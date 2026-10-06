Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

PREPARTITA

Moldova - Slovacchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.

Arbitro di Moldova - Slovacchia sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eitan Shmuelevitz.

Dove vedere Moldova-Slovacchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Moldova-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.