Disastro Rossi: 14° in Austria, Marquez in pole beffa le Ducati

Marc Marquez centra la pole position nel GP d'Austria, mettendo in riga le due Ducati in una sessione di prove sparigliata dal meteo in quel di Spielberg e con Andrea Dovizioso battuto di appena 2 millesimi. Le mutevoli condizioni del tempo hanno mietuto tra le vittime più importanti Valentino Rossi, che al mattino non era riuscito a migliorare il tempo del venerdì a causa della pioggia e in Q1 non è riuscito ad andare oltre un desolante quattordicesimo posto: prenderà il via dalla quinta fila, lontanissimo dal rivale catalano.

Persa la pole position per pochi cm, la Ducati può comunque sorridere: al fianco di Dovizioso, a completare la prima fila, ci sarà infatti Jorge Lorenzo, terzo a + 0''135, con Danilo Petrucci ad aprire la seconda fila con il quarto tempo. Ottavo Andrea Iannone su Suzuki

GP Austria 2018, la griglia di partenza:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.7 1'23.241

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.1 1'23.243 0.002 / 0.002

3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 309.3 1'23.376 0.135 / 0.133

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.5 1'23.503 0.262 / 0.127

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.1 1'23.812 0.571 / 0.309

6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 1'23.887 0.646 / 0.075

7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.5 1'23.922 0.681 / 0.035

8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'24.091 0.850 / 0.169

9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1'24.124 0.883 / 0.033

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.5 1'24.227 0.986 / 0.103

11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.0 1'24.284 1.043 / 0.057

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 307.6 1'24.342 1.101 / 0.058

Q1:

13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.3 1'24.245 0.050 / 0.015

14 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.2 1'24.309 0.114 / 0.064

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.1 1'24.762 0.567 / 0.453

16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 305.8 1'24.767 0.572 / 0.005

17 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.3 1'24.805 0.610 / 0.038

18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1'24.834 0.639 / 0.029

19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 299.5 1'24.868 0.673 / 0.034

20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.1 1'25.067 0.872 / 0.199

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.4 1'25.178 0.983 / 0.111

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 302.9 1'25.310 1.115 / 0.132

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 305.6 1'25.339 1.144 / 0.029.

