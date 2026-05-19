Disastro Cobolli ad Amburgo, preso a pallate da Buse: Flavio fuori da campione in carica, addio a 500 punti

Il romano subito fuori al primo turno del torneo in cui aveva trionfato l'anno scorso: brutta prestazione contro l'ispiratissimo peruviano, autore di una grande prova.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’anno scorso l’aveva vinto, quest’anno l’avventura di Flavio Cobolli al torneo di Amburgo è durata 91 minuti. Il tempo di perdere in due set al primo turno contro Ignacio Buse, enfant prodige – ma neanche tanto, visto che ha 22 anni – del tennis peruviano, terraiolo della prima ora e bestia nera degli italiani: nel 2026 ha battuto tutti quelli che ha affrontato, da Francesco Passaro a Buenos Aires a Matteo Berrettini prima a Rio de Janero e poi a Marrakech, per finire a Lorenzo Sonego a Roma. Mancava all’appello “Flavietto”, che ha confermato in Germania di non essere al meglio. Proprio alla vigilia del Roland Garros.

Cobolli, dopo Roma altro flop ad Amburgo

Dopo la mazzata romana, con l’eliminazione al secondo turno patita per mano di Thiago Agustin Tirante, un’altra delusione per Cobolli. A cui evidentemente i sudamericani negli ultimi tempi risultano indigesti. Partita che si è messa subito in salita contro Buse, apparso più reattivo, più in palla, più in ritmo sin dai primi scambi. Il break al primo gioco ha indubbiamente incanalato la prestazione dell’azzurro, che non è riuscito a riprendersi. E il peruviano lo ha preso a pallate, gestendo a piacimento il gioco in un primo set dominato, chiuso con un altro break e con un punteggio pesante: 6-2.

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Buse implacabile, vittoria in due set su Flavio

Coraggioso ma effimero il tentativo di rimonta di Cobolli nel secondo parziale. Le speranze, in pratica, le ha alimentate soprattutto lo 0-30 del quarto game, con Flavio avanti 2-1, ma Buse s’è salvato col servizio e una insospettabile freddezza nei momenti decisivi. All’undicesimo gioco, anzi, è stato proprio lui a piazzare il break che di fatto ha deciso il match, visto che sul turno di battuta successivo il sudamericano ha chiuso senza troppi problemi per il 7-5 finale. Uscita dal campo a capo chino per Cobolli, delusissimo e contrariato per una prestazione indecifrabile e che gli costa carissimo in classifica.

Cobolli, tonfo nella classifica ATP e nella Race

Proprio in conseguenza dell’exploit dello scorso anno, infatti, la sconfitta contro Buse avrà conseguenze ancor più gravi in classifica per l’eroe – con l’amico Berrettini – dell’ultima Davis vinta dall’Italia. Addio ai 500 punti del trionfo del 2025, addio anche al possibile e sospirato ingresso nella top ten, proprio alla vigilia del secondo Slam stagionale. Un ruzzolone che rischia di costar caro anche in ottica Race, dove pure l’azzurro viaggia a ridosso della Top Eight. Agli ottavi dell’ATP 500 amburghese ci va invece Buse che sfiderà Jakub Mensik, il ceco che a febbraio ha vissuto un quarto d’ora di gloria battendo Jannik Sinner a Doha.