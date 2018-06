Diventa obeso per tifare Perù

Altro che sette chili in sette giorni. Che poi, nel caso del film con Carlo Verdone, lo scopo era quello di perderli.

Un eccentrico tifoso del Perù non ha invece trovato di meglio che ingrassare di ben 25 chili allo scopo di potere acquistare i biglietti relativi alle gare che la selezione sudamericana sta giocando in Russia.

Miguel F. (il cognome non l’ha voluto dire) ha mostrato il tagliando della gara con la Danimarca, poi persa dai biancorossi, ad alcune televisioni sudamericane. E ha anche raccontato la sua bizzarra vicenda. "Sono un supertifoso della nazionale, che per me viene prima anche della squadra del cuore, l'Universitario di Lima e pur di seguirla sono disposto a tutto. Sono stato presente a ogni partita del Perù nelle eliminatorie sudamericane e avevo giurato a me stesso che sarei andato anche in Russia" ha esordito, ammettendo però di non essere riuscito ad assicurarsi neanche uno dei biglietti messi a disposizione dei peruviani, al ritorno al Mondiale dopo ben trentasei anni.

A quel punto la strada era decisamente in salita ma Miguel F. non si è perso d’animo. "Rimanevano a disposizione sul sito web della Fifa solo per quelli per i disabili. Il requisito era di essere sulla sedia a rotelle oppure obesi" ha spiegato. E così si è sottoposto a un regime alimentare nel quale la facevano da padroni carboidrati e dolci. "Mangiando di tutto in modo smodato in tre mesi ho ottenuto il certificato medico di obesità corporale richiesto dalla Fifa: secondo i suoi parametri dovevo ingrassare di almeno 25 chili e ci sono riuscito", si è infine auto-celebrato.

Pare che un suo amico, pur di ottenere i biglietti, stesse seriamente valutando l’idea di farsi spezzare una gamba per poter poi assistere alle gare di Guerrero e compagni su una sedia a rotelle: alla fine non se l’è sentita ed è rimasto in Perù, senza fratture.

