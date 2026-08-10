Djokovic, che chance allo US Open: a Cincinnati prove di record senza Sinner e Alcaraz. Il “regalo” di Jannik a Tsitsipas

Gli infortuni di Sinner e Alcaraz regalano una chance d'oro a Djokovic, che a Cincinnati proverà a tornare a conquistare un big title anche per lanciare un messaggio agli avversari in vista dello US Open, dove potrebbe realizzare un record incredibile

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Mentre i giovani Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono alle prese con il recupero da un infortunio, il “vecchio” Novak Djokovic si sta allenando in Montenegro per preparare il ritorno in campo a Cincinnati, dove proverà a sfruttare l’assenza dei primi due giocatori al mondo per tornare a conquistare un big title del circuito maggiore e lanciare un segnale ai rivali in vista dello US Open, dove visti gli acciacchi dell’azzurro e dello spagnolo potrebbe ritrovarsi una ghiotta chance di conquistare l’ambitissimo 25° slam in singolare.

Djokovic torna in campo per preparare Cincinnati

Si avvicina sempre più il rientro di Djokovic, che si appresta a tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati a distanza di circa un mese dall’ultima sua partita in semifinale a Wimbledon. Dopo le immagini comparse settimana scorsa sui social di Nole impegnato in palestra con il suo fisioterapista a Tivat, oggi sono state diffuse anche le prime del serbo in campo per allenarsi sotto il forte sole e l’umidità del Montenegro per abituarsi anche alle condizioni che potrebbero accoglierlo in Ohio, dove l’anno scorso le temperature estreme avevano creato più di qualche disagio ai giocatori.

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Chance ghiotta a Cincinnati senza Sinner e Alcaraz

Per Djokovic quello a Cincinnati sarà un ritorno a distanza di tre anni dall’ultima partecipazione, con Nole che proverà a ripetere quanto fatto nel 2023, quando conquistò l’ultimo dei suoi titoli a livello di Masters 1000 al termine di una epica finale contro Alcaraz. A facilitarlo in questa impresa c’è l’assenza proprio di Carlos e di Sinner, che rendono il serbo il favorito al successo finale insieme ad Alexander Zverev.

Gli infortuni di Sinner e Alcaraz rendono Djokovic il favorito allo US Open?

Fare bene in Ohio permetterebbe a Djokovic di lanciare un segnale ai suoi rivali in vista dello US Open, dove considerati gli acciacchi di Sinner e Alcaraz (la cui presenza è ancora in forte dubbio) Nole potrebbe avere qualche chance in più rispetto al passato recente di raggiungere il suo grande obiettivo, ovvero conquistare il 25° slam, impresa che lo renderebbe il giocatore in assoluto (quindi contando anche le donne) ad aver vinto più Major in singolare. Ovviamente riuscirci non sarà facile come abbiamo già visto al Roland Garros, soprattutto perché pur essendo un po’ acciaccato al momento (col ginocchio che per lo US Open potrebbe benissimo essere guarito completamente) Jannik rimane senza dubbio il favorito numero 1 per la vittoria dell’ultimo slam stagionale.

Il ritiro di Sinner è un regalo per Tsitsipas

Il ritiro di Sinner da Cincinnati non è stata però una buona notizia solo per Djokovic (e per chiunque punti al titolo), ma anche per Stefanos Tsitsipas, che dopo essere sprofondato nel ranking avrebbe dovuto prendere parte alle qualificazioni per giocare in Ohio. Avrebbe appunto, perché il ritiro di Jannik ha liberato un posto in tabellone, subito occupato dal greco, che sui social ha scherzato sulle sue difficoltà a entrare nel tabellone principale condividendo un video del Cincinnati Open che lo ritrae mentre cerca di accedere alla palestra del torneo da una porta bloccata.