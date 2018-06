Diritti tv serie A, al via un'autentica rivoluzione

Si profila un’autentica rivoluzione per i telespettatori della prossima serie A.

La Lega del massimo campionato italiano ha approvato, all’unanimità, il bando per la vendita dei diritti tv per il triennio 2018-2021.

Due le novità sostanziali: nessun operatore, in prima battuta, potrà trasmettere l’intero campionato e questo rischia di costringere i telespettatori a sottoscrivere più abbonamenti per assistere a tutte le partite del massimo campionato italiano.

La seconda, invece, riguarda la trasmissione delle immagini delle partite in chiaro, che potranno andare in onda solo dopo le 22 o tre ore dopo il triplice fischio finale. Questo potrebbe mettere a rischio l’esistenza di trasmissioni storiche come 90° minuto, che ha basato la propria storia sui classici highlights della giornata calcistica.

I vari highlights saranno a disposizione prima per il web e poi per la tv e questo pacchetto sarà in vendita entro giugno. Rimane, invece, invariato il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i vari Tg.

La cifra che le società vorrebbero incassare da questo bando è di 1,1 miliardi di euro, 100 milioni in più rispetto al primo, quello assegnato e poi tolto, agli spagnoli di Mediapro.

Da regolamento non è escluso che due operatori si possano accordare per mandare in onda i vari match sulla stessa piattaforma, scongiurando così l’acquisto da parte dei tifosi di due diversi abbonamenti.

A differenza degli scorsi anni, i 17 club appartenenti alla Lega hanno dato il via libera alla vendita per prodotto e non per piattaforma creando tre differenti pacchetti, che nessun operatore può acquistare da solo. Questa tipologia permette di incassare 300 milioni rispetto agli anni scorsi.

Altra novità per quanto riguarda i pacchetti, che sono stati costituiti non più per squadre ma per fasce orarie, che vedrà l'anticipo di 15 minuti della gara serale, che si svolgerà alle 20.30.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 21:05