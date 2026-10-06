Incontro terminato, Svizzera 3, Macedonia Nord 0.
Global Summit Logistics & Manufacturing
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Svizzera 3, Macedonia Nord 0.
Secondo tempo terminato, Svizzera 3, Macedonia Nord 0.22:35
Fallo di Ardon Jashari (Svizzera).22:33
Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:33
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:33
Bojan Miovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Tiro respinto. Sascha Britschgi (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).22:32
Tiro respinto. Alvyn Sanches (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Johan Manzambi.22:31
Tentativo fallito. Winsley Boteli (Svizzera) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Johan Manzambi con cross.22:30
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).22:29
Sostituzione, Svizzera. Alvyn Sanches sostituisce Dan Ndoye.22:27
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Fallo di Luka Stankovski (Macedonia Nord).22:24
Sostituzione, Macedonia Nord. Bojan Miovski sostituisce Dimitar Mitrovski.22:24
Sostituzione, Macedonia Nord. Luka Stankovski sostituisce Enis Bardhi.22:24
Gol! Svizzera 3, Macedonia Nord 0. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra.22:22
Fallo di Manuel Akanji (Svizzera).22:17
Azer Omeragikj (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Fallo di Zachary Athekame (Svizzera).22:17
Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Gol! Svizzera 2, Macedonia Nord 0. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye.22:15
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).22:12
Sostituzione, Macedonia Nord. Tihomir Kostadinov sostituisce Agon Elezi.22:12
Sostituzione, Svizzera. Zachary Athekame sostituisce Ricardo Rodríguez.22:11
Sostituzione, Svizzera. Winsley Boteli sostituisce Zeki Amdouni.22:11
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Visar Musliu (Macedonia Nord).22:11
Fuorigioco. Enis Bardhi(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Eljif Elmas e' colto in fuorigioco.22:10
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:09
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).22:08
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).22:05
Tiro respinto. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:05
Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:04
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).22:02
Tentativo fallito. Ricardo Rodríguez (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:01
Sostituzione, Macedonia Nord. Matej Gashtarov sostituisce Ljupcho Doriev.22:01
Sostituzione, Macedonia Nord. Azer Omeragikj sostituisce Elmin Rastoder.22:00
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:00
Fallo di Agon Elezi (Macedonia Nord).22:00
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:59
Fallo di Zeki Amdouni (Svizzera).21:57
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ardon Jashari.21:57
Tentativo fallito. Sascha Britschgi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ardon Jashari da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:54
Tiro parato. Nico Elvedi (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Johan Manzambi con cross.21:54
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).21:52
Tiro respinto. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Sascha Britschgi con cross.21:52
Sostituzione, Svizzera. Ardon Jashari sostituisce Vincent Sierro.21:46
Sostituzione, Svizzera. Johan Manzambi sostituisce Djibril Sow per infortunio.21:46
Inizia il Secondo tempo Svizzera 1, Macedonia Nord 0.21:47
Primo tempo terminato, Svizzera 1, Macedonia Nord 0.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Djibril Sow (Svizzera) per infortunio.21:30
Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).21:29
Gol! Svizzera 1, Macedonia Nord 0. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa.21:28
Fuorigioco. Stole Dimitrievski(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Ezgjan Alioski e' colto in fuorigioco.21:27
Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:25
Fallo di Elmin Rastoder (Macedonia Nord).21:25
Fallo di Djibril Sow (Svizzera).21:24
Ezgjan Alioski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:23
Agon Elezi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:22
Remo Freuler (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fallo di Agon Elezi (Macedonia Nord).21:22
Tentativo fallito. Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Enis Bardhi con cross.21:20
Tentativo fallito. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sascha Britschgi con cross.21:20
Sascha Britschgi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).21:19
Tentativo fallito. Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Enis Bardhi.21:16
Tentativo fallito. Sascha Britschgi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:16
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Gjoko Zajkov (Macedonia Nord).21:15
Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area. Assist di Remo Freuler.21:15
Tiro parato. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zeki Amdouni.21:15
Tentativo fallito. Vincent Sierro (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Dan Ndoye.21:13
Fuorigioco. Remo Freuler(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Djibril Sow e' colto in fuorigioco.21:11
Fallo di Djibril Sow (Svizzera).21:09
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di mano di Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).21:09
Tentativo fallito. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:08
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Visar Musliu (Macedonia Nord).21:06
Tentativo fallito. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Eljif Elmas con cross da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Manuel Akanji (Svizzera).21:04
Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:03
Agon Elezi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).21:02
Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Vincent Sierro (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Enis Bardhi (Macedonia Nord).21:01
Fallo di Vincent Sierro (Svizzera).20:58
Visar Musliu (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Visar Musliu (Macedonia Nord).20:57
Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zeki Amdouni.20:56
Fabian Rieder (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:54
Fallo di Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).20:54
Fallo di Ricardo Rodríguez (Svizzera).20:52
Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Remo Freuler (Svizzera).20:51
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Svizzera - Macedonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio thermoplan arena di Luzern.
Arbitro di Svizzera - Macedonia sarà Edgars Malcevs. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Dove vedere Svizzera-Macedonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Svizzera-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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