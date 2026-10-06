Incontro terminato, Scozia 1, Slovenia 2.
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Incontro terminato, Scozia 1, Slovenia 2.
Secondo tempo terminato, Scozia 1, Slovenia 2.22:37
Fallo di Robbie Ure (Scozia).22:37
Erik Janza (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Luis Binks (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Zan Celar (Slovenia).22:36
Tiro parato. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Billy Gilmour.22:36
Zan Celar (Slovenia) e' ammonito.22:35
Luis Binks (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Zan Celar (Slovenia).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Tentativo fallito. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:33
Sostituzione, Slovenia. Srdjan Kuzmic sostituisce Aljosa Matko.22:33
Kieron Bowie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:32
Sostituzione, Scozia. Robbie Ure sostituisce John McGinn.22:30
Mark Zabukovnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:28
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Mark Zabukovnik (Slovenia).22:28
Aaron Hickey (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Danijel Sturm (Slovenia).22:28
Fallo di Kieron Bowie (Scozia).22:27
David Brekalo (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Tiro parato. Luis Binks (Scozia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Andy Robertson con cross.22:25
Josh McPake (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:24
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).22:24
Tiro parato. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Josh McPake con cross.22:24
Sostituzione, Slovenia. Zan Celar sostituisce Zan Vipotnik.22:22
Tiro parato. Findlay Curtis (Scozia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Billy Gilmour con cross.22:20
Sostituzione, Scozia. Findlay Curtis sostituisce Ben Gannon-Doak.22:16
Sostituzione, Scozia. Josh McPake sostituisce Ryan Christie.22:16
Gol! Scozia 1, Slovenia 2. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aljosa Matko.22:15
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:14
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fuorigioco. David Zec(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Aljosa Matko e' colto in fuorigioco.22:13
Luis Binks (Scozia) e' ammonito per fallo.22:11
Fallo di Luis Binks (Scozia).22:11
Aljosa Matko (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Kieron Bowie (Scozia).22:11
Jaka Bijol (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Mark Zabukovnik (Slovenia).22:10
Sostituzione, Scozia. Aaron Hickey sostituisce Stephen Welsh.22:10
Sostituzione, Scozia. Kieron Bowie sostituisce Oliver McBurnie.22:10
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:08
Erik Janza (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Fallo di Jack Hendry (Scozia).22:07
Zan Vipotnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Billy Gilmour (Scozia).22:07
Mark Zabukovnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07
Tiro respinto. Mark Zabukovnik (Slovenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Danijel Sturm.22:05
Tentativo fallito. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jaka Bijol.22:04
Tentativo fallito. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Jaka Bijol.22:03
Gol! Scozia 1, Slovenia 1. Aljosa Matko (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danijel Sturm.22:00
Tentativo fallito. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Oliver McBurnie.21:58
David Zec (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:57
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57
Fallo di David Zec (Slovenia).21:57
Tiro parato. Ryan Christie (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ben Gannon-Doak.21:55
Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:52
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:52
Tiro respinto. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di David Brekalo con suggerimento di testa.21:49
Inizia il Secondo tempo Scozia 1, Slovenia 0.21:49
Primo tempo terminato, Scozia 1, Slovenia 0.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Tentativo fallito. Aljosa Matko (Slovenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di David Brekalo.21:31
John McGinn (Scozia) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di John McGinn (Scozia).21:30
Mark Zabukovnik (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra.21:29
Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Mark Zabukovnik (Slovenia).21:28
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).21:25
Tiro respinto. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Danijel Sturm.21:25
Fallo di Oliver McBurnie (Scozia).21:23
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:23
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Fallo di David Brekalo (Slovenia).21:21
Gol! Scozia 1, Slovenia 0. Ryan Christie (Scozia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oliver McBurnie in seguito a un calcio da fermo.21:17
Tentativo fallito. Oliver McBurnie (Scozia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:17
Jack Hendry (Scozia) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area in seguito a un calcio da fermo.21:17
Erik Janza (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:16
Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Erik Janza (Slovenia).21:16
Fallo di David Zec (Slovenia).21:13
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di mano di Zan Vipotnik (Slovenia).21:08
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Ben Gannon-Doak (Scozia).21:04
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).21:03
Tentativo fallito. David Zec (Slovenia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Erik Janza con cross da calcio d'angolo.21:01
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jack Hendry (Scozia).21:01
Tiro respinto. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di destro da centro area. Assist di Danijel Sturm.21:00
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jack Hendry (Scozia).20:57
Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).20:54
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).20:50
Jack Hendry (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ryan Christie.20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41
Scozia - Slovenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow.
Arbitro di Scozia - Slovenia sarà José María Sánchez Santos. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Dove vedere Scozia-Slovenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Scozia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
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