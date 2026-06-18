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Venezia-Milano diretta live, gara-4 finale scudetto basket: l'Olimpia riuscirà a chiudere la serie?

Obiettivo pareggiare i conti e allungare la serie all'ultima e decisiva gara per la Reyer Venezia, mentre l'Olimpia Milano farà di tutto per chiudere anticipatamente i conti

Ultimo aggiornamento:

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

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Riassunto dell'evento

FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 4

Palasport Taliercio, Mestre – Venezia-Milano

Reyer Venezia
Olimpia Milano

Cronaca in diretta

  1. Live
    Venezia-Milano 9-9

    Tripla di Wiltjer e cambio per Tessitori, che sta perdendo un po’ di sangue dopo un colpo sul viso. Alla ripresa della partita Parks schiaccia e riporta in parità il match

    20:10
  2. Live
    Venezia-Milano 4-9

    LeDay perfetto dalla lunetta, tripletta di Ellis e primo break di Milano che si porta a più 5

    20:09
  4. Live
    Venezia-Milano 4-4

    Shields dalla media porta avanti Milano, poi arriva la schiacciata di Parks

    20:07
  5. Live
    Venezia-Milano 2-2

    Nebo apre la sfida portando avanti Milano, poi Parks pareggia i conti dalla lunetta

    20:04
  6. Live
    Si parte

    Tutto pronto sul parquet del Taleircio, inizia gara-4

    20:02
  7. Pre
    Squadre in campo per il riscaldamento

    Le squadre intanto sono già in campo per il riscaldamento prima della palla a due che avverrà alle 20

    19:39
  8. Pre
    Venezia all'ultima spiaggia

    Tutt’altro discorso invece per Venezia, che dopo l’ultima ottima partita, conclusa con un quarto eccellente, vuole riportarsi in parità per sognare

    19:39
  10. Pre
    Milano vuole ribaltare il fattore casa

    Dopo le due vittorie in casa nelle prime due partite Milano non è riuscita a chiudere la serie martedì e vuole riprovarci oggi, per evitare di presentarsi all’ultima e decisiva sfida, che comunque giocherebbe in casa, dopo due sconfitte consecutive

    19:38
  11. Pre
    Gara decisiva...forse

    Gara da dentro o fuori per Venezia, che per non consegnare lo scudetto a Milano è chiamata a vincere la seconda gara consecutiva in casa

    19:23

  13. Dopo le due sconfitte consecutive nel capoluogo lombardo che hanno avviato la serie, la Reyer Venezia punta a sfruttare ancora l’effetto casa per provare a riequilibrare una finale scudetto che appariva ormai definitivamente nelle mani dell’Olimpia Milano, che invece vuole evitare di arrivare all’ultima e decisiva gara

Venezia-Milano diretta live, gara-4 finale scudetto basket: l'Olimpia riuscirà a chiudere la serie? Fonte: Getty

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