Il 31 marzo scorso è saltata l'udienza decisiva per il divorzio della coppia Totti-Blasi, il per smepre capitano è via con la compagna Noemi Bocchi mentre Ilary attende l'ufficialità per imprimere la svolta attesa

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non c’è ancora una data (nota) per l’udienza cardine che sancirà la fine di un’epoca, per entrambi. La fine di un sodalizio umano, l’emblema di una coppia che ha resistito vent’anni tra turbamenti e indiscrezioni, stretta tra cronaca e showbiz: il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi appartiene al futuro, perché l’udienza programmata per marzo, da quel che è merso nel corso di questi giorni, sarebbe stata rinviata. In effetti, nulla più è stato aggiunto nonostante Ilary fosse finita al centro del focus televisivo per via del suo GF Vip o per il debutto di Chanel Totti, in coppia con Filippo Laurino, a Pechino Express.

La verità di Chanel Totti

La stessa Chanel, una dei tre figli della coppia, aveva espresso la sua personalissime e incontestabile elaborazione della fine della relazione tra i suoi genitori (e non della loro famiglia) a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, esternando ciò che non aveva ancora espresso sul suo sentire, su ciò che prova in merito a un addio non ancora formale. Perché quell’udienza saltata avrebbe definito un capitolo importante sia per Totti, ora all’estero con Noemi Bocchi, e la stessa Blasi, desiderosa di sposarsi con l’attuale compagno Bastian Muller.

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Divorzio Totti-Blasi, l’udienza saltata

Certo, è stato tutto un ribadire sia le nozze sia l’intenzione di chiudere, in via definitiva, il matrimonio precedente, da parte di Ilary e in diverse interviste rilasciate a ribadire come sia ormai aperta una fase nuova della sua vita. L’anello di San Valentino ne è un simbolo, una promessa di impegno in attesa di giudizio. Giudizio in merito a divorzio e quel che l’intreccio familiare e di affari abbia significato per la coppia Totti-Blasi.

Una scelta legittima quando necessaria per procedere e andare oltre quella lunga storia che è stata la sua famiglia con il per sempre capitano della Roma. Il dettaglio, per nulla secondario, dell’udienza saltata il 31 marzo scorso era stato anticipato dal giornalista Gabriele Parpiglia e poi ripreso, ma senza particolare attenzione per via dell’agenda televisiva. Un autentico tsunami.

Ilary nel baratro del GF Vip

Innegabile come la situazione in cui versa il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary, sia divenuta prorompente di contro alla crescita e anche all’apprezzamento nei riguardi di Chanel, che ha colto l’occasione di Pechino Express per consentire che certi aspetti del suo personaggio emergessero.

Tempi e modi complementari se confrontati ai social, su cui aveva costruito in base a piattaforme digitali e strategie sempre più raffinate il suo spazio autonomo, rispetto ai genitori. E gli ascolti paiono goderne, di riflesso.

La fuga di Totti e Noemi Bocchi alle Bahamas

Chissà se la fuga alle Bahamas era già programmata, proprio per segnare il cambio post udienza o è un semplice modo per vivere una parentesi romantica e serena lontana dai crucci recenti, per Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Dopo tre anni di relazione pubblica, ufficializzata a seguito delle continue e persistenti indiscrezioni e con l’uscita all’estero che sancì il legame, la coppia è volta altrove, lontano da Roma e da una dimensione non proprio di calma per via delle recenti questioni che interessano il capitano. Una pausa per ritrovarsi e che li ha condotti al The Cove Atlantis, un resort extralusso affacciato sulla celebre Paradise Beach, a pochi passi da Nassau. I social sono ancora una volta testimonianza di questa interruzione dagli obblighi.

A data da destinarsi

Il 31 marzo è passato dunque senza clamore e conseguenze, se non il silenzio. Ilary aveva affermato a Verissimo di volersi sposare subito con Bastian una volta ottenuto il divorzio dall’ex marito, Francesco Totti, e chiarito, di conseguenza, l’insieme dei dettagli sospesi che riguardano le note questioni pendenti e su cui dovranno inevitabilmente confrontarsi (vedi assegno di mantenimento e non solo) i rispettivi avvocati. A data da destinarsi.