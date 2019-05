Divorzio Juve-Allegri, un grande ex non è sorpreso

Mentre in casa Juventus sono in pieno svolgimento le consultazioni all’interno della dirigenza per individuare l’erede di Max Allegri, c’è un illustre ex bianconero che è in corsa per conquistare il primo trofeo europeo della propria carriera, da contendere peraltro a un candidato alla panchina della Juve come Maurizio Sarri.

Si tratta di Stephan Lichtsteiner, che con il suo Arsenal sfiderà il Chelsea nella finale di Europa League in programma il 29 maggio a Baku.

Nell’attesa il difensore svizzero ha commentato proprio la notizia della separazione tra Allegri e la Juventus, non dicendosi sorpreso: “Non sono rimasto sorpreso da questa notizia, alla Juve ogni anno va via gente importante che ha vinto tanto, qualcosa devi cambiare" ha detto l’ex laziale a ‘Sky Sport’.

"Allegri ha fatto cinque anni ad altissimo livello, ha vinto quasi tutto, ha disputato due finali di Champions, ora sia lui che il club ripartiranno da zero, auguro il meglio a tutti" ha aggiunto l’esterno.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 21:07