Djokovic, dall’esaltazione al ritiro a sorpresa: le scuse di Nole al Six Kings Slam e i timori sulle ATP Finals

Dopo un primo set entusiasmante e combattuto contro Fritz, Djokovic è stato costretto ad alzare bandiera bianca al Six Kings Slam, alimentando i dubbi sulla sua presenza alle ATP Finals

Dopo non essere apparso al meglio nella sfida contro Jannik Sinner, Novak Djokovic ha confermato le sensazioni non positive sulle sue condizioni nella sfida per il terzo posto al Six Kings Slam ritirandosi dal match contro Taylor Fritz dopo un primo set estremamente combattuto e fisico e alimentando i dubbi sulle sua partecipazione ai tornei di fine stagione, ATP Finals comprese.

Djokovic-Fritz, che set a Riad!

Dopo i quattro incontri tutti a senso unico nei primi due giorni, ad animare il Six Kings Slam ci hanno pensato Djokovic e Fritz in occasione della sfida valida per il terzo posto. Nole e Taylor si sono dati battaglia in un primo set combattutissimo, molto impegnativo dal punto di vista fisico e durato quasi un’ora e mezzo, con gli ultimi game che sono stati particolarmente spumeggianti, con tante palle break annullate da una parte e dall’altra fino alla giusta conclusione rappresentata dal tie-break che ha premiato lo statunitense per 7-4.

Djokovic, dall’esaltazione al ritiro

Purtroppo però quello è stato anche l’unico set disputato nel match. Subito dopo aver perso il tie-break Djokovic, un po’ a sorpresa, ha deciso di alzare bandiera bianca e ritirarsi, andando a stringere subito la mano a Fritz e al giudice di sedia e scusandosi con il pubblico del Six Kings Slam che avrebbe certamente voluto un prolungamento del match dopo le delusione rappresentate principalmente da Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Un peccato per Nole, che durante il primo parziale aveva messo in mostra un bel gioco, esaltandosi dopo aver conquistato un durissimo decimo game, dirigendo gli applausi del pubblico come un direttore d’orchestra.

I timori sul finale di stagione

A causare il ritiro sembrerebbe non essere stato alcun infortunio, ma semplicemente la consapevolezza di Djokovic non essere al 100% delle proprie condizioni e che un eventuale secondo set duro come il primo avrebbe potuto compromettere ancora di più il suo finale di stagione, già da tempo incerto, soprattutto dopo le fatica e i problemi accusati al Masters 1000 di Shanghai. Anche le parole di Nole dopo il ritiro hanno alimentato i dubbi sulla sua presenza ai torni di fine stagione, ATP Finals e Masters di Parigi su tutti, probabile infatti che per il suo torneo di Atene il serbo deciderà di scendere in campo anche se non al top: “Grazie a tutti per avermi trattato così bene, spero di tornare l’anno prossimo. Ora devo riposare e risolvere alcuni problemi fisici. Spero di poter giocare gli ultimi tornei della stagione”.