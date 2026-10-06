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Svizzera-Macedonia: 3-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

6 Ottobre 2026 ore 20:45
Svizzera
3
Macedonia
0
Partita finita
Arbitro: Edgars Malcevs
  1. 43' 1-0 Fabian Rieder
  2. 73' 2-0 Johan Manzambi
  3. 81' 3-0 Dan Ndoye
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Svizzera 3, Macedonia Nord 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Svizzera 3, Macedonia Nord 0.22:35

  3. 90'+2'

    Fallo di Ardon Jashari (Svizzera).22:33

  4. 90'+2'

    Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33

  5. 90'+1'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:33

  6. 90'+1'

    Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  7. 90'+1'

    Tiro respinto. Sascha Britschgi (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:32

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  10. 90'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).22:32

  11. 89'

    Tiro respinto. Alvyn Sanches (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Johan Manzambi.22:31

  12. 89'

    Tentativo fallito. Winsley Boteli (Svizzera) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Johan Manzambi con cross.22:30

  13. 87'

    Gara riprende.22:29

  15. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).22:29

  16. 86'

    Sostituzione, Svizzera. Alvyn Sanches sostituisce Dan Ndoye.22:27

  17. 83'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  18. 83'

    Fallo di Luka Stankovski (Macedonia Nord).22:24

  19. 82'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Bojan Miovski sostituisce Dimitar Mitrovski.22:24

  21. 82'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Luka Stankovski sostituisce Enis Bardhi.22:24

  22. 81'

    Gol! Svizzera 3, Macedonia Nord 0. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.22:22

  23. 76'

    Fallo di Manuel Akanji (Svizzera).22:17

  24. 76'

    Azer Omeragikj (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

  25. 75'

    Fallo di Zachary Athekame (Svizzera).22:17

  27. 75'

    Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17

  28. 73'

    Gol! Svizzera 2, Macedonia Nord 0. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye.22:15

  29. 70'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).22:12

  30. 70'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Tihomir Kostadinov sostituisce Agon Elezi.22:12

  31. 70'

    Sostituzione, Svizzera. Zachary Athekame sostituisce Ricardo Rodríguez.22:11

  33. 70'

    Sostituzione, Svizzera. Winsley Boteli sostituisce Zeki Amdouni.22:11

  34. 69'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  35. 69'

    Fallo di Visar Musliu (Macedonia Nord).22:11

  36. 68'

    Fuorigioco. Enis Bardhi(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Eljif Elmas e' colto in fuorigioco.22:10

  37. 67'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:09

  39. 67'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  40. 66'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).22:08

  41. 64'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).22:05

  42. 64'

    Tiro respinto. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:05

  43. 62'

    Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:04

  45. 60'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).22:02

  46. 59'

    Tentativo fallito. Ricardo Rodríguez (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:01

  47. 59'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Matej Gashtarov sostituisce Ljupcho Doriev.22:01

  48. 59'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Azer Omeragikj sostituisce Elmin Rastoder.22:00

  49. 58'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00

  51. 58'

    Fallo di Agon Elezi (Macedonia Nord).22:00

  52. 58'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  53. 58'

    Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:59

  54. 56'

    Fallo di Zeki Amdouni (Svizzera).21:57

  55. 56'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  57. 55'

    Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ardon Jashari.21:57

  58. 53'

    Tentativo fallito. Sascha Britschgi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ardon Jashari da calcio d'angolo.21:55

  59. 53'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:54

  60. 53'

    Tiro parato. Nico Elvedi (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Johan Manzambi con cross.21:54

  61. 51'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).21:52

  63. 51'

    Tiro respinto. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Sascha Britschgi con cross.21:52

  64. 45'

    Sostituzione, Svizzera. Ardon Jashari sostituisce Vincent Sierro.21:46

  65. 45'

    Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Djibril Sow per infortunio.21:46

  66. Inizia il Secondo tempo Svizzera 1, Macedonia Nord 0.21:47

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Svizzera 1, Macedonia Nord 0.21:31

  69. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  70. 45'

    Gara riprende.21:30

  71. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Djibril Sow (Svizzera) per infortunio.21:30

  72. 44'

    Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  73. 44'

    Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).21:29

  75. 43'

    Gol! Svizzera 1, Macedonia Nord 0. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa.21:28

  76. 42'

    Fuorigioco. Stole Dimitrievski(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Ezgjan Alioski e' colto in fuorigioco.21:27

  77. 40'

    Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25

  78. 40'

    Fallo di Elmin Rastoder (Macedonia Nord).21:25

  79. 39'

    Fallo di Djibril Sow (Svizzera).21:24

  81. 39'

    Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  82. 38'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

  83. 38'

    Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:23

  84. 37'

    Agon Elezi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:22

  85. 37'

    Remo Freuler (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

  87. 37'

    Fallo di Agon Elezi (Macedonia Nord).21:22

  88. 35'

    Tentativo fallito. Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Enis Bardhi con cross.21:20

  89. 35'

    Tentativo fallito. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sascha Britschgi con cross.21:20

  90. 34'

    Sascha Britschgi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  91. 34'

    Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).21:19

  93. 31'

    Tentativo fallito. Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Enis Bardhi.21:16

  94. 31'

    Tentativo fallito. Sascha Britschgi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:16

  95. 30'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).21:15

  96. 30'

    Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area. Assist di Remo Freuler.21:15

  97. 30'

    Tiro parato. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zeki Amdouni.21:15

  99. 28'

    Tentativo fallito. Vincent Sierro (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dan Ndoye.21:13

  100. 26'

    Fuorigioco. Remo Freuler(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Djibril Sow e' colto in fuorigioco.21:11

  101. 24'

    Fallo di Djibril Sow (Svizzera).21:09

  102. 24'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  103. 24'

    Fallo di mano di Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).21:09

  105. 23'

    Tentativo fallito. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:08

  106. 21'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  107. 21'

    Fallo di Visar Musliu (Macedonia Nord).21:06

  108. 20'

    Tentativo fallito. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Eljif Elmas con cross da calcio d'angolo.21:05

  109. 19'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Manuel Akanji (Svizzera).21:04

  111. 18'

    Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:03

  112. 18'

    Agon Elezi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  113. 17'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).21:02

  114. 17'

    Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  115. 16'

    Vincent Sierro (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  117. 16'

    Fallo di Enis Bardhi (Macedonia Nord).21:01

  118. 13'

    Fallo di Vincent Sierro (Svizzera).20:58

  119. 13'

    Visar Musliu (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  120. 12'

    Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  121. 12'

    Fallo di Visar Musliu (Macedonia Nord).20:57

  123. 11'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zeki Amdouni.20:56

  124. 9'

    Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54

  125. 9'

    Fallo di Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).20:54

  126. 7'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Svizzera).20:52

  127. 7'

    Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  129. 6'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Remo Freuler (Svizzera).20:51

  130. Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).20:46

  131. Inizia il Primo tempo.20:45

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

Formazioni Svizzera - Macedonia

Svizzera
Macedonia
TITOLARI SVIZZERA
  • (12) YVON MVOGO (P)
  • (2) SASCHA BRITSCHGI (D)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (5) MANUEL AKANJI (D)
  • (22) FABIAN RIEDER (C)
  • (11) DAN NDOYE (C)
  • (6) VINCENT SIERRO (C)
  • (15) DJIBRIL SOW (C)
  • (8) REMO FREULER (C)
  • (10) ZEKI AMDOUNI (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (18) ERAY CÖMERT (D)
  • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
  • (1) ANTHONY RACIOPPI (P)
  • (17) CEDRIC ITTEN (A)
  • (3) ADRIAN BAJRAMI (D)
  • (14) ARDON JASHARI (C)
  • (7) JOËL MONTEIRO (A)
  • (23) ALVYN SANCHES (C)
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (9) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (19) WINSLEY BOTELI (A)
  • (16) ZACHARY ATHEKAME (D)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
TITOLARI MACEDONIA
  • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
  • (8) EZGJAN ALIOSKI (D)
  • (6) VISAR MUSLIU (D)
  • (5) GJOKO ZAJKOV (D)
  • (4) ANDREJ STOJCHEVSKI (D)
  • (10) ENIS BARDHI (C)
  • (7) ELJIF ELMAS (C)
  • (19) LJUPCHO DORIEV (C)
  • (15) AGON ELEZI (C)
  • (20) DIMITAR MITROVSKI (C)
  • (11) ELMIN RASTODER (A)
PANCHINA MACEDONIA
  • (9) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (16) MATEJ GASHTAROV (C)
  • (13) ANES MELIQI (D)
  • (14) GJORGE DZHEKOV (D)
  • (17) AZER OMERAGIKJ (A)
  • (21) LUKA STANKOVSKI (C)
  • (2) BOJAN ILIEVSKI (D)
  • (3) DIN ALOMEROVIC (D)
  • (1) DAVOR TALESKI (P)
  • (18) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (12) DAMJAN SHISHKOVSKI (P)
ALLENATORE MACEDONIA
  • Goce Sedloski
PREPARTITA

Svizzera - Macedonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio thermoplan arena di Luzern.
Arbitro di Svizzera - Macedonia sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Dove vedere Svizzera-Macedonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Svizzera-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre. Svizzera - Macedonia Live

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