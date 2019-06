Discreti: Per Mughini ero mascalzone ma sulla Juve avevo ragione

Anche i grandi sbagliano. E chissà che col senno di poi il sacrificio (ottimamente retribuito, non va dimenticato) di cedere Pogba al Manchester United non sia stato un errore per la Juventus che oggi sta cercando in ogni modo di riprendersi il suo (ex) gioiello. E’ ancora presto per parlare di Pogback ma segnali positivi ce ne sono e parecchi. C’è chi però rivendica di aver sempre criticato la cessione di tre anni fa. E’ Stefano Discreti che sul portale di Sportmediaset va indietro col tempo per poi ribadire la necessità di vestire di bianconero il centrocampista francese.

IL RICORDO – Discreti ricorda come nell’estate 2016, quando si parlava di un sacrificio necessario in casa bianconera per risistemare le casse societarie, quanta ilarità suscitò la sua presa di posizione pubblica di vendere Bonucci a tutti i costi e non Pogba. “L’amico Giampiero Mughini addirittura estrapolò questa mia indicazione di mercato dandomi simpaticamente del “mascalzone” nella sua biografia. Il tempo però, come sempre, è stato un galantuomo.Aver venduto Pogba a 105 milioni e non Bonucci a 70 nel 2016 è stato un clamoroso autogol della dirigenza bianconera”.

LA SITUAZIONE – Mentre Pogba ha mantenuto inalterato il suo valore di mercato (anzi, oggi costa di più) per Bonucci è accaduta la situazione inversa anche se resta un buon difensore. Il centrocampista del Manchester nella nuova Juve di Sarri sarebbe un jolly prezioso, potendo giocare in tanti ruoli e per Discreti va fatto di tutto per riportarlo alla base: “D’altronde non è mai troppo tardi per rimediare ai propri errori”.

SPORTEVAI | 19-06-2019 09:37