Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Svizzera - Macedonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio thermoplan arena di Luzern.

Arbitro di Svizzera - Macedonia sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Dove vedere Svizzera-Macedonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Svizzera-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.