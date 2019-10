Dispetto Barcellona, il Clasico diventa un caso

Il primo Clasico della Liga 2019-2020 resta in discussione. Dopo che la Liga ha espresso l’intenzione di spostare la gara in calendario per il 26 ottobre, giorno in cui è prevista a Barcellona una manifestazione di protesta contro le sentenze del processo che ha portato alla condanna dei catalani ritenuti responsabili degli incidenti che portarono alla dichiarazione unilaterale d'indipendenza della Catalogna avvenuta nell'ottobre 2017, la società blaugrana ha deciso di opporsi alla possibilità di disputare l’andata al “Bernabeu”.

Niente inversione di campo, quindi, come riporta il Mundo Deportivo secondo cui il Barcellona ha già fatto arrivare il proprio parere in merito al "Comite' de Competición" della Liga.

La gara di ritorno è in calendario per il 1° marzo 2020.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 16:33