Disastro Musetti a Madrid: travolto da Lehecka e ranking in picchiata. Bertolucci si dispera, appello ignorato

Il carrarino esce malinconicamente di scena: doppio 6-3 in favore del ceco che sfiderà Fils nei quarti. Lollo senza intensità, vane le "richieste" durante la diretta tv.

Doveva segnare l’inizio della riscossa dopo un avvio di stagione non facile, compromesso dal “maledetto” infortunio patito nei quarti degli Australian Open quando era a un passo dal successo su Novak Djokovic. Per Lorenzo Musetti, invece, Madrid ha rappresentato la conferma degli attuali impacci. Deludente la prestazione del carrarino contro Jiri Lehecka. Il ceco non ha dovuto faticare più di tanto per staccare il biglietto per i quarti di finale, dove se la vedrà col francese Arthur Fils. Per Musetti, di contro, una prova scialba, senza mordente, senza lampi. Testimoniata dal punteggio: 6-3 6-3.

Madrid: Musetti subito in difficoltà contro Lehecka

Una prova disastrosa, senza troppi giri di parole, visto che Musetti ha concesso 21 punti in più al suo rivale nel corso di un match in cui non è riuscito a sfruttare le rare occasioni a favore e che l’ha visto andare subito sotto: break a favore del ceco nel terzo gioco, alla prima chance utile per strappare il servizio all’italiano. La reazione di Lollo s’è infranta sulle tre palle break non sfruttate nell’ottavo gioco, dove sullo 0-40 sembrava sul punto di poter finalmente cambiare l’inerzia della partita. Invece Lehecka le ha annullate tutte, infliggendo un altro colpo a Musetti, preludio al crollo nel nono gioco: altro break e primo set deciso.

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La crisi di Lollo continua: eliminato agli ottavi di finale

Nel secondo set il carrarino ha provato ad accendersi, ma senza troppa convinzione. E quando è riuscito a procurarsi delle opportunità per strappare il servizio al rivale, gli è sempre mancata la necessaria lucidità per portare a casa il game. Lehecka, in compenso, è stato molto più cinico, essenziale. Sorretto da un servizio solido, ma anche da una precisione nei colpi fuori dal comune, il finalista dell’ultimo Masters 1000 di Miami è riuscito a portarsi nuovamente in vantaggio e a chiudere con un altro 6-3, tra gli applausi dell’assonnato pubblico dell’Arantxa Sanchez. Una partita dai ritmi alti per Jiri, al contrario di quella di Lorenzo.

Musetti scivola in classifica ATP, l’invito di Bertolucci

Non a caso, durante la telecronaca della partita su Sky più volte Paolo Bertolucci ha provato a “scuotere” il carrarino dalla sua postazione di commento al fianco di Elena Pero. “Intensità, serve maggiore intensità”, l’invito dell’ex capitano azzurro di Davis. Quasi una sorta di appello, ricorrente e ossessivo, che però non è stato raccolto da Musetti. E le conseguenze si faranno sentire nel ranking, oltre che sul morale del campione italiano. L’eliminazione agli ottavi di Madrid, torneo che pure era iniziato tra grandi speranze e ambizioni, costa infatti a Lollo un ulteriore passo indietro nel ranking: decima posizione per lui, alla vigilia degli Internazionali d’Italia dove l’anno scorso si spinse fino in semifinale.