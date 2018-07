Disastro Gabigol, perde anche la maglia

Continua il periodo negativo di Gabriel Barbosa Almeida, meglio conosciuto come Gabigol. All'attaccante di proprietà dell'Inter non ha infatti giovato il ritorno in Brasile, dove sinora con la maglia del Santos ha realizzato 5 reti in 16 partite, alternando buone giocate a prestazioni per nulla positive. Il club brasiliano, durante la presentazione ufficiale del nuovo acquisto Bryan Ruiz, ha fatto posare l'attaccante costaricense con la maglia numero 10, indossata fin qui proprio da Gabigol. Un vero e proprio smacco per l'attaccante classe 1996, che sarà quindi costretto a cambiare numero a partire dalle prossime partite. Non è da sottovalutare anche l'effetto psicologico che questa scelta potrebbe avere sul giocatore brasiliano, il quale ha faticato non poco negli ultimi due anni di carriera.

Dopo essere arrivato all'Inter nell'estate 2016 con l'etichetta di "nuovo Ronaldo" per più di 30 milioni di euro, Gabigol ha deluso alla grandissima le aspettative del popolo nerazzurro. Nella sua stagione in Serie A, l'attaccante brasiliano è stato per lo più un oggetto misterioso, scendendo in campo per appena 111 minuti nell'arco di tutto il campionato. L'estate scorsa è stato ceduto al Benfica in prestito nella speranza che un nuovo ambiente potesse rivitalizzarlo: l'effetto ottenuto fu esattamente l'opposto, con il club portoghese che lo rispedì all'Inter dopo appena sei mesi.

L'ultima decisione della società nerazzurra di mandarlo in prestito in Brasile fino a dicembre non ha pagato sinora. Dopo un inizio incoraggiante, le prestazioni del brasiliano sono andate in calando e anche i tifosi del Santos allo stadio e sui social in alcune occasioni non hanno frenato le critiche pesanti e gli sfottò, soprattutto in occasione del derby contro il Corinthias, nel quale l'ormai ex numero 10 si è divorato due clamorose palle gol. Quasi certamente Gabigol farà ritorno all'Inter a dicembre, al termine del prestito, e la società nerazzurra dovrà nuovamente decidere il suo futuro.

