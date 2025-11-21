La situazione relativa al quadriennio 2027-2031 disegna nuovi equilibri per le principali competizioni a livello europeo. All'orizzonte, poi, altri cambiamenti

C’è una partita che si gioca fuori dal campo e riguarda i diritti televisivi, capitolo cardine per quel che riguarda la strategia editoriale – e non solo – dei principali attori dell’intrattenimento televisivo. Sky e Amazon si tengono stretti i diritti televisivi della Champions, Europa League, Conference anche per il quadriennio 2027-2031.

Annuncio Sky su Champions, Europa e Conference League

Sky ha acquisito il pacchetto di diritti in esclusiva per la trasmissione per la totalità delle piattaforme che trasmetteranno nel prossimo quadriennio 2027-2031 184 partite su 203 a stagione di UEFA Champions League e tutte le 342 partite di Europa e Conference League. A fare i conti, le principali competizioni calcistiche europee continueranno in Italia ad avere la propria casa sui canali Sky e su Now – la piattaforma ott della media company controllata da Comcast – almeno per altre sei stagioni complessive includendo quella in corso.

“Siamo davvero orgogliosi di essere il main partner della UEFA e di poter offrire in esclusiva ai nostri abbonati fino al 2031 i grandi match delle competizioni europee” – commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League conferma tutto il nostro impegno a rendere unica l’offerta sportiva della Casa dello Sport e a garantire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile”.

Prime Video si aggiudica il mercoledì

Passiamo a Prime Video, il brand targato Amazon che offre e incrementa contenuti editoriali e di intrattenimento dalla propria piattaforma: il player, che già è protagonista per altri campionati europei, per l’Italia è assicurata i diritti di trasmissione della miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League nel nostro Paese e in Germania, e i diritti della miglior partita del martedì nel Regno Unito e in Irlanda, con un accordo quadriennale dalla stagione 2027-28 fino a quella 2030-31.

In altri termini, un cliente Prime avrà quindi accesso esclusivo alle migliori partite della UEFA Champions League per altre 6 stagioni: quella in corso e la stagione 2026-27 dell’attuale ciclo di diritti a cui si aggiungono i quattro anni del nuovo accordo dal 2027-28 al 2030-31. Inoltre, a rafforzare l’offerta calcistica e sportiva, dalla stagione 2027-28 oltre alle 18 migliori partite del mercoledì, anche la miglior partita del giovedì della prima giornata della League Phase sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video in Italia e in Germania. Saranno così 19 le partite in esclusiva per i clienti Prime in ognuna delle quattro stagioni del nuovo accordo.

La decisione di tentare e di aggiudicarsi, con relativo investimento, i diritti quadriennale fino al 2031 segue gli ottimi risultati di ascolto registrati dalle competizioni europee su Prime Video. La stagione d’esordio 2024-25 nel Regno Unito, fa sapere Amazon, ha raggiunto oltre 13 milioni di spettatori e ha proposto Manchester City–Real Madrid, Liverpool–PSG e Arsenal–Real Madrid. All’inizio di questo mese, più di 10 milioni di utenti hanno seguito Prime Video in un’unica serata per assistere a Liverpool–Real Madrid nel Regno Unito e in Irlanda, e a PSG–FC Bayern Monaco in Germania, stabilendo nuovi record di ascolto per la League Phase.

L’incognita Paramount

Il tutto proprio alla vigilia di un altro grande evento, anche televisivo, come le Olimpiadi di Milano Cortina e soprattutto mentre va compreso se Paramount Skydance procederà o meno all’acquisizione di Warner Bros Discovery, come Comcast e Netflix. A stretto giro capiremo che ne sarà e che cosa accadrà, da oggi in avanti.