Virgilio Sport
ALTRI SPORT VOLLEY LIVE

Volley, Italia-Brasile vale la finale dei Mondiali contro la Turchia: Egonu sfida Gabi, diretta live

Ultimo aggiornamento:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ITALIA-BRASILE Semifinale Mondiali – Start alle 14.30

ITALIA
BRASILE

Cronaca in diretta

  1. Pre
    La Turchia prima finalista

    Ad attende la vincitrice c’è la Turchia di Daniele Santarelli, tecnico di Conegliano e marito di Moki De Gennaro, che nella prima semifinale ha sconfitto 3-1 il Giappone. Epica la conclusione del quarto set, in cui le turche sono riuscite a rimontare annullando tre setpoint alle avversarie (21-24), chiudendo poi sul 27-25.

    13:35
  2. Pre
    Italia-Brasile, l'ultimo precedente

    Le due Nazionali si sono affrontate a fine luglio nella finale della VNL a Lodz, in Polonia. In quella circostanza l’hanno spuntata le Azzurre con un sofferto successo al quarto set. Tradizionalmente, però, le brasiliane si sono sempre rivelate avversarie indigeste per i colori italiani.

    13:35
  4. Pre
    Il cammino del Brasile

    La Selecao ha chiuso in prima posizione il girone C precedendo Francia, Grecia e Porto Rico. Agli ottavi ha eliminato la Repubblica Dominicana in quattro set, ai quarti ha avuto ragione della Francia, che l’aveva fatta soffrire nel girone, con un secco 3-0. La stella indiscussa del Brasile è Gabi, punto di forza anche di Conegliano.

    13:35
  5. Pre
    Il cammino dell'Italia

    Danesi e compagne hanno chiuso in prima posizione il gruppo B davanti a Belgio, Cuba e Slovacchia, poi agli ottavi hanno piegato 3-0 la Germania e nei quarti hanno fatto altrettanto con la Polonia. In totale 15 set vinti e 1 solo perso (nell’ultimo match della fase a gironi contro le belghe).

    13:35
  6. Pre
    Azzurre da record

    Sono 34 le vittorie consecutive dell’Italia di Velasco in partite ufficiali, la terza miglior striscia all time del volley mondiale. Davanti a quota 46 c’è l’URSS (1967-1974), a 45 c’è proprio il Brasile (2008-2010).

    13:35

  8. Italia-Brasile, basta la parola: anche nel volley è un grande classico, una sfida affascinante e decisiva, che oggi mette in palio un posto nella finale dei Mondiali thailandesi. Le Azzurre di Velasco chiedono strada alla Selecao di Zé Roberto, mentre in campo si annuncia una sfida infuocata tra Egonu e Gabi. Chi la spunterà? Ad attendere la vincitrice c’è la Turchia di Daniele Santarelli, il marito di Moki De Gennaro, che nell’altro match ha piegato 3-1 il Giappone.

Volley, Italia-Brasile vale la finale dei Mondiali contro la Turchia: Egonu sfida Gabi, diretta live Fonte: Volleyball World

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio