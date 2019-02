Djimsiti teme un aspetto del Torino

Le magie di Krzysztof Piatek gli hanno rovinato la settimana del compleanno, ma Berat Djimsiti, fresco 26enne, è pronto a voltare pagina per pensare alla partita contro il Torino, altra gara cruciale sulla strada verso un posto in Europa League: "Teniamo alla Coppa Italia, ma prima di pensare alla Fiorentina dovremo prestare attenzione al Torino che è una squadra che subisce pochi gol. Affrontarlo sarà come giocare col Milan, vedo diverse similitudini” ha detto l'ex difensore dell'Avellino.

Djimsiti non può però fare a meno di ripensare alla gara contro il Milan e al primo gol di Piatek: "Nell’azione dell'1-1 nove giocatori su dieci avrebbero stoppato la palla per girarsi, lui su una mezza occasione ha fatto al volo un gol straordinario".

SPORTAL.IT | 20-02-2019 22:20