'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  106. 15'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).21:00

  107. 15'

    Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:00

  108. 15'

    Tiro parato. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ondrej Duda.21:00

  109. 13'

    Fallo di Ivan Mesík (Slovacchia).20:58

  111. 13'

    Nicky Clescenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  112. 12'

    Fuorigioco. David Strelec(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.20:57

  113. 11'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:56

  114. 11'

    Fallo di Ioan-Calin Revenco (Moldavia).20:56

  115. 10'

    Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vladimir Fratea.20:55

  117. 8'

    Gol! Moldavia 0, Slovacchia 1. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.20:53

  118. 8'

    Tiro respinto. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area.20:53

  119. 8'

    Tiro respinto. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area.20:53

  120. 8'

    Tiro respinto. Ivan Schranz (Slovacchia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Lukás Haraslín con cross.20:53

  121. 8'

    Fallo di Vadim Rata (Moldavia).20:52

  123. 8'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:52

  124. 7'

    Fallo di Iurie Iovu (Moldavia).20:52

  125. 7'

    David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52

  126. 6'

    Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.20:51

  127. 5'

    Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  129. 5'

    Fallo di Dávid Hancko (Slovacchia).20:50

  130. 4'

    Tentativo fallito. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ioan-Calin Revenco.20:49

  131. 2'

    Fallo di Adam Obert (Slovacchia).20:47

  132. 2'

    Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47

  133. Fuorigioco. Dávid Hancko(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma David Strelec e' colto in fuorigioco.20:46

  135. Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:46

  136. Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).20:46

  137. Inizia il Primo tempo.20:45

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

Formazioni Moldova - Slovacchia

Moldova
Slovacchia
TITOLARI MOLDOVA
  • (12) DUMITRU CELEADNIC (P)
  • (6) MIHAIL GHERASIMENCOV (D)
  • (18) IURIE IOVU (D)
  • (2) OLEG REABCIUK (D)
  • (4) VLADISLAV BABOGLO (D)
  • (21) IOAN-CALIN REVENCO (D)
  • (14) VLADIMIR FRATEA (C)
  • (9) SERGIU PERCIUN (C)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (20) NICKY CLESCENCO (A)
  • (15) PETRU POPESCU (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (23) ANDRII KOZHUKHAR (P)
  • (11) VICTOR STÎNA (C)
  • (13) SERAFIM COJOCARI (C)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (7) NICHITA MOTPAN (C)
  • (1) EMIL TÎMBUR (P)
  • (16) DANILA FOROV (A)
  • (8) CRISTIAN DROS (C)
  • (10) DMITRI MANDRÎCENCO (C)
  • (5) CATALIN CUCOS (D)
  • (17) OVIDIU DAVID (C)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Lilian Popescu
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (23) DOMINIK GREIF (P)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (16) DÁVID HANCKO (D)
  • (2) IVAN MESÍK (D)
  • (21) ADAM OBERT (D)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (18) IVAN SCHRANZ (C)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (10) TOMÁS SUSLOV (C)
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (C)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (7) LEO SAUER (A)
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (13) ADRIÁN KAPRÁLIK (A)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (12) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (11) TOMÁS BOBCEK (A)
  • (6) PETER POKORNY (C)
  • (20) ERIK PREKOP (A)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (4) MARTIN VALJENT (D)
  • (3) DENIS VAVRO (D)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Vladimír Weiss
PREPARTITA

Moldova - Slovacchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.
Arbitro di Moldova - Slovacchia sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eitan Shmuelevitz.

Dove vedere Moldova-Slovacchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Moldova-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Moldova - Slovacchia Live

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