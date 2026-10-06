Incontro terminato, Moldavia 0, Slovacchia 4.
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Incontro terminato, Moldavia 0, Slovacchia 4.
Secondo tempo terminato, Moldavia 0, Slovacchia 4.22:36
Tiro respinto. Oleg Reabciuk (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Victor Stîna.22:35
Tomás Rigo (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Nichita Motpan (Moldavia).22:34
Fallo di mano di Milan Skriniar (Slovacchia).22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33
Iurie Iovu (Moldavia) e' ammonito per fallo.22:33
Erik Prekop (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Iurie Iovu (Moldavia).22:33
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Slovacchia).22:31
Tiro respinto. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Stîna.22:31
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Daniel Dumbravanu (Moldavia).22:30
Tentativo fallito. Iurie Iovu (Moldavia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Petru Popescu.22:29
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Ivan Mesík (Slovacchia).22:28
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Iurie Iovu (Moldavia).22:27
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).22:26
Sostituzione, Slovacchia. Peter Pokorny sostituisce Tomás Suslov per infortunio.22:24
Sostituzione, Slovacchia. Lubomír Satka sostituisce Adam Obert.22:24
Sostituzione, Slovacchia. Erik Prekop sostituisce David Strelec.22:24
Tiro parato. Oleg Reabciuk (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Victor Stîna con cross.22:23
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Slovacchia).22:22
Tiro respinto. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.22:22
Fallo di Milan Skriniar (Slovacchia).22:21
Victor Stîna (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Slovacchia).22:20
Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Ioan-Calin Revenco.22:19
Gol! Moldavia 0, Slovacchia 4. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Leo Sauer.22:18
Tiro parato. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Suslov.22:17
Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Slovacchia).22:15
Tentativo fallito. Cristian Dros (Moldavia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.22:15
Fallo di Leo Sauer (Slovacchia).22:14
Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Gara riprende.22:14
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Rigo (Slovacchia) per infortunio.22:12
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Tomás Rigo (Slovacchia).22:12
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da David Strelec (Slovacchia).22:12
Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa dalla destra dell'area. Assist di Vladimir Fratea con cross.22:12
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Adam Obert (Slovacchia).22:12
Sostituzione, Slovacchia. Leo Sauer sostituisce Ivan Schranz.22:10
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Ondrej Duda.22:10
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).22:09
Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Vladislav Baboglo.22:08
Sostituzione, Moldavia. Victor Stîna sostituisce Nicky Clescenco.22:08
Fuorigioco. Vladislav Baboglo(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Ioan-Calin Revenco e' colto in fuorigioco.22:08
Tentativo fallito. Ivan Mesík (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dávid Hancko.22:04
Gol! Moldavia 0, Slovacchia 3. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa. Assist di Lukás Haraslín in seguito a un calcio da fermo.22:02
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).22:02
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).22:01
Sostituzione, Moldavia. Cristian Dros sostituisce Mihail Gherasimencov.22:01
Sostituzione, Moldavia. Daniel Dumbravanu sostituisce Vadim Rata.22:01
Fuorigioco. Oleg Reabciuk(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Nicky Clescenco e' colto in fuorigioco.22:00
Fallo di Ondrej Duda (Slovacchia).21:58
Vadim Rata (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Tiro respinto. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ioan-Calin Revenco.21:56
Tentativo fallito. Iurie Iovu (Moldavia) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea in seguito a un calcio da fermo.21:56
Fallo di Adam Obert (Slovacchia).21:55
Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55
Tiro parato. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vadim Rata.21:53
Fuorigioco. Ondrej Duda(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma David Strelec e' colto in fuorigioco.21:52
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48
Fallo di Nicky Clescenco (Moldavia).21:48
Inizia il Secondo tempo Moldavia 0, Slovacchia 2.21:48
Primo tempo terminato, Moldavia 0, Slovacchia 2.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Gol! Moldavia 0, Slovacchia 2. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Mesík.
Guarda la scheda del giocatore Tomás Suslov21:29
Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:29
Fallo di mano di Sergiu Perciun (Moldavia).21:27
Fuorigioco. Ivan Mesík(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma David Strelec e' colto in fuorigioco.21:22
Tiro respinto. Ivan Mesík (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area.21:22
Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petru Popescu.21:21
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Lukás Haraslín.21:17
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).21:14
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Gioco pericoloso di Petru Popescu (Moldavia).21:11
Tentativo fallito. Vadim Rata (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petru Popescu.21:09
Vadim Rata (Moldavia) e' ammonito per fallo.21:07
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:07
Fallo di Vadim Rata (Moldavia).21:07
Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:06
Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:04
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Baboglo (Moldavia).21:00
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:00
Tiro parato. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ondrej Duda.21:00
Fallo di Ivan Mesík (Slovacchia).20:58
Nicky Clescenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fuorigioco. David Strelec(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.20:57
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:56
Fallo di Ioan-Calin Revenco (Moldavia).20:56
Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vladimir Fratea.20:55
Gol! Moldavia 0, Slovacchia 1. David Strelec (Slovacchia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.20:53
Tiro respinto. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area.20:53
Tiro respinto. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area.20:53
Tiro respinto. Ivan Schranz (Slovacchia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Lukás Haraslín con cross.20:53
Fallo di Vadim Rata (Moldavia).20:52
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:52
Fallo di Iurie Iovu (Moldavia).20:52
David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52
Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.20:51
Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Dávid Hancko (Slovacchia).20:50
Tentativo fallito. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ioan-Calin Revenco.20:49
Fallo di Adam Obert (Slovacchia).20:47
Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Fuorigioco. Dávid Hancko(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma David Strelec e' colto in fuorigioco.20:46
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:46
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Moldova - Slovacchia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.
Arbitro di Moldova - Slovacchia sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Eitan Shmuelevitz.
Dove vedere Moldova-Slovacchia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Moldova-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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