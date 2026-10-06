Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

PREPARTITA

Scozia - Slovenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow.

Arbitro di Scozia - Slovenia sarà José María Sánchez Santos. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Dove vedere Scozia-Slovenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Scozia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.