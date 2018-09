Disastro Var: l'arbitro viola il protocollo

Pioggia di 4 in pagella per l'arbitro di Inter-Parma, Gianluca Manganiello, e valanga di critiche anche per l'addetto alla Var Gianluca Rocchi dopo quanto successo sabato pomeriggio a San Siro.

All'11' del secondo tempo il giocatore del Parma Dimarco colpisce in area il pallone con il gomito sul cross di Perisic: i nerazzurri protestano e Manganiello come da regolamento si mette in contatto con Rocchi. Poi però, invece di andare a rivedere le immagini sullo schermo, decide sorprendentemente di riprendere il gioco, violando il protocollo che indica che chi sta davanti al video può solo suggerire, mentre la decisione finale spetta sempre al direttore di gara. L'episodio dubbio andava ricontrollato e invece l'arbitro ha erroneamente deciso di affidarsi al giudizio dei colleghi.

Non è l'unico errore grave di Manganiello: la stessa rete del Parma è in fortissimo dubbio. Il gol di Dimarco è splendido, ma al momento del tiro due giocatori crociati erano in fuorigioco e ostruivano la visuale ad Handanovic, che non ha visto partire la conclusione dalla distanza. Il gol era da annullare o almeno da rivedere al video. I giocatori del Parma da parte loro lamentano per la mancata espulsione per l'intervento con il piede a martello di Gagliardini su Di Gaudio: in questo caso la colpa è tutta di Manganiello, che incredibilmente non concede nemmeno la punizione. Una giornata da dimenticare per lui. E per la Var.

"Il rigore che ci è stato negato è clamoroso – ha urlato Spalletti nel dopo gara -Il tocco con il braccio di Dimarco è chiaro e davvero clamoroso. Non ci sono dubbi sia rigore, tocca la palla e la manda via con il braccio, con il gomito. Si vede nettamente. E poi mi è dispiaciuto il loro ostruzionismo, già nel primo tempo".

SPORTAL.IT | 16-09-2018 12:10