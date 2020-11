Diverte anche l'Italia sperimentale: goleada all'Estonia

L’Italia sperimentale di Roberto Mancini ha battuto per 4-0 l’Estonia in un’amichevole giocata al Franchi di Firenze. Gli Azzurri si sono imposti grazie alle reti di Grifo (doppietta), Bernardeschi e Orsolini, in una gara che non ha mai avuto storia e ha dato alcune indicazioni al ct azzurro, che ha seguito la partita da casa causa Covid (al suo posto in panchina il vice Evani). I prossimi impegni saranno le sfide di Nations League contro Polonia e Bosnia. Debutto in azzurro per Bastoni, Pessina, Pellegri, Luca Pellegrini e Calabria.

LA GARA

Dopo un avvio lento, l’Italia sperimentale diretta da Evani prende il sopravvento e al 14′ sblocca il risultato con Grifo: l’esterno del Friburgo su un lancio in profondità calcia di prima e sorprende Meerits, portando in vantaggio gli Azzurri.

La Nazionale attua un palleggio costante e domina la partita, al 27′ arriva il raddoppio: Bernardeschi si accentra e con una conclusione dal limite batte per la seconda volta il portiere estone. Gli ospiti reagiscono colpendo un palo con un tiro-cross di Liivak, poi è sempre Italia con Di Lorenzo vicino al tris nel finale di tempo.

Tempo di (nuovi) esperimenti nella ripresa, Evani dà spazio a Pessina per Tonali. Gli Azzurri gestiscono ma mancano occasioni chiare da gol. Al 70′ dentro Pellegri (al debutto) per Lasagna, Orsolini per Bernardeschi e Pellegrini per Emerson.

Al 74′ rigore per i padroni di casa, Gagliardini viene atterrato in area: dagli undici metri Grifo firma il tris e la doppietta personale. Evani inserisce nel finale anche Calabria per D’Ambrosio ed El Shaarawy per il man of the match Grifo.

Orsolini all’85’ sfiora il poker, che trova poco dopo su calcio di rigore che si guadagna e trasforma con freddezza, chiudendo il match.

OMNISPORT | 11-11-2020 22:41