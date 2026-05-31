Disastro Pavlovic e fratelli Stankovic travolti: la disfatta di Milan e Inter nel 3-0 di Capo Verde alla Serbia

Gara senza storia a Lisbona: Capo Verde è già in forma Mondiale. Aquile senza Vlahovic, ma con il difensore rossonero e i due fratelli figli d'arte dell'Inter: tutti bocciati

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Capo Verde è già in forma Mondiale: 3-0 alla Serbia e figuraccia anche per Milan e Inter, rappresentate da Pavlovic e dai fratelli Stankovic. Senza Vlahovic, non convocato dal ct Paunovic, le Aquile sono state travolte a Lisbona dallo scatenato undici di Bubista, che per la prima volta giocherà la Coppa del Mondo in un girone di ferro con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita.

Milan, visto Pavlovic? Che disastro in Capo Verde-Serbia

All’Estádio do Restelo di Lisbona, in Portogallo, non c’è stata partita. È vero, alla Serbia mancavano alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi, ma il divario visto in campo ha spiegato bene perché Capo Verde abbia conquistato la qualificazione ai Mondiali, mentre la squadra di Paunovic sarà costretta a seguirli da casa.

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Tra i peggiori in campo il difensore del Milan, Pavlovic, principale responsabile del vantaggio degli Squali Blu dopo appena 11 minuti. Ryan Mendes si è preso gioco del centrale rossonero, saltandolo come un birillo sulla fascia destra, prima di servire in area Kevin Lenini Pina, che ha insaccato in caduta per l’1-0.

Male anche i fratelli Stankovic

Tra i pali è stato schierato Filip Stankovic, all’esordio assoluto e autore di un ottimo intervento alla mezz’ora su Cabral. In realtà, il 24enne portiere, reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia, non ha particolari responsabilità neppure in occasione dell’uno-due micidiale firmato da Duarte e Tavares tra il 59’ e il 63’. Resta però il fatto che abbia incassato tre reti senza riuscire a trasmettere sicurezza a un reparto difensivo da brividi.

Prestazione negativa anche per il fratello minore Aleksandar Stankovic, rimasto in campo per 66 minuti con la numero 10 sulle spalle senza mai riuscire a incidere. Anzi, la squadra di Paunovic ha spesso prestato il fianco alle ripartenze degli avversari, concedendo spazi enormi ai velocissimi uomini di Bubista.

Filip e Aleksandar Stankovic: cosa farà l’Inter

Figli dell’ex centrocampista Dejan Stankovic, Filip e Aleksandar faranno ritorno all’Inter, ma il loro futuro resta incerto. Per quanto riguarda il portiere, non è da escludere che possa far parte della rosa della prossima stagione, ma molto dipenderà dalla scelta finale del club sul primo portiere e dalle riflessioni in corso su Martinez.

Aleks, 20 anni, sarà riscattato dal Bruges per 23 milioni, ma il giovane talento vanta già diversi estimatori in Premier League. In questo caso il dubbio è se puntare sulle sue indiscutibili qualità in mezzo al campo oppure cederlo per incassare una cifra vicina ai 40 milioni da reinvestire su altri colpi.