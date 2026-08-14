Djokovic lancia l’avvertimento a Sinner e Alcaraz: “Mai stato così bene”. Il retroscena di Thiem su Jannik

L’assenza di Sinner e Alcaraz apre prospettive importante al serbo che torna in campo a Cincinnati e rivela di essere in un grande stato di forma. Thiem parla del rapporto con Jannik

La marcia di avvicinamento agli US Open continua per tutti. E occhio al vecchio “volpone” Novak Djokovic che potrebbe riuscire ad approfittare di un momento di difficoltà sia di Carlos Alcaraz, assente dallo scorso aprile, sia di Jannik Sinner costretto a rinunciare a tutti gli appuntamenti in Nord America.

La voglia di Novak Djokovic

Il mondo del tennis sta vivendo un momento particolare nel corso di questa prima parte della tournée americana. Tanti forfait a cominciare da due dei migliori giocatori al mondo con Sinner e Alcaraz che hanno dato forfait prima al Masters 1000 del Canada e poi a quello di Cincinnati. E per Novak Djokovic si aprono prospettive importanti con il serbo che sembra arrivato all’appuntamento nella migliore condizione possibile: “Sono qui per completare al top la mia preparazione in vista degli US Open. Dopo Wimbledon, il mio corpo ha reagito alla grande, non mi ero mai sentito così bene dopo uno Slam. Avevo avuto sempre qualche infortunio a frenarmi, in questi mesi invece sono stato bene”. Poi manda un messaggio a Jannik e Carlos: “Senza Sinner e Alcaraz sognare è un po’ più facile”.

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L’avvicinamento di Sinner agli US Open

Continua in silenzio e lontano dai riflettori la marcia di avvicinamento di Jannik Sinner agli US Open. Una preparazione di sicuro non ideale per l’azzurro che dopo Wimbledon non è più tornato in campo e non ha ancora assaggiato il passaggio al cemento. Nei prossimi giorni però l’azzurro dovrebbe fare le valigie per partire in direzione di New York dove dovrà provare a ritrovare subito il ritmo agli US Open nella speranza che il problema al ginocchio sia ormai solo un ricordo.

Thiem, il retroscena su Jannik

Vicini di casa, quasi. Dominic Thiem resta un tennista di culto per gli appassionati della racchetta. L’austriaco che in carriera ha conquistato anche la vittoria di uno US Open nel 2020, è stato spesso tormentato dagli infortuni che alla fine lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca. Ma il suo gioco e il suo modo di stare in campo e fuori lo hanno reso uno dei preferiti dai tifosi. E ora ha anche costruito un rapporto d’amicizia con Sinner: “Io e Jannik ci siamo trovati subito bene parlando in tedesco, e ormai ci conosciamo da molto tempo. Se capita di incontrarlo è sempre qualcosa di bello, scambiamo due chiacchiere, a volte in italiano e a volte in tedesco”.