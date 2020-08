Djokovic è ancora il re: trionfo al Masters di Cincinnati

Novak Djokovic riparte da dove aveva finito: vincendo. Il tennista serbo numero uno al mondo ha trionfato nel Masters 1000 di Cincinnati, il primo grande torneo dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Nole ha conquistato il Masters numero 35 della sua carriera, superando in finale in rimonta Milos Raonic per 1-6, 6-3, 6-4. Con questo trionfo, Djokovic scalda i motori in vista degli Us Open, che lo vedranno favorito assoluto considerata l’assenza di Rafael Nadal, che ha preferito concentrarsi sui tornei in terra battuta in Europa, e Roger Federer, ancora convalescente dopo l’operazione al ginocchio.

OMNISPORT | 29-08-2020 21:57