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Scozia-Slovenia: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Scozia
1
Slovenia
2
Partita finita
Arbitro: José María Sánchez Santos
  1. 31' 1-0 Ryan Christie
  2. 56' 1-1 Aljosa Matko
  3. 71' 1-2 Danijel Sturm
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Scozia 1, Slovenia 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Scozia 1, Slovenia 2.22:37

  3. 90'+3'

    Fallo di Robbie Ure (Scozia).22:37

  4. 90'+3'

    Erik Janza (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  5. 90'+3'

    Luis Binks (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  6. 90'+3'

    Fallo di Zan Celar (Slovenia).22:36

  7. 90'+3'

    Tiro parato. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Billy Gilmour.22:36

  9. 90'+2'

    Zan Celar (Slovenia) e' ammonito.22:35

  10. 90'+2'

    Luis Binks (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  11. 90'+2'

    Fallo di Zan Celar (Slovenia).22:35

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  13. 90'

    Tentativo fallito. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:33

  15. 89'

    Sostituzione, Slovenia. Srdjan Kuzmic sostituisce Aljosa Matko.22:33

  16. 89'

    Kieron Bowie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  17. 89'

    Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:32

  18. 87'

    Sostituzione, Scozia. Robbie Ure sostituisce John McGinn.22:30

  19. 85'

    Mark Zabukovnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:28

  21. 85'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  22. 85'

    Fallo di Mark Zabukovnik (Slovenia).22:28

  23. 85'

    Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  24. 85'

    Fallo di Danijel Sturm (Slovenia).22:28

  25. 84'

    Fallo di Kieron Bowie (Scozia).22:27

  27. 84'

    David Brekalo (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  28. 82'

    Tiro parato. Luis Binks (Scozia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Andy Robertson con cross.22:25

  29. 81'

    Josh McPake (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24

  30. 81'

    Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).22:24

  31. 80'

    Tiro parato. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Josh McPake con cross.22:24

  33. 79'

    Sostituzione, Slovenia. Zan Celar sostituisce Zan Vipotnik.22:22

  34. 77'

    Tiro parato. Findlay Curtis (Scozia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Billy Gilmour con cross.22:20

  35. 73'

    Sostituzione, Scozia. Findlay Curtis sostituisce Ben Gannon-Doak.22:16

  36. 72'

    Sostituzione, Scozia. Josh McPake sostituisce Ryan Christie.22:16

  37. 71'

    Gol! Scozia 1, Slovenia 2. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aljosa Matko.22:15

  39. 71'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:14

  40. 71'

    Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  41. 69'

    Fuorigioco. David Zec(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Aljosa Matko e' colto in fuorigioco.22:13

  42. 68'

    Luis Binks (Scozia) e' ammonito per fallo.22:11

  43. 68'

    Fallo di Luis Binks (Scozia).22:11

  45. 68'

    Aljosa Matko (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

  46. 67'

    Fallo di Kieron Bowie (Scozia).22:11

  47. 67'

    Jaka Bijol (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  48. 67'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  49. 67'

    Fallo di Mark Zabukovnik (Slovenia).22:10

  51. 66'

    Sostituzione, Scozia. Aaron Hickey sostituisce Stephen Welsh.22:10

  52. 66'

    Sostituzione, Scozia. Kieron Bowie sostituisce Oliver McBurnie.22:10

  53. 65'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:08

  54. 65'

    Erik Janza (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  55. 64'

    Fallo di Jack Hendry (Scozia).22:07

  57. 64'

    Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  58. 64'

    Fallo di Billy Gilmour (Scozia).22:07

  59. 64'

    Mark Zabukovnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07

  60. 62'

    Tiro respinto. Mark Zabukovnik (Slovenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Danijel Sturm.22:05

  61. 60'

    Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jaka Bijol.22:04

  63. 59'

    Tentativo fallito. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Jaka Bijol.22:03

  64. 56'

    Gol! Scozia 1, Slovenia 1. Aljosa Matko (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danijel Sturm.22:00

  65. 55'

    Tentativo fallito. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Oliver McBurnie.21:58

  66. 54'

    David Zec (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:57

  67. 54'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57

  69. 54'

    Fallo di David Zec (Slovenia).21:57

  70. 52'

    Tiro parato. Ryan Christie (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ben Gannon-Doak.21:55

  71. 49'

    Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52

  72. 49'

    Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:52

  73. 46'

    Tiro respinto. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di David Brekalo con suggerimento di testa.21:49

  75. Inizia il Secondo tempo Scozia 1, Slovenia 0.21:49

  76. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Scozia 1, Slovenia 0.21:33

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

  78. 44'

    Tentativo fallito. Aljosa Matko (Slovenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di David Brekalo.21:31

  79. 44'

    John McGinn (Scozia) e' ammonito per fallo.21:30

  81. 43'

    Fallo di John McGinn (Scozia).21:30

  82. 43'

    Mark Zabukovnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  83. 43'

    Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra.21:29

  84. 41'

    Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  85. 41'

    Fallo di Mark Zabukovnik (Slovenia).21:28

  87. 39'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).21:25

  88. 39'

    Tiro respinto. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Danijel Sturm.21:25

  89. 37'

    Fallo di Oliver McBurnie (Scozia).21:23

  90. 37'

    Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  91. 37'

    Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  93. 37'

    Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:23

  94. 35'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21

  95. 35'

    Fallo di David Brekalo (Slovenia).21:21

  96. 31'

    Gol! Scozia 1, Slovenia 0. Ryan Christie (Scozia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver McBurnie in seguito a un calcio da fermo.21:17

  97. 30'

    Tentativo fallito. Oliver McBurnie (Scozia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:17

  99. 30'

    Jack Hendry (Scozia) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area in seguito a un calcio da fermo.21:17

  100. 30'

    Erik Janza (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:16

  101. 29'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  102. 29'

    Fallo di Erik Janza (Slovenia).21:16

  103. 27'

    Fallo di David Zec (Slovenia).21:13

  105. 27'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  106. 22'

    Fallo di mano di Zan Vipotnik (Slovenia).21:08

  107. 18'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Ben Gannon-Doak (Scozia).21:04

  108. 17'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).21:03

  109. 15'

    Tentativo fallito. David Zec (Slovenia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Erik Janza con cross da calcio d'angolo.21:01

  111. 14'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jack Hendry (Scozia).21:01

  112. 13'

    Tiro respinto. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Danijel Sturm.21:00

  113. 10'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jack Hendry (Scozia).20:57

  114. 8'

    Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  115. 8'

    Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).20:54

  117. 4'

    Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).20:50

  118. 4'

    Jack Hendry (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  119. 2'

    Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ryan Christie.20:48

  120. Inizia il Primo tempo.20:47

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

Formazioni Scozia - Slovenia

Scozia
Slovenia
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (4) LUIS BINKS (D)
  • (5) STEPHEN WELSH (D)
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (8) BILLY GILMOUR (C)
  • (3) ANDY ROBERTSON (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (9) OLIVER MCBURNIE (A)
  • (7) JOHN MCGINN (A)
  • (11) RYAN CHRISTIE (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (15) JOSH MCPAKE (A)
  • (16) FINDLAY CURTIS (A)
  • (14) LENNON MILLER (C)
  • (18) LUKE GRAHAM (D)
  • (10) ROBBIE URE (A)
  • (23) KRISTI MONTGOMERY (C)
  • (6) JOSH DOIG (D)
  • (2) AARON HICKEY (D)
  • (20) KIERON BOWIE (A)
  • (21) SCOTT BAIN (P)
  • (22) NATHAN PATTERSON (D)
  • (12) LIAM KELLY (P)
ALLENATORE SCOZIA
  • Sébastien Pocognoli
TITOLARI SLOVENIA
  • (1) JAN OBLAK (P)
  • (13) ERIK JANZA (D)
  • (23) DAVID BREKALO (D)
  • (2) ZAN KARNICNIK (D)
  • (6) JAKA BIJOL (D)
  • (17) DAVID ZEC (D)
  • (20) ALJOSA MATKO (C)
  • (4) MARK ZABUKOVNIK (C)
  • (15) DANIJEL STURM (C)
  • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
PANCHINA SLOVENIA
  • (8) SANDI LOVRIC (C)
  • (5) SRDJAN KUZMIC (D)
  • (12) MATEVZ VIDOVSEK (P)
  • (9) TJAS BEGIC (A)
  • (3) JURE BALKOVEC (D)
  • (16) IGOR VEKIC (P)
  • (21) VANJA DRKUSIC (D)
  • (19) TOMI HORVAT (C)
  • (10) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (11) ZAN CELAR (A)
  • (14) TAMAR SVETLIN (C)
  • (7) JOST URBANCIC (D)
ALLENATORE SLOVENIA
  • Bostjan Cesar
PREPARTITA

Scozia - Slovenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow.
Arbitro di Scozia - Slovenia sarà José María Sánchez Santos. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Dove vedere Scozia-Slovenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Scozia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Scozia - Slovenia Live

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