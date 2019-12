Incredibile Dominik Paris, terzo trionfo di fila a Bormio

Dominik Paris ha trionfato ancora una volta nella discesa libera di Coppa del Mondo di Bormio. Il 30enne di Santa Valburga ha così colto il terzo successo consecutivo sulla ‘Stelvio’, il quarto complessivo in carriera, dominando la gara.

Per Paris si tratta della diciassettesima vittoria in Coppa del Mondo. Il campione azzurro si è imposto con il tempo di 1’49″56, precedendo lo svizzero Beat Feuz (1’49″95) e l’austriaco Matthias Mayer (1’49″98).

Per quanto riguarda gli altri italiani, da segnalare il 14esimo posto di Mattia Casse (1’51″75), il 24esimo posto di Emanuele Buzzi (1’52″56), il 26esimo di Peter Fill (1’52″66) e il 29esimo di Matteo Marsaglia (1’53″02).

“La Stelvio mi piace perché combina tutte le caratteristiche per esaltare il discesista completo – aveva dichiarato Paris, prima del via, a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Devi essere tecnico per affrontare le curve e i cambi di direzione e devi essere scorrevole per portare al traguardo tutta la velocità che sei riuscito ad accumulare in alto e nel tratto centrale”.

“Devi avere inoltre una preparazione fisica perfetta per maneggiare i salti e non perdere il controllo negli ultimi, terribili quaranta secondi – aveva spiegato poi il discesista -. Insomma, chi vince sulla Stelvio può giustamente pensare di essere un discesista cui non manca nulla, senza esagerare direi il discesista perfetto”.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 13:04