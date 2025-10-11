Djokovic, le fatiche di Shanghai possono costare caro: il silenzio di Nole e il fine stagione in dubbio. Assist a Musetti

Le condizioni precarie di Djokovic e il suo silenzio in conferenza stampa portano a pensare che la sua stagione sia già (quasi) terminata, con Musetti che potrebbe così ritrovarsi qualificato per le ATP Finals

Il Masters 1000 di Shanghai si è rivelato un vero e proprio torneo della sopravvivenza per molti giocatori, tra i quali Novak Djokovic, che nonostante i tanti problemi di pressione bassa, intestinali e fisici è riuscito a spingersi fino in semifinale dove ha poi dovuto cedere alla sorpresa Valentin Vacherot contro cui ha accusato nuovi problemi che hanno alimentato i dubbi sulle sue condizioni. Dubbi che Nole non ha voluto sciogliere in conferenza stampa e che alimentano l’ipotesi che la sua stagione possa considerarsi quasi del tutto conclusa, con una sua assenza alle Nitto ATP Finals che appare ad oggi più probabile viste anche le sue scelte della passata stagione e alcune sue dichiarazioni, con Lorenzo Musetti che così potrebbe considerarsi di fatto già qualificato.

Le fatiche di Djokovic a Shanghai

A esclusione forse del solo match d’esordio contro Marin Cilic, a Shanghai Djokovic ha dovuto fare i conti con problemi dovuti alle condizioni meteorologiche estreme tra cali di pressioni e attacchi di vomito e con alcuni infortuni che lo hanno evidentemente limitato come successo nella semifinale poi persa contro la favola Vacherot (che comunque ha fatto il suo per battere Novak). Acciacchi che a 38 anni potrebbero obbligare Nole a prendersi un bel periodo di riposo per non rischiare di peggiorare la situazione sovraccaricando il proprio corpo.

Djokovic non risponde alle domande sulle sue condizioni

Come riportato da Spaziotennis, Djokovic non ha però voluto sciogliere i dubbi sulle sue condizioni, decidendo di non rispondere alle domande dei giornalisti a riguardo, ma parlando solamente della semifinale, forse anche per non sminuire i meriti di Vacherot e lasciare a lui la scena: “Voglio congratularmi con Vacherot per aver raggiunto la sua prima finale Masters dalle qualificazioni. Una storia incredibile. Gli ho detto a rete che ha fatto un torneo fantastico, ma soprattutto che il suo atteggiamento è stato ottimo e ha giocato alla grande. È tutto merito suo. Gli auguro il meglio per la finale, oggi ha vinto il giocatore migliore”.

L’assenza di Djokovic alle ATP Finals sarebbe un assist a Musetti

Tutto ciò non ha fatto altro che alimentare i dubbi su Djokovic e i suoi impegni di fine stagione. Nole infatti non ha mai negato che, arrivato a 38 anni, la spinta per continuare a giocare gli derivi principalmente dai tornei dello slam (e dalle Olimpiadi, che però al momento sono troppo lontane), motivo per cui in stagione ha disputato pochissimi tornei a livello ATP. Già il Masters 1000 di Shanghai può essere considerata un’eccezione dovuta al suo ottimo rapporto con il torneo e con i tifosi come svelato in alcune interviste.

Non sorprenderebbe dunque che, visti anche i problemi fisici accusati, Djokovic decida di saltare praticamente tutti gli appuntamenti che mancano da qui a fine anno, comprese le Nitto ATP Finals come fatto l’anno scorso, quando prese parte si a Shanghai perdendo in finale da Jannik Sinner, ma non a Torino. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal suo torneo, che Nole ha spostato da Belgrado ad Atene (2-8 novembre le date). Se così fosse sarebbe in un certo senso una buona notizia per Musetti, che potrebbe considerarsi praticamente qualificato alle ATP Finals visti i quasi 1000 punti di vantaggio che ha su Casper Ruud, il quale diventerebbe il primo degli esclusi (ovviamente non contando l’infortunato Jack Draper) in caso di forfait di Novak.