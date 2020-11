Djokovic eguaglia un record di Sampras

Novak Djokovic ha chiuso l’anno da numero 1 al mondo per la sesta volta (2011, 2012, 2014, 2015 e 2018 le precedenti occasioni) in carriera, eguagliando così il record di Pete Sampras che, come sottolinea l’Atp, per sei anni consecutivi, tra il 1993 e il 1998, ha chiuso al vertice la classifica del tennis professionistico.

A 33 anni, Djokovic stabilisce anche un nuovo record come numero 1 di fine anno più vecchio. “Quando ero piccolo guardavo il tennis di Pete per crescere, quindi eguagliare il suo record è un sogno che si avvera. Continuerò a lavorare per migliorarmi ancora e avere sempre più successo e battere altri record in uno sport che amo con tutto il cuore”, le dichiarazioni di Nole.

OMNISPORT | 07-11-2020 17:16