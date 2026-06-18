Venezia-Milano diretta live, gara-4 finale scudetto basket: l'Olimpia riuscirà a chiudere la serie?

FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 4
Palasport Taliercio, Mestre – Venezia-Milano
|Reyer Venezia
|–
|–
|–
|–
|–
|Olimpia Milano
|–
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 4
Palasport Taliercio, Mestre – Venezia-Milano
|Reyer Venezia
|–
|–
|–
|–
|–
|Olimpia Milano
|–
|–
|–
|–
|–
Tripla di Wiltjer e cambio per Tessitori, che sta perdendo un po’ di sangue dopo un colpo sul viso. Alla ripresa della partita Parks schiaccia e riporta in parità il match
LeDay perfetto dalla lunetta, tripletta di Ellis e primo break di Milano che si porta a più 5
Shields dalla media porta avanti Milano, poi arriva la schiacciata di Parks
Nebo apre la sfida portando avanti Milano, poi Parks pareggia i conti dalla lunetta
Tutto pronto sul parquet del Taleircio, inizia gara-4
Le squadre intanto sono già in campo per il riscaldamento prima della palla a due che avverrà alle 20
Tutt’altro discorso invece per Venezia, che dopo l’ultima ottima partita, conclusa con un quarto eccellente, vuole riportarsi in parità per sognare
Dopo le due vittorie in casa nelle prime due partite Milano non è riuscita a chiudere la serie martedì e vuole riprovarci oggi, per evitare di presentarsi all’ultima e decisiva sfida, che comunque giocherebbe in casa, dopo due sconfitte consecutive
Gara da dentro o fuori per Venezia, che per non consegnare lo scudetto a Milano è chiamata a vincere la seconda gara consecutiva in casa
Dopo le due sconfitte consecutive nel capoluogo lombardo che hanno avviato la serie, la Reyer Venezia punta a sfruttare ancora l’effetto casa per provare a riequilibrare una finale scudetto che appariva ormai definitivamente nelle mani dell’Olimpia Milano, che invece vuole evitare di arrivare all’ultima e decisiva gara
Cosa sono e perché rivolgersi a una ditta specializzataLEGGI
ULTIME NOTIZIE