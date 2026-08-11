La grande chance di Nole nel Masters 1000 dell'Ohio e il piano per ripetere l'exploit del 2023 con vista US Open: e i "ritardi" del Canada lo aiutano ulteriormente.

Se ne è stato alla larga dalle polemiche, ha glissato sulla sua assenza a Montreal, ha continuato a lavorare nell’ombra senza stress. E ora si presenta al via del Masters 1000 di Cincinnati con l’etichetta – scomoda ma veritiera – di grande favorito. Novak Djokovic punta a ripetere nel 2026 il piano perfetto del 2023, quando la fantastica doppietta Cincinnati-US Open gli riuscì alla perfezione. Tutto sembra andare nella stessa direzione: sono tanti, infatti, i fattori che possono spianare la strada a Nole verso un successo in un grande torneo che gli manca da tanto, troppo tempo.

Djokovic a Cincinnati fresco, riposato e in forma US Open

Anzitutto, Djokovic si presenta all’appuntamento in Ohio fresco e riposato. Dopo Wimbledon non ha giocato, ha recuperato energie e scaricato tensioni, ha anche “sentito” sulla propria pelle l’affetto e la passione dei tifosi americani durante i Mondiali di calcio, di cui è stato ambassador e testimonial. Al “Cincy” si presenta senza troppe pressioni addosso, perché nessuno gli chiede più niente e non ha più nulla da dimostrare; ma la voglia di vincere, di dimostrare di essere ancora in grado di aggiudicarsi tornei importanti, è la stessa dei giorni migliori. E le occasioni e le coincidenze fortunate sembrano spianargli la strada.

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L’assenza di Sinner e Alcaraz che agevola il cammino di Nole

Ovviamente, ci fossero Sinner e Alcaraz, Djokovic sarebbe automaticamente il terzo favorito del Masters 1000 statunitense. Ma sia Jannik sia Carlos hanno dato forfait nei giorni scorsi. Per motivi diversi, indubbiamente, e con prospettive differenti in ottica US Open. Fatto sta che entrambi non faranno parte del main draw di Cincinnati. Assenze pesanti, anzi pesantissime. Djokovic non dovrà battere nessuno dei due se vorrà arrivare fino in fondo nel torneo. Sarà testa di serie numero 3 e potrebbe incrociare il suo cammino in semifinale contro Sascha Zverev (numero 1) o Felix Auger-Aliassime (numero 2). Entrambi, per la verità, non incutono particolari timori.

L’incostanza di Zverev e i problemi di Jodar, Shelton e degli altri

Zverev con la vittoria del Roland Garros non sembra aver risolto il suo problema principale: la storica mancanza di continuità. Auger-Aliassime è reduce dal forfait proprio nel torneo di casa e non sembra vicino al top. Gli altri? Ci sarebbero Jodar, Shelton, Fils o Tien, tutti in gran forma. Tutti però ancora impegnati a Montreal, dove la pioggia e i disagi legati a un torneo nato sotto una cattiva stella potrebbero condizionare il loro rendimento nel torneo successivo. Insomma, ogni cosa sembra “congiurare” a favore di Djokovic. Il vecchio re è pronto a dare l’assalto a un nuovo titolo. Con vista US Open.