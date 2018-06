Disastro Var e l'immenso Ronaldo: Portogallo-Spagna è uno show

Il derby di Madrid trasportato in Russia, gli errori della Var. Ma, soprattutto, Cristiano Ronaldo. Questo il menù della prima partita spettacolare di Russia 2018, il derby iberico tra Spagna e Portogallo che regala spettacolo e sei gol equamente distribuiti, oltre all’inatteso primato in classifica dell’Iran al termine della prima giornata del Gruppo B. L’esordio in panchina di Fernando Hierro, ct subentrato all’esonerato Lopetegui, è quindi felice a metà: CR7porta due volte avanti i campioni d’Europa, ripresi da una doppietta di Diego Costa, prima del sigillo di Nacho, ma l’ultima parola è ancora del numero 7 più famoso del mondo, che trasforma una punizione magistrale allo scadere. Ronaldo diventa così il primo portoghese a segnare tre reti in una stessa partita del Mondiale, lui che ne aveva segnati in tutto tre nelle precedenti partecipazioni. Proteste arbitrali da una parte e dall’altra per l’imperfetta direzione di Rocchi, mal coadiuvato dalla Var.

A partire meglio è proprio il Portogallo, bravo ad approfittare del blocco iniziale di cui è vittima la Spagna, logica conseguenza degli ultimi giorni di tensione. Così al 4’ è già tempo del primo rigore del Mondiale, con tanto di silent check della Var: contatto tra Nacho e Cristiano Ronaldo, Rocchi indica il dischetto e il portoghese spiazza De Gea. La reazione della Spagna è però veemente, guidata da un Diego Costa insuperabile sui palloni alti: il palleggio della squadra di Hierro è però a lungo fine a se stesso, così per il pareggio serve un’azione di potenza del centravanti, che al 24’ vince con vigoria, e una gomitata sospetta, il duello aereo con Pepe, manda al bar Fonte con un paio di finte e supera Rui Patricio in diagonale. Un super-gol che mette le ali alla Spagna, subito vicina al vantaggio con un bolide di Isco che sbatte contro la traversa e rimbalza in campo. La Roja domina, ma non sfonda, e viene beffata al 45’ da una papera di De Gea che non trattiene un tiro senza pretese di Ronaldo su contropiede rifinito da Guedes.

Il colpo subito però non abbatte la Spagna, che torna dagli spogliatoi con la personalità di chi sa quello che vuole: lo stile di gioco però non cambia, il giropalla continua a essere insistito, così per far girare la partita servono un paio di episodi in 5’. Al 10’ la difesa portoghese si dimentica di Busquets, che su punizione di Isco fa la sponda per Diego Costa, per il quale è facile appoggiare in rete da pochi passi, mentre al 14’ è un rinvio horror di Moutinho dopo una bella giocata di Silva a servire Nacho, il cui destro in corsa dal limite non è prendibile per Rui Patricio. La gara sembra finire qui, perché il Portogallo mostra ben poche idee per rimettere in piedi il risultato, ma finché c’è Cristiano c’è vita…



SPORTAL.IT | 15-06-2018 22:00