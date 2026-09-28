L'analisi del CT azzurro dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale contro la Finlandia: il recupero di Lavia, l'esempio di Michieletto e i motivi per restare fiduciosi.

Fefé De Giorgi non molla, anzi rilancia. Il CT dell’Italvolley volta pagina dopo il disastroso epilogo degli Europei casalinghi, chiusi anzitempo con l’eliminazione ai quarti di finale contro la Finlandia senza neppure riuscire a qualificarsi per la Final Four di Milano. Azzurri fuori dalla lotta per le medaglie dopo un lungo periodo di successi e soddisfazioni e, per di più, costretti a rincorrere il pass per le Olimpiadi. C’è chi ha messo in discussione la posizione dello stesso tecnico salentino, legato da un contratto con la Federazione proprio fino a Los Angeles: in realtà, di cambiamenti in vista non ce ne sono.

Volley, l’analisi di Fefé dopo il tonfo con la Finlandia

Intervenuto alla DS e punzecchiato dalle domande di Maurizio Colantoni, De Giorgi ha sottolineato come i quarti rappresentino una sorta di prova della verità in tutti i grandi tornei. “Ricordo che dal 2021 noi abbiamo fatto dei quarti di finale col Giappone alle Olimpiadi, con la Francia al primo Mondiale, con l’Olanda nel 2023 a Bari: tutti 3-2, perché è un passaggio nel quale forse non serve veramente giocare la grandissima pallavolo o la pallavolo perfetta, ma devi uscirne da quel turno. È stata una serata un po’ complicata anche per merito degli avversari, ma eravamo riusciti a a girarla. Eravamo 11-8, anche 12-10: avevamo tutto per chiudere, non abbiamo concretizzato”.

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De Giorgi-Italia, futuro insieme: “Grazie al presidente”

La strada, comunque, è tracciata: “Questo è un percorso, un progetto importante che ha avuto una caduta in questo momento. È la prima volta che non giochiamo per le medaglie, sono dei momenti nei quali devi essere bravo a saper perdere. Non si può ogni volta pensare di ottenere il massimo ma ci sono dei ragazzi, un gruppo bellissimo e degli atleti eccezionali. C’è tutto per stare fiduciosi e tranquilli, almeno io lo sono, perché so che andremo anche a recuperare alcuni giocatori importanti”. La posizione di Fefé non è in discussione: “Ringrazio chiaramente il presidente che ha voluto immediatamente chiarire le situazioni e soprattutto ringrazio lui e la Federazione per l’organizzazione che c’è stata in questo Europeo”.

Il nuovo obiettivo dell’Italvolley: “Andare alle Olimpiadi”

Nel futuro l’Italia potrebbe contare su Keita, ma anche e soprattutto su alcuni big a pieno regime: “Sono contento per Lavia che ha recuperato dopo un anno difficile ed è un giocatore importante sotto tutti i punti di vista, mentre Michieletto è un patrimonio della pallavolo mondiale. Il ragazzo è stato proprio il vero esempio di quello che un po’ chiediamo noi a tutti: quella disponibilità, quella voglia di indossare questa maglia azzurra”. Fissato un nuovo obiettivo: “Il prossimo Mondiale darà altri tre posti per le Olimpiadi, poi ce ne saranno altri tre tramite il ranking mondiale. C’è tutto il margine: bisogna solo essere positivi e propositivi”.