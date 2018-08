Disastro Genova, la rabbia di Maradona

Diego Armando Maradona sui social ha voluto esprimere il suo cordoglio e allo stesso tempo la sua rabbia per il crollo del ponte Morandi a Genova.

"Il crollo del ponte in Italia mi fa male nell'anima, come tutti – si legge nel messaggio della leggenda del Napoli -. Lì (come in molte parti del mondo) se il lavoro costa 100, loro lo fanno per 50. E il resto se lo tengono quelli che hanno vinto l'appalto. Quelli che vivono o hanno vissuto lì, sanno che sfortunatamente le regole non vengono rispettate. È terribile, ma è così. Ed è sempre la gente a pagarne le conseguenze. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime".

Molti calciatori hanno espresso il loro pensiero su quanto successo a Genova, tra questi la testimonianza più significativa è quella del difensore genoano Domenico Criscito, passato proprio su quel ponte poco prima del crollo.

"Sono atterrato a Genova alle 11.20 con un volo da Parigi – le sue parole a Sky -, ho preso subito la macchina perché non avevo bagagli da ritirare, soltanto a mano. Vado a casa come al solito, poi mi chiama un amico con cui mi ero sentito prima. Mi ha chiesto dove fossi, ho risposto che mi trovavo a casa, lui mi ha detto che era appena crollato il ponte Morandi, dove ero passato poco prima. È stata una questione di minuti. Sono fortunato, ma altre persone no. Ogni genovese passa quel ponte quasi tutti i giorni, noi per venire al campo e altri per andare a lavorare. Ed è un peccato che nel 2018 succedano ancora queste cose. Io come capitano del Genoa sono vicino ai familiari delle vittime, ora ci stiamo allenando ma saranno due giorni di lutto. Siamo professionisti, dobbiamo farlo, ma dentro di noi c'è dolore. Abbiamo già parlato con gli altri e faremo qualcosa. Genova è una città bellisima, dobbiamo ripartire, essere forti e restare uniti. 30 persone non ci sono più e bisogna cercare di fare il possibile per far rivivere questa città nel migliore dei modi possibili. Io, da capitano, voglio essere d'aiuto".

SPORTAL.IT | 16-08-2018 12:45