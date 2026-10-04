Vittoria capolavoro per il serbo sul tedesco nei quarti di finale del China Open: dopo il primo set perso, Nole non ha mollato e ha piazzato due break chirurgici.

La rinascita di Novak Djokovic è l’assist perfetto per Jannik Sinner. Il rosso di San Candido si sarà ricordato di quand’era bambino, col poster di Nole in cameretta, e avrà fatto un gran tifo per il suo vecchio idolo nei quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino contro Sascha Zverev. Battendo – piuttosto a sorpresa – il tedesco, la leggenda serba ha dato una grossa mano al suo epigono italiano. Sinner, comunque vada, rimarrà in vetta alla classifica ATP anche al termine del Masters 1000 di Shanghai. Al momento ha 1280 punti di vantaggio su Zverev, che dunque non potrà superarlo. Soprattutto se a Shanghai giocherà male come a Pechino.

Zverev-Djokovic, tensioni col giudice di sedia a Pechino

Momenti di tensione tra i due giocatori e il giudice di sedia Adel Nour nella fase iniziale del match. Nel corso del secondo gioco del primo set, dopo che Zverev aveva vinto il primo strappando il servizio a Djokovic, il tedesco si è lamentato a viva voce di essere stato disturbato dal led della velocità del servizio, sul punteggio di 30-15 a proprio favore. Il possibile 30-30, diretta conseguenza dell’errore di Sascha, è stato “congelato” in attesa del check. Quando Nour ha stabilito che il punto andava rigiocato, è stato il turno di Djokovic a protestare. Novak ha chiesto – invano – che la correzione del led difettoso scattasse da quel momento, oppure che si annullassero tutti i punti precdenti. Niente da fare.

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Miracolo Djokovic: batte Sascha e agguanta la semifinale

Di Zverev il primo set, grazie al break ottenuto nel game d’apertura: 6-4 il risultato in suo favore. Bravissimo, però, Djokovic a restare mentalmente aggrappato alla partita, senza concedere nullal al rivale. Anche il secondo set si è deciso in volata, ma stavolta è stato Djokovic a piazzare il break chirurgico in conclusione della frazione: 6-4 il risultato in favore del serbo, acclamato dai tifosi cinesi. Equilibratissimo anche il terzo e decisivo parziale. Djokovic al secondo tentativo ha bissato il capolavoro del set precedente, strappando il servizio al tedesco proprio al decimo gioco. Missione compiuta, Nole si è regalato un’altra semifinale e ha aiutato Sinner.

Sorpresa Nole: quest’anno vuol partecipare alle ATP Finals

Djokovic, intanto, secondo quanto riportato dai media serbi, ha fatto sapere di essere intenzionato – a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi – a prender parte alle ATP Finals in programma a novembre a Torino. Questa volta Nole non rinuncerebbe alla qualificazione, visto che le sue condizioni generali – assicura – sembrano migliori rispetto al passato. Peccato però che, proprio quest’anno, per Djokovic il pass per le Finals sia molto complicato. Al momento il gap tra il serbo e l’ottava posizione, occupata da Medvedev, è di 680 punti e in mezzo ci sono altri due giocatori: De Minaur e Jodar. Ma adesso Nole ci crede più che mai.