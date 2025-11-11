Djokovic “bugiardo e imbroglione”: dopo 4 anni arrivano le scuse. La confessione di Nole su Sinner e Alcaraz

La retromarcia del noto giornalista da 9 milioni di follower su X, Piers Morgan, nell'intervista che chiude la polemica per lo scandalo dell'Australian Open del 2022

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Meglio tardi che mai. Dopo quasi quattro anni dalle durissime accuse lanciate a Djokovic, arrivano le scuse de visu di Piers Morgan al campione serbo. Il giornalista inglese, che vanta un seguito di 9 milioni di follower su X e che di recente ha intervistato Cristiano Ronaldo, definì Nole “bugiardo e imbroglione” per lo scandalo degli Australian Open del 2022. Fresco vincitore del torneo 250 di Atene, Djokovic si è lasciato andare a una confessione su Sinner e Alcaraz, impegnati nelle ATP Finals di Torino.

Djokovic accusato di essere bugiardo e imbroglione

Il nastro va riavvolto al mese di gennaio del 2022, quando Djokovic finì nell’occhio del ciclone perché rifiutò di rivelare il suo stato di vaccinazione contro il Covid, che era, invece, un requisito fondamentale per l’ingresso in Australia e la conseguente partecipazione agli Australian Open.

Così, Nole fu espulso dall’allora ministro dell’immigrazione, Alex Hawke, sollevando un polverone di dimensioni mondiali. A gettare benzina sul fuoco anche il tweet al vetriolo di Piers Morgan, che aizzò i suoi milioni di follower con queste parole: “L’imbroglione delle regole sul Covid, bugiardo riguardo al modulo di immigrazione e icona no vax Novak Djokovic perde l’appello finale contro l’espulsione e sarà cacciato dall’Australia senza poter competere agli Australian Open. Bene”.

La retromarcia di Morgan dopo quasi 4 anni

I due si sono ritrovati faccia a faccia in una lunga intervista che andrà in onda integralmente su Youtube nelle prossime ore. Ma le anticipazioni dell’ultima puntata del ‘Piers Morgan Uncensored’ sono gustosissime.

Il confronto tra il noto giornalista e la superstar del tennis si è aperto proprio con la retromarcia del primo, che ha cambiato idea rispetto ha quanto dichiarato quasi quattro anni fa. Già, Morgan ha iniziato la chiacchierata scusandosi con Nole, questa la reazione del 38enne di Belgrado: “Quello che hai detto la dice lunga sulla persona che sei. Dico solo che io non sono così”.

La confessione su Sinner e Alcaraz

Il discorso si è poi spostato sui assi che stanno dominando la classifica ATP. Djokovic, che ha rinunciato alle ATP Finals di Torino spianando la strada a Musetti, si lascia andare a una confessione su Sinner e Alcaraz: “Contro questi due ragazzi sarà difficile riuscire a vincere il 25esimo Slam”.

Un tentativo proverà a farlo proprio in Australia, dove ha vinto ben dieci volte. Poi rivela il suo sogno: giocare un giorno contro il figlio undicenne Stefan in un match professionistico. Ma già lo mette in guardia: niente sconti in campo, sarebbe spietato come al solito. “Gli darei una bella lezione” chiosa il serbo.