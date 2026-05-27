Disastro Paolini, ko e lacrime contro Solana: Jasmine spreca il vantaggio, s'infortuna alla caviglia e crolla

La garfagnina ha la partita in pugno ma spreca tutto, resta vittima dei problemi fisici e subisce la rimonta dell'argentina: inutile l'intervento del fisio nel terzo set.

Alla crisi di Jasmine Paolini, purtroppo, sembra non esserci fine. Ha dell’incredibile quanto accaduto alla garfagnina nel secondo turno del Roland Garros contro l’argentina Solana Sierra, 21enne di Mar del Plata che nel match precedente aveva avuto ragione di Emma Raducanu. In vantaggio di un set e di un break, l’azzurra ha letteralmente buttato al vento una vittoria che sembrava ormai in cassaforte per poi finire vittima prima delle sue paure, poi dei suoi dolori. Un infortunio alla caviglia, infatti, le ha reso la vita impossibile nel terzo set, consegnandola a una sorprendente e amarissima eliminazione anticipata.

Roland Garros, buon avvio per Paolini contro Sierra

Numero 68 della classifica WTA, specialista – da buona sudamericana – della superficie lenta, Sierra non aveva offerto grosse resistenze in avvio contro Paolini. Ottimo l’approccio alla partita di Jasmine, che dopo qualche game di studio ha piazzato un break chirurgico all’ottavo gioco, chiudendo poi i conti sul suo turno di battuta: 6-3, senza per giunta disperdere troppe energie sotto il cocente e temutissimo sole parigino. Anche nel secondo set l’inerzia è andata tutta dalla parte dell’italiana, che è riuscita a scappar via nel punteggio strappando un’altra volta il servizio alla rivale. Tutto secondo copione, insomma. Ma il peggio doveva ancora venire.

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Jasmine butta via il match e subisce la rimonta dell’argentina

Avanti 4-3 e con la battuta a disposizione, Jas s’è improvvisamente piantata consentendo a una fallosissima Sierra di rimettersi in carreggiata. All’argentina è bastato aggiustare un po’ la mira e ridurre al minimo i gratuiti per strappare il servizio all’italiana e per riportarsi in parità sul 4-4. Jasmine ha accusato il colpo, ha iniziato a sua volta a sommare errori su errori e a dar vita a una serie di smorfie contrariate. Dal 4-3 a suo favore Paolini s’è ritrovata sotto, col set vinto dall’argentina sfruttando una palla break a disposizione sul 30-40. Una mazzata terribile, probabilmente la svolta del match.

Infortunio alla caviglia, il fisio non fa miracoli: Paolini ko

Paolini, infatti, è crollata dal punto di vista psicologico e fisico in avvio di terzo set. Sullo 0-3 (ma con un solo break di svantaggio) sono arrivate anche le lacrime e in campo è entrato il fisio per un massaggio alla caviglia. Dopo l’intervento Jasmine ha ripreso un po’ di fiducia e ha accorciato le distanze, piazzando il controbreak della speranza. Poi, però, ha perso di nuovo il servizio, impossibilitata a forzare più di tanto. La resa è arrivata sul 6-3, insieme a nuove lacrime, stavolta di rabbia. “Ringrazio il pubblico, anche se ho sentito che facevano il tifo per Jasmine“, lo sberleffo a fine match di Sierra.