Netta sconfitta per Darderi contro il n°107 ATP Jacquemot a Tokyo, dove domani contro Vallejo Berrettini andrà a caccia della vittoria per mandare un messaggio a Volandri e scavalcare Luli nelle gerarchie azzurre in vista delle Final 8 di Bologna di Coppa Davis

Si conclude al secondo turno l’esperienza di Luciano Darderi all’ATP 500 di Tokyo, dove a sorpresa è stato eliminato dal n°107 Kyrian Jacquet, protagonista di una prestazione quasi perfetta. Una sconfitta che riaccende i dubbi sulla prima qualificazione in Coppa Davis di Luli, che in questi ultimi tornei potrebbe subire il sorpasso di Matteo Berrettini, anche lui impegnato nella capitale nipponica, nelle gerarchie di Filippo Volandri.

Darderi, che batosta contro il n°107 ATP Jacquet

Giornata da dimenticare per il tennis azzurro in Asia. Dopo la sconfitta di Paolini all’esordio al WTA 1000 di Pechino è arrivata infatti anche quella al secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo di Darderi, che dopo la bella vittoria al debutto contro Casper Ruud si è fatto sorprendere dal n°107 al mondo Jacquet, protagonista di una prova di altissimo livello e vittorioso per 6-3 7-6. Il francese ha infatti dominato il match dall’inizio alla fine, lasciando solamente le briciole a Luli al servizio (ben 15 ace in due set e il 92% di punti vinti con la prima in campo per Jacquet) e mettendo più volte pressione in risposta a Darderi, che ha provato a reggere l’urto salvando ben 5 delle 6 palle break concesse, salvo poi cedere 7-5 al tie-break. Il francese approda così ai quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo dove affronterà il qualificato Jaume Munar.

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Darderi, la debacle di Tokyo complica i piani in vista della Davis

Darderi lascia così Tokyo con l’amaro in bocca dopo che aveva ben impressionato contro Ruud, consapevole anche che gli impegni della tournée asiatica avranno un peso non indifferente nelle scelte di Volandri verso la lista dei convocati per le Final 8 di Coppa Davis che verranno annunciati entro lunedì 26 ottobre. Il capitano della squadra azzurra aveva infatti rivelato che sulle sue decisioni avrebbe influito molto la condizione e la forma dei giocatori in questo finale di stagione e quanto da loro mostrato negli ultimi tornei prima delle Finals di Bologna.

Per questo motivo Darderi non può sentirsi ancora certo della prima convocazione in Coppa Davis con l’Italia, nonostante sia saldamente il terzo miglior azzurro in classifica. Ad alimentare l’incertezza su chi andrà alla conquista della quarta Insalatiera consecutiva è infatti la grande profondità del nostro movimento, che oltre a Jannik Sinner (il quale quest’anno potrebbe tornare in azzurro ma è ancora in dubbio) e a Flavio Cobolli (forse l’unico certo di una chiamata per Bologna), può fare affidamento su Darderi, appunto, Musetti, Berrettini, Arnaldi e Sonego e ai doppisti Bolelli e Vavassori. Il principale rivale Luciano per una maglia azzurra al momento sembrerebbe essere un altro azzurro presente a Tokyo, ovvero Berrettini, uomo Davis azzurro e che già contro Alejandro Davidovich Fokina ha lanciato segnali più che incoraggianti e che ora va a caccia di un’altra vittoria contro il qualificato Vallejo.