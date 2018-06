Djokovic amaro mette in dubbio Wimbledon

Novak Djokovic ha commentato amaro la sconfitta con Marco Cecchinato nei quarti del Roland Garros: "Questa sconfitta è difficile da digerire soprattutto perché arriva dopo mesi di ricostruzione e perché avevo una grande occasione per compiere, almeno, un altro passo. Non so se andrò a giocare sull'erba. Io non voglio darvi alcuna risposta", ha spiegato il serbo, mettendo così in dubbio Wimbledon.

"Congratulazioni a Marco per la sua grande prestazione. Grazie a Parigi, grazie Roland Garros", ha poi scritto più tardi su Twitter.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 10:15