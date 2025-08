DiVincenzo non è infortunato? Il dubbio s'insinua, Petrucci "si fida" del video mandato dal giocatore

La Gazzetta dello Sport ha intervistato il presidente FIP, incalzandolo sulle reali condizioni di DiVincenzo. La risposta: "Dobbiamo fidarci di quel video...".

“Mi devo fidare di un video che ci ha mandato in cui spiega i suoi problemi. Il resto sono solo illazioni”. Ma i dubbi, dopo un’affermazione così, Gianni Petrucci l’ha fatti venire a molti: davvero la FIP s’è fatta bastare un video inviato (con qualità anche bassa, peraltro) da Donte DiVincenzo per convincersi che lui a EuroBasket non avrebbe potuto giocare? A lanciare il sasso nello stagno è stata la Gazzetta, che in un’intervista fatta al numero uno del basket nazionale non s’è fatta troppi scrupoli, chiedendo se davvero la FIP fosse sicura che DiVincenzo stesse male o se dietro alla rinuncia a unirsi a gruppo di Pozzecco ci fosse dell’altro.

L’insinuazione della Gazzetta e la risposta (piccata) di Petrucci

“A noi risulta che DiVincenzo stia benissimo, altro che piede infortunato…”. L’affermazione dell’intervistatore è arrivata dritta al nocciolo della questione, sebbene Petrucci si sia “smarcato” ponendo quel video inviato dal giocatore come prova inconfutabile del suo malessere.

In aggiunta a ciò, sempre Petrucci ha sentenziato che “Darius Thompson non lo farà rimpiangere”, lasciando intendere che per la FIP l’innesto dell’ex play di Brindisi rappresenta comunque un upgrade importante e non necessariamente un declassamento rispetto a quello che avrebbe guadagnato il gruppo con DiVincenzo a roster.

Sulla cui vicenda non pochi già nelle ore immediatamente precedenti all’annuncio del mancato arrivo del giocatore dei Minnesota Timberwolves aveva sollevato qualche dubbio sulla reale veridicità della tesi riportata per giustificare il forfait.

Perché DiVincenzo avrebbe dovuto rinunciare alla chiamata?

In molti soprattutto si sono interrogati sul perché, dopo mesi di rincorse burocratiche per ottenere passaporto e soprattutto abilitazione sportiva a giocare per la nazionale italiana, DiVincenzo avesse deciso di gettare la spugna in modo tanto rapido e (apparentemente) indolore.

C’è chi ha pensato che i Wolves avessero voluto cautelarsi, di fatto “invitando” il proprio tesserato (a libro paga per 12 milioni di dollari) a non imbarcarsi sul volo per l’Italia e rinunciare a giocare EuroBasket. C’è anche chi ha provato a sostenere la tesi del ripensamento, basata sull’idea che è meglio avere un’estate di vacanze davanti a sé piuttosto che un impegno dall’altra parte dell’oceano in un mondo del tutto nuovo e sconosciuto (DiVincenzo ha sempre e solo giocato negli USA, prima al college e poi in NBA).

Addirittura, c’è chi s’è detto convinto che ci fossero problemi burocratici che sono stati tenuti nascosti, anche perché tutti s’erano esposti pubblicamente per la fumata bianca. Qualunque sia la verità, DiVincenzo a EuroBasket non ci sarà. Il resto, per dirla alla Petrucci, sono tutte illazioni.

Gallinari perde gara 2: l’arrivo in Italia slitta di altre 48 ore

Intanto nella notte per Pozzecco, il cui futuro non dipenderà a Petrucci (“Ormai della scelta degli allenatori se ne occupa il coordinatore delle nazionali maschili, Gigi Datome”), è arrivata un brutta notizia: la sconfitta in gara 2 della finale di BSN rimediata dai Vaqueros de Bayàmon in casa del Leones de Ponce allontanerà Danilo Gallinari dal ritiro azzurro per almeno altre 48 ore.

La serie è infatti in parità (1-1) e mal che vada arriverà a gara 5, in programma l’11 agosto. Decisamente migliore delle precedenti la prova del Gallo, che aveva saltato gara 1 per via dell’incidente in acqua che ha avuto per protagonista la moglie Eleonora Boi, morsa da uno squalo mentre faceva un bagno a Isla Verde (e in dolce attesa del terzo figlio della coppia): 22 punti con 9/18 dal campo, 4 rimbalzi e 5 assist in 31 minuti di utilizzo, migliore ruolino di marcia tra tutti i giocatori dei Vaqueros scesi in campo (ha pesato l’assenza di Chris Duarte, infortunato a una spalla durante gara 1).

Insomma, nella migliore delle ipotesi Gallinari potrà aggregarsi al gruppo azzurro non prima del 13 agosto, due settimane esatte prima del via di EuroBasket alla vigilia del test con l’Argentina in programma il 14 agosto alle 20 a Bologna.