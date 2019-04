Djidji, ancora problemi al ginocchio

Il difensore del Torino Koffi Djidji è in dubbio per la trasferta di Genova perché non ha ancora superato la lesione parziale del menisco laterale del ginocchio destro rimediata lo scorso 10 febbraio nel match contro l’Udinese.

Il centrale granata aveva scelto la terapia conservativa per evitare l'operazione che l'avrebbe tenuto fuori per due mesi, ed era tornato in campo il 16 marzo contro il Bologna: il giocatore sembrava tornato regolarmente a disposizione ma si è di nuovo fermato perché il ginocchio è tornato a dare fastidio. Al suo posto con il Genoa giocherà Moretti.

18-04-2019