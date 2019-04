Disastro Leclerc, si schianta: pole a Bottas

Una maledizione sembra aver colpito la Ferrari in questo avvio di Mondiale. Charles Leclerc, che aveva dominato il venerdì di Baku e le terze libere di sabato, si è schiantato nelle prove ufficiali buttando al vento una pole position che sembrava già scritta.

A scattare domenica in prima fila nel Gran Premio d'Azerbaigian saranno invece le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, che ringraziano per l'ennesimo regalo confezionato dalla scuderia di Maranello. Il finlandese ha piazzato in Q3 il tempo di 1’40.495, precedendo il compagno di squadra e l'altro ferrarista Sebastian Vettel. A seguire Verstappen, Perez, Kvyat, Norris, Giovinazzi (che verrà penalizzato di dieci posizioni) Raikkonen e Leclerc.

Un brutto incidente di Kubica in Q1, nella zona del castello, ritarda di oltre mezz'ora la Q2 a causa dei detriti in pista nel punto più stretto dell'intero tracciato cittadino: il polacco danneggia pesantemente la sua Williams, ma rimane illeso. Ad inizio Q2 il colpo di scena: Charles Leclerc, che aveva dominato il venerdì e nelle prove del mattino, va a schiantarsi nello stesso punto di Kubica, in Curva 8, compromettendo le sue qualifiche. "Sono uno stupido", ripete al team radio. Partirà dal nono posto.

In Q3 Lewis Hamilton, finora nascosto piazza la zampata del campione fissando il tempo di 1’40.703.

"Nessuna scusa, sono stato un incapace. Spingerò per avere una migliore giornata domani. Mi dispiace per i tifosi e per tutto il team, che si meritava di più", è quanto ha scritto Leclerc su Twitter.

Ordine di partenza, primi dieci

Bottas

Hamilton

Vettel

Verstappen

Perez

Kvyat

Norris

Raikkonen

Leclerc

Sainz

SPORTAL.IT | 27-04-2019 17:05